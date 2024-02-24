トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1794 1...178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.05.27 15:25 #17931 Valeriy Yastremskiy：価格が直前の値に依存する自己回帰の存在、数学的にはどうなのでしょうか？要因依存、機能依存、論理依存の有無は、以前の値への依存を意味するものではありません。 アレクセイ・ニコラエフ：ルート（特性多項式）の概念は、自己回帰過程についてのみ定義されています。どんな定常過程も自己回帰過程と考える理由がある。また、非定常の自己回帰過程も存在する。しかし、定常でもなく、自己回帰でもない（そして、どのような形でも定常には還元できない）過程がもっとたくさんあるのですから、それらに対しては、根についての推論はまったく意味を持ちません。 書き間違えたのでしょう。自己回帰の意味、定常性・系列収束のための前回値への依存性。 外的要因の影響と、過去の値への依存性、つまりシリーズやSBの規則性の有無を判断するためのラジオにおけるフィードバックのようなものが両立できないのです。 Aleksey Nikolayev 2020.05.28 10:26 #17932 Valeriy Yastremskiy：どうやら書き間違えたようです。自己回帰の意味、定常性、系列の収束のための前の値への依存性。 外的要因の影響と前回値への依存性を調整できない、ラジオに何らかのフィードバックを行い、シリーズやSBに規則性があるかどうかを判断する。 カントロヴィッチの計量経済学の講義を読むことをお勧めします。例えばこちら。 Анализ временных рядов (курс лекций) / Канторович Г. Г. 2008.12.09Экономикаinstitutiones.com Курс лекций по предмету Анализ временных рядов Канторович. Скачать лекции по Анализу временных рядов ГУ ВШЭ бесплатно. Valeriy Yastremskiy 2020.05.28 11:59 #17933

アレクセイ・ニコラエフ：カントロヴィッチの計量経済学の講義を読むことをお勧めします。例えば、ここ。

ありがとうございます。今、ゆっくり読んでいます)))私は電子を研究し、プランク定数で軌道から軌道へとジャンプする方法を学びました)。ある影響下で定常的な確率的遷移過程が得られ、レーザーが光り始めたのです)))フィードバックを伴うランダムな確率的・定常的プロセスで、必要な原子数が減少し、逆影響によって作用する。 条件が満たされないと、レーザーが消えたり爆発したりする（プロセスが指数関数的に進むこともある）))

自己回帰と系列の定常性の関連性がわからない。都市から都市への移動の古典のように、関数に変化があれば、そこが増え、ここが減った、経済学ではこれも、特に複式簿記の場合）次に、外部要因が価格（関数値）に影響する場合、直近の価格の逆関係の意味は何か？

価格パラメーター上の作用・抵抗の強弱にセンスがある。そして、その反動が十分であれば、このシリーズは据え置きとなる。でも、シンプルすぎるんです。

マルコフ連鎖、ヒステリシスループ、リカージョンには一定の性質があるが、逆依存は定常過程でも非定常過程でも起こりうるものである。

Aleksey Nikolayev 2020.05.28 14:45 #17934

Valeriy Yastremskiy：自己回帰と系列の定常性の関連性がわからない。

この関係は、Woldの定理によって確立されます - どんな定常過程もMA(inf)

Valeriy Yastremskiy 2020.05.28 15:00 #17935

アレクセイ・ニコラエフ：この関係は、Woldの定理によって確立されます - どんな定常過程もMA(inf)

また、フィードバックがない場合もあります。系列の幅を決める係数の条件は、幅が無限でないことである。そして、その系列は定常と記述でき、移動平均を 求めることができる。

無意味なことで退屈させているなら）、申し訳ない。

edit 見つかりました。Spc.

