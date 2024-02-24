トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1803

Valeriy Yastremskiy：

要は、スケール間の相関を見つけるということに変わりはありません)))

例えば、M15のクローズと前回のn分のクローズとの相関関係とか？リサンプリングして見ることができます。
 
Maxim Dmitrievsky:
例えば、M15のクローズと前のn分のクローズとの相関関係とか？リサンプリングして見ればいいんです。

そうですね、でも、先輩、後輩の3つの尺度で見ないといけないと思うんです。M15のサンプリング範囲で1時間ごと、または4倍速で表示。ロジックが決定する)

Valeriy Yastremskiy：

そうですね。でも、シニア、ジュニアと3つの尺度で見る必要があると思います。M15のサンプリング範囲で1時間ごとまたは4時間ごと。ロジックが決定する)

相関は高いだろうが、αはあるのか？確認しないと。

RLに入れるから5分で終わるよ。

RLがない場合、Metatraderを開くのに時間がかかることがある（しばらく使っていると少し遅くなることがある）。

まあ、手に取ってみるのも悪くない選択肢ではある。


EOC2年、トレーニング5ヶ月

 
今、OOSの左側には、同じ傾向であれば5ヶ月を実行する...ざまあみろ

;)

そこはもう悪化しているので、2倍速のテスト期間。市場の統計はすべて同じように変化し、永久機関は存在しない )

 
というわけで、それではないのですが(((;゜Д゜)))

もし、あなたのモデルがトレーニングから左右に動くことができれば、間違いなくOHLCで発見された特性をヒットさせることができるだろう。

が、それ以外は...。まあ、他のみんなと同じように、それならタスクは私のように - TSがもはや機能していないことを判断することです。

何が重要で、さらにTSが損をし始めたと判断する方法がわからない、複雑だ )))

ということで、どっちに転ぶか......右はまだわからないけど )

最後のデータに近い方が、後で分解するのが理にかなっている

 
