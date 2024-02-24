トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1806

みなさん、こんにちは。

Deep Reinforcement Learning（Python使用）を使っていますが、すでに学習が行われています（表示通り）。

深層学習のためのトレーニング・プログラム


現在では、移動平均線は勉強のための相場観察にしか使っていません。

このモデルは、いくつかのアクション（買い、売り、待ち）を実行します。そのため、学習後は多くの行動でモデルが収束し、最適な行動のみで「待つ」ことができるようになる。

しかし、このモデルでは、すべてのティックを使用するため、学習が非常に遅くなります。

精度を高め、損失を減らすための市場観測データとして、どのようなものを提案されますか？

私の翻訳ミスをお詫びします。

 
ipsec です。

精度を高め、ロスを減らすための市場観測データとして、どのようなものを提案されますか？


1) 市場モデルを 作成し、その中でエージェントを学習させる。これにより、次元を減らし、学習速度を上げることができる。 ここでも、そのようにした

2) 特徴量の選択、これは創造的な作業と言われるように、特徴量が多ければ次元を減らすのに役立つ。クラスタリングからpca、umapなど、様々なものがある。

サポートとレジスタンスのレベルを決めて、そのレベルに価格があるときだけ売買することにすれば、学習サンプルを一桁減らすことができるのです。

すべてのポイントをまとめると．

 
ipsec:

許容範囲内の誤差になるように刻みを間引く。

すべての目盛りを消したときに許容誤差を超える箇所を特定する。

もちろん、そのような領域を見つけることができれば、モデルを訓練する))))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

まあ、これも状態空間モデルですから、たまには動くんですけどね。

そして、ターゲットをトレンドの変化と結びつけることができるのです。課題は利益を得ることではなく、認識し予測することです。両者は全く別の課題であることは明らかであり、NSは認識と予測を同時に行うことはできない))))目標利益、バランスは直接的に認識せず、間接的にターニングポイントを認識する。

例えば、日足、4時間足、1時間足（またはその他の）ジグザグ反転を取り上げ、それぞれの（すべての）タイムフレームで転換点の前後120本、120ティックを見てみます。日足と4hは、次と前の反転までしか見ていないか、もっといい方法がわからない。その時はもちろん、データを用意するために何か手書きで書く必要があります。

それとも似たようなものがあるのでしょうか。

Valeriy Yastremskiy：

あるいは、ターゲットをトレンドの変化と結びつけてもよいでしょう。課題は利益を得ることではなく、認識し予測することです。この2つは全く別の課題であることは明らかで、NSは認識と予測を同時に行うことはできない))))目標利益、バランスは直接的に認識せず、間接的にターニングポイントを認識する。

例えば、日足、4時間足、1時間足（またはその他の）ジグザグ反転を取り上げ、それぞれの（すべての）タイムフレームで転換点の前後120本、120ティックを見てみます。日足と4hは、次と前の反転までしか見ていないか、もっといい方法がわからない。その時はもちろん、データを用意するために何か手書きで書く必要があります。

それとも、似たようなものがあるのでしょうか？

ジグザグの切れ目の間に規則性があること、すなわちエントロピーが減少していることを非常に簡単に確認することができます。sbとの差が出るのであれば、見ればいい。でも、そんなものは見つかっていない。医学の世界では、DNAを解析して薬の処方を導き出すために使われる、特別なパッケージがあります。例えば再配列エントロピー、あるいは近似器やq-learningのような最適化器を用いたより複雑なケースなど
深層強化は、あくまで多変量解析のタスクに使われるもので、金融市場のような1〜5次元のものには向かないと思っています。そのため、ニューラルネットワークや線形近似器を用いたREINFORCEなど、よりシンプルで高速な方法を試すことができます。

 
Maxim Dmitrievsky:
これはジグザグの切れ目の間に規則性があること、つまりエントロピーが減少していることで非常に簡単に確認できます。sbとの違いがあれば、見ることができる。でも、そんなものは見つかっていない。医学の世界では、DNAを解析して薬の処方を導き出すために使われる、特別なパッケージがあります。例えば、順列エントロピーや、近似器やq-learningのような最適化器を使ったより複雑なケースなどです。

な、骨折り損のレギュラーは通用しない))))一般的に、骨折前のSBと同じような違いがある骨折は、骨折をキャッチできる可能性があります。通常のパッケージではできないことです。また、トレンドの途中でのブレイクには、トレンドが長すぎるということ以外に、特に意味はないと思います)))

Valeriy Yastremskiy：

な、骨折り損のレギュラーは通用しない))))一般的に、骨折前のSBと同じような違いがあるものは、骨折をキャッチできる可能性があります。通常のパッケージではできないことです。そして、トレンドの途中のブレイクには、トレンドが長すぎるということ以外に意味がないと思います)))。

なるほど、TFの相関関係から類推すると。試すことができる

 
マキシム・ドミトリエフスキー

深層強化は、金融市場のような1〜5次元のものではなく、多変量のタスクに使われるだけだと思います。そのため、ニューラルネットワークや線形近似器を用いたREINFORCEなど、よりシンプルで高速な方法を試すことができます。

異なるTFを見れば、より多くの次元を得ることができます))))

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なるほど、TFの相関関係から類推すると。試してみるのもいい。

TFは全て見るべきで、一度にどれが必要かを判断することはできません。TFは一つか二つの方がいいかもしれないし、全部必要かもしれない)))。考え抜くのは難しいですね))