つまり、移動平均と自己回帰過程には共通するものがあるのです。しかし、根本的な違いがあります。MA過程(τ)は常に定常であり、可逆条件は単に何らかの有用な 性質を付加するものである。AR(q)プロセスについては、より厳しい条件があります：定常的であるため移動平均として表すことができるか、そうでないかのどちらか です。

Реter Konow 2020.05.28 15:47 #17936

地元のNS開発者を鼓舞するために、私はS・レムの小説『Fiasco』から人間と機械の興味深い対話を紹介する。未来のAIはこのようなものになると思われるし、私自身もこのようなものを作りたいと思う。

スターガルドは船の指揮官で、GOD（General Operational Device）-船で働くAIだ。乗組員は、理解不能な世界規模の内紛に巻き込まれた文明とのコミュニケーションを確立しようとしている。司令官は、未知の部分が多い困難な状況で最善の決断を下すため、機械と相談する。 Momentum Индикатор движущей силы рынка (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный... Реter Konow 2020.05.28 15:47 #17936 地元のNS開発者を鼓舞するために、私はS・レムの小説『Fiasco』から人間と機械の興味深い対話を紹介する。未来のAIはこのようなものになると思われるし、私自身もこのようなものを作りたいと思う。 スターガルドは船の指揮官で、GOD（General Operational Device）-船で働くAIだ。乗組員は、理解不能な世界規模の内紛に巻き込まれた文明とのコミュニケーションを確立しようとしている。司令官は、未知の部分が多い困難な状況で最善の決断を下すため、機械と相談する。 Стиргард подошел к одному из стенных шкафов, отворил его и, разыскивая что-то на полках, продолжал: - Мысль о нелокальной войне, выведенной в Космос, пришла мне в голову сразу же после поимки остовов ракет за Юноной. И не мне одному. Согласно правилу primum non nocere [прежде всего не навреди (лат.)], я не стал делиться этими соображениями, чтобы не заразить команду пораженчеством. Из истории давних путешествий вроде Колумбовых и полярных известно, как легко обособленная группа самых хороших людей может попасть в критическое положение из-за влияния одного из них, особенно если на него рассчитывают так, словно он создан из еще лучшего материала, чем другие. Поэтому я обсудил наихудшие предположения только с GOD'ом, и вот записи этих дискуссий. Из выстеленного мягким материалом ящичка, похожего на ювелирный футляр для драгоценных камней, он вынул несколько кристаллов памяти и вставил один из них в щель воспроизводящего аппарата. Раздался его голос: - Как наладить связь с Квинтой, если там существуют блоки, уже много лет вовлеченные в войну? - Дай границу пространства решения. Не просчитывается стратегически без исходной характеристики. - Предположи двух, а затем трех противников с близкими боевыми потенциалами, с возможностью уничтожения всех при горячей эскалации. - Данные все еще недостаточны. - Дай минимаксовую оценку в нечисловом приближении. - В аппроксимации величина также неопределима. - И все же дай мне стохастически значимый пучок альтернатив. - Это требует дополнительных данных. Результаты будут произвольными и недоказательными. - Знаю. Действуй. - В случае двух антагонистов на противоположных континентах - выслать два передатчика в атмосферном инфракрасном диапазоне с резкой точечной коллимацией. Оба - в антирадарной маскировке, с самонаведением на радиостанции планеты. Эта тактика, однако, принимает за очевидность то, что сомнительно. Уже в первом пункте. Антагонисты могут взаимно контролировать территории владения как по вертикали, так и по горизонтали. - Каким образом? - Если они, например, вошли уже в атомную фазу, то, согласно тактике устрашения, каждый из них брал в заложники население противной стороны, угрожая нападением либо возмездием, после чего они усиливали средства нападения и защиты, а достигнув определенного уровня насыщенности техникой, сошли в подземелья. Их территория может находиться под землей в виде глубоко врытых и послойно укрепленных уровней. То же самое может происходить и над атмосферой. - Делает ли экспансия такого рода контакт невозможным? - В предложенной тактике - несомненно, потому что при таком размещении контакт не имеет раздельных адресатов. - Исключи тактику взаимно подкалывающихся поселений. - Где провести границу между противниками? - По меридиану посреди океана. - Это самое простое, но достаточно произвольное условие. - Действуй. - Есть. Предполагаю посылку зондов, излучение сигналов и получение почты. Итак, они получили переданные коды и овладели ими. На минимаксе получаю вилку. Либо переслать обеим сторонам одно и то же настоящее предложение контакта с гарантией нейтральности, или фальшивое заверение в предпочтении. - Либо уведомить каждую из сторон, что обращаемся одновременно и к другой, или