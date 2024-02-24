トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1803 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 新しいコメント 削除済み 2020.06.09 13:04 #18021 Valeriy Yastremskiy： 要は、スケール間の相関を見つけるということに変わりはありません))) 例えば、M15のクローズと前回のn分のクローズとの相関関係とか？リサンプリングして見ることができます。 Valeriy Yastremskiy 2020.06.09 13:15 #18022 Maxim Dmitrievsky: 例えば、M15のクローズと前のn分のクローズとの相関関係とか？リサンプリングして見ればいいんです。 そうですね、でも、先輩、後輩の3つの尺度で見ないといけないと思うんです。M15のサンプリング範囲で1時間ごと、または4倍速で表示。ロジックが決定する) 削除済み 2020.06.09 13:16 #18023 Valeriy Yastremskiy： そうですね。でも、シニア、ジュニアと3つの尺度で見る必要があると思います。M15のサンプリング範囲で1時間ごとまたは4時間ごと。ロジックが決定する) 相関は高いだろうが、αはあるのか？確認しないと。 RLに入れるから5分で終わるよ。 RLがない場合、Metatraderを開くのに時間がかかることがある（しばらく使っていると少し遅くなることがある）。 削除済み 2020.06.09 13:28 #18024 まあ、手に取ってみるのも悪くない選択肢ではある。 削除済み 2020.06.09 13:33 #18025 EOC2年、トレーニング5ヶ月 Igor Makanu 2020.06.09 13:39 #18026 マキシム・ドミトリエフスキー2年間OOS、直近5ヶ月のトレーニング 今、OOSの左側には、同じ傾向であれば5ヶ月を実行する...ざまあみろ ;) 削除済み 2020.06.09 13:40 #18027 イゴール・マカヌ： 今、OOSラン5ヶ月の左側に、同じ傾向なら...ざまあみろ;) そこはもう悪化しているので、2倍速のテスト期間。市場の統計はすべて同じように変化し、永久機関は存在しない ) Igor Makanu 2020.06.09 13:46 #18028 マキシム・ドミトリエフスキー： そこで、テスト期間2倍というのは、すでに悪化しているわけです。市場の統計はすべて同じように変化し、永久機関は存在しない ) というわけで、それではないのですが(((;゜Д゜))) もし、あなたのモデルがトレーニングから左右に動くことができれば、間違いなくOHLCで発見された特性をヒットさせることができるだろう。 が、それ以外は...。まあ、他のみんなと同じように、それならタスクは私のように - TSがもはや機能していないことを判断することです。 何が重要で、さらにTSが損をし始めたと判断する方法がわからない、複雑だ ))) 削除済み 2020.06.09 13:52 #18029 イゴール・マカヌ： というわけで、それはない((.もし、学習時からモデルが左右に動くようになれば、間違いなくOHLCで検出された特性を叩き出すことができるはずです。が、それ以外は...。まあ、他のみんなと同じように、それならタスクは私のように - TSがもはや機能していないことを判断することです。何が重要で、TSが後で損をし始めたと判断する方法がわからない、複雑だ )))) ということで、どっちに転ぶか......右はまだわからないけど ) 最後のデータに近い方が、後で分解するのが理にかなっている Igor Makanu 2020.06.09 13:54 #18030 マキシム・ドミトリエフスキー： 彼女はどちらかに行くだろう...右に、彼女はまだ知らないだけだ) 左側も知らないのか？- (チャートが右に移動することは、あなたと私が知っている。彼女には内緒だ！) 1...179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
要は、スケール間の相関を見つけるということに変わりはありません)))
例えば、M15のクローズと前のn分のクローズとの相関関係とか？リサンプリングして見ればいいんです。
そうですね、でも、先輩、後輩の3つの尺度で見ないといけないと思うんです。M15のサンプリング範囲で1時間ごと、または4倍速で表示。ロジックが決定する)
相関は高いだろうが、αはあるのか？確認しないと。
RLに入れるから5分で終わるよ。
RLがない場合、Metatraderを開くのに時間がかかることがある（しばらく使っていると少し遅くなることがある）。
まあ、手に取ってみるのも悪くない選択肢ではある。
EOC2年、トレーニング5ヶ月
今、OOSの左側には、同じ傾向であれば5ヶ月を実行する...ざまあみろ
そこはもう悪化しているので、2倍速のテスト期間。市場の統計はすべて同じように変化し、永久機関は存在しない )
というわけで、それではないのですが(((;゜Д゜)))
もし、あなたのモデルがトレーニングから左右に動くことができれば、間違いなくOHLCで発見された特性をヒットさせることができるだろう。
が、それ以外は...。まあ、他のみんなと同じように、それならタスクは私のように - TSがもはや機能していないことを判断することです。
何が重要で、さらにTSが損をし始めたと判断する方法がわからない、複雑だ )))
ということで、どっちに転ぶか......右はまだわからないけど )
最後のデータに近い方が、後で分解するのが理にかなっている
彼女はどちらかに行くだろう...右に、彼女はまだ知らないだけだ)
左側も知らないのか？- (チャートが右に移動することは、あなたと私が知っている。彼女には内緒だ！)