заверить, что только ей одной предлагаем контакт? - Да. - Дай оценку риска для этой вилки. - Правдивость дает лучшие шансы при ошибочном адресовании и худшие шансы при ошибочном адресовании. Ложь дает большие шансы при верном адресовании и меньшие шансы при верном адресовании. - Но это же чистое противоречие? - Да. Пространство игры не поддается минимаксовому квантованию. - Покажи причину противоречия. - Тот блок, который мы заверим в исключительности контакта с ним, будет склонен к положительной реакции при условии, что он сможет проверить эту исключительность помимо нашего сообщения. Если же он узнает, что другой блок перехватил наше послание, или, что хуже, убедится в двуличии нашей игры, шанс соглашения упадет до нуля. Может даже возникнуть отрицательная вероятность контакта. - Отрицательная? - Отказ есть нуль. Отрицательное значение я придаю дезинформирующим нас ответам. - Они устроят ловушку? - Вполне возможно. Тут вилка сильно разветвляется. Западню может создать либо одна сторона, либо обе независимо друг от друга, либо в ограниченном временном союзе, решив, что, если заключат временное перемирие и скооперируются, чтобы уничтожить нас или отвратить от контакта, они подвергнутся меньшему риску, чем если станут добиваться исключительного контакта с "Гермесом". - А как с согласием на параллельный сепаратный контакт? - В этом варианте противоречива сама основа. Чтобы получить такой параллелизм, ты должен как отправитель достаточно убедительно гарантировать адресатам нашу нейтральность. То есть даешь слово, что будешь держать слово. Утверждение, обращенное на себя, не может себя же подтвердить. Это типичная антиномия. - Откуда ты берешь критерии для разветвления решений? - Из твоего условия, что на планете только два игрока в положении вечного шаха. И из того, что они придерживаются позиции минимакса. Цена игры для них - выживание, status quo ante fuit, а для нас - контакт через выход из тупиковой ситуации. - А точнее? - Это тривиально. Предполагаю две империи - А и Б. Оптимальный вариант вилки для нас: оба адресата входят с нами в контакт и каждый считает, что обладает монополией. Если хотя бы один из них не уверен в своей привилегированности или исключительности, то сочтет монополию сомнительной. Тогда по правилу минимакса обратится к другому с предложением создать коалицию против нас, поскольку не знает своих шансов на заключение коалиции с нами. Это очевидно. Зная собственную историю, они тем самым знают правила взаимных конфликтов. Но свойственные нам правила конфликтов им неизвестны. Если мы предложим одной из сторон союз, она нам не поверит. Primo: предложение союза обоим противникам - абсурд. Secundo: примыкая к одной из сторон, мы усиливаем ее. Тем самым увеличиваем антагонизм другой стороны, а сами не получаем ничего, кроме вступления в ведущуюся войну. Такую стратегию контакта может выбрать только цивилизация идиотов. А это даже в метагалактическом масштабе маловероятно. - Так. Они могут временно объединиться против нас. И какая игра начнется тогда? - Игра с неопределенными правилами. Правила будут возникать по ходу игры. Поэтому неизвестно, содержит ли функция расплаты положительные ценности. Сумма игры, скорей всего, окажется нулевой, поскольку ни один из игроков, включая и нас, не окажется в выигрыше. Все проиграют. - Ясно, что риск не удастся свести к нулю. Но где тогда его минимум? - У меня нет достаточных данных. - Действуй без этих данных. - Облегчение фрустрации, вызванной неразрешимыми задачами, не лежит в области моих расчетных возможностей. Не требуй невозможного, командир. Деревце эвристики - это не Божественное Древо Познания. В тишине, которая установилась после этих слов GOD'а, Стиргард вложил в воспроизводящее устройство второй кристаллик, объяснив, что это фрагмент диалога c GOD'ом сразу же после разрушения луны. Снова послышался голос машины: - Ранее риск был только неопределимым. Теперь он приобрел силу трансфинального множества, то есть стал непредсказуемым. Минимакс остался только при отступлении. - Можем ли мы принудить их к капитуляции? - Теоретически - да. Например, последовательным сужением их боевой техносферы. - То есть путем уничтожения всех военных средств во всем пространстве вокруг дзеты? - Да. - Каковы шансы контакта при такой операции? - Минимальные при самых оптимистических условиях: что наше накопление сидеральных мощностей будет проходить без помех, что квинтяне останутся пассивными наблюдателями того, как мы будем обдирать шелуху с их автоматических луковиц в Космосе, и что, лишенные этих оболочек, они впадут в военно-промышленный застой. В категориях теории игр это было бы таким же чудом, как главный выигрыш в лотерее для того, кто не купил ни одного билета. - Представь варианты разоружения их техносферы без чудес. - Кривая будет иметь по крайней мере два экстремума. Либо они будут сопротивляться, защищаясь или нападая, либо умиротворяющее разрушение холодной сферомахии разожжет конфликт, постоянно тлеющий на планете, и таким образом мы ввергнем их в тотальную войну. - Можно ли частично снизить их космическую автомахию, не нарушая равновесия сил на планете? - Можно. Для этого нужно уничтожать орбитальные военные средства, предварительно распознав их принадлежность, то есть сокращать военно-космический потенциал всех противников в равной мере, чтобы не нарушить динамического равновесия сил. Это требует двух условий: что мы узнаем расстояние, на котором они могут управлять своим оружием в Космосе, то есть эффективный радиус их командования, и что мы идентифицируем боевые системы сначала за пределами этого радиуса для того, чтобы разбить их, а после уничтожения автоматического пояса будем лишать эту цивилизацию тех сил, над которыми она сохраняет управление внутри сферы командования. In abstracto можно ее до известной степени обнажить. Но если мы совершим ошибки в распознании того, кто и чем владеет во внутренней сфере, то есть в пространстве их оперативного влияния, мы разбудим конфликт на планете, поскольку усилим одну сторону за счет другой. Тем самым мы столкнем антагонистов с точки неустойчивого равновесия гонки вооружений в тотальную войну. Командир, ты уводишь меня и сам уходишь от действительности. Ведь ты стремишься к успеху? - Конечно. - Но что для тебя успех? Контакт? Но в этой моделируемой ситуации такое понятие успеха неопределимо. Оно не зависят только от того, сможет ли "Гермес" преодолеть и сферомахию, и всю индустрию боевых средств, неустанно выбрасываемых в Космос. - Мы будем проводить опосредованную борьбу, атакуя не их, а только их оружие. Можно ли быть уверенными, что, введя в боевые действия новую технику, они не овладеют секретом тех источников, которыми пользуемся мы, - сидеральных? Но предположим, что не овладеют. - Пожалуйста. Однако кроме факторов, определяемых как некие технологические суммы, при минимаксовых решениях, согласно логическим оптимизационным подсчетам, на реакции квинтян существенно влияют и факторы иррациональные, о которых мы ничего не знаем. Известно, однако, какое значение имели именно эти факторы в земной истории. На этом запись разговора оборвалась. После короткой паузы все услышали новый диалог Стиргарда с машиной. - Проводил ли ты имитацию государственных структур? - Да. - Во всех предполагаемых вариантах этих структур, а также их конфликтов? - Да. - Каков коэффициент разности этих структур для нашей игры в контакт? Дай предел статистической значимости или модальное распределение влияния разностей на шансы контакта. - Коэффициент равен единице. - Для всех моделей? - Да. - Это значит, что разница в государственном устройстве противников не имеет никакого значения? - Да. Подгоняемая длительным конфликтом эволюция техномахии становится независимой от типа строя переменной, поскольку эту эволюцию формирует структура конфликта, а не общественные структуры. Точнее говоря на ранних стадиях конфликта разница в строе отражается в тактике психологической пропаганды, дипломатии, диверсий, шпионажа и гонки вооружений. Деление средств внутри бюджета на военные и невоенные является функцией суммы аргументов, ценность которых зависит от структуры строя. Растущее стремление к превосходству в конфликте уравнивает разницу в сумме аргументов. Тем самым стратегии противников уподобляются одна другой. Возникает эффект отражения. Нельзя заставить зеркало отражать только расслабленные и свободно стоящие фигуры, а остальные игнорировать. Когда потолок эффективности разоружения преодолевается, дальнейшая гонка за превосходство ликвидирует зависимость стратегии противоборствующих сторон от их политического строя. Зависимость эта становится такой же, как влияние человеческой мускулатуры на запуск баллистической ракеты. В эпоху палеолита, в пещерном веке или в средневековье более мускулистый противник побеждал слабейшего. В атомную эпоху запустить ракету может ребенок, нажав нужную кнопку. Квинтяне уже не владеют выбранной ими стратегией. Наоборот: стратегия владеет ими. И если она натолкнулась на разницу в строе, то подчинила ее себе вплоть до полного стирания. Если бы этого не произошло, конфликт закончился бы победой одной из сторон. Активность сферомахии этому противоречит. - Дай оптимальные правила игры в контакт при таком диагнозе. - Правящие круги планеты знают, что перехват наших кавитаторов вызвал катастрофу. Никто, кроме них, не мог провести эту акцию. - Значит ли это, что сферомахия подчиняется им в радиусе от Квинты до луны? - Необязательно. Граница их оперативного поля не может быть шаром с поверхностью, резко и ровно отграниченной от чуждой им сферы. - Делаешь ли ты из всего этого выводы о составе штабов? - Содержание вопроса понял. Мысль, с которой носятся некоторые члены экипажа, - о небиологических штабах, а затем о мертвой планете с компьютерами, сражающимися после гибели квинтян, - абсурдна. Компьютеры, хотя и лишены чувства самосохранения, действуют рационально. Это значит, что они придерживаются принципа минимакса с возможно большим прогностическим опережением. Они могут сражаться до тех пор, пока в борьбе есть реальный вариант успеха. Если функцией расплаты в конце игры оказывается полное уничтожение, минимакс падает до нуля. Концепцию сумасшедших компьютеров я отбрасываю. В конце концов спектральные и спинографические улики показывают присутствие живых существ. - Хорошо. И что же из этого? - В штабах достаточно машин для расчетов, но есть и квинтяне. Последствия лунной катастрофы их не коснулись: в конфликте такой длительности и такого масштаба ничто так хорошо не защищено, как штабы. Тебе известно уже, что людские потери не являются для штабов аргументом, склоняющим к контакту. - Приведи неотразимый аргумент. - Ну вот. Пришло время назвать вещи своими именами. Опосредованный нажим недостаточен. Тебе придется действовать напрямую, командир. - Пригрозить штабам? - Да. - Массированным ударом? - Да. - Интересно. Ты считаешь убийство людей, ведущих себя антиразумно, лучшим способом вступить с ними в контакт? Что же нам, высаживаться на планету в качестве археологов истребленной нами цивилизации? - Нет. Ты должен пригрозить сидеральным ударом самой планете. Они видели, как распалась их луна. - Но это же будет блеф. Поскольку мы возобновляем требования контакта, мы не можем уничтожить потенциальных собеседников. Не надо особой хитрости, чтобы это понять. Они сочтут это пустой угрозой - и будут правы. - Угроза не должна быть вовсе пустой. - Разрушить кольцо? - Командир, зачем ты ведешь с машиной еженощные споры, вместо того чтобы лечь спать, если сам знаешь, что нужно делать? Голос умолк. Стиргард вставил в щель кристаллик. - Прошу прощения, - сказал он. - Это уже последняя беседа. Голубая контрольная лампочка загорелась. Снова послышался монотонный голос GOD'а: - Могу утешить тебя, командир. Я исследовал стабильность сферомахии экстраполяцией в будущее до границ прогностической уверенности. Независимо от числа противников и от диаметра, которого достигнет пространство борьбы, эта цивилизация погибнет. Самая простая модель событии - карточный домик. Он не может быть неограниченно высоким. Любой в конце концов распадется; это очевидно и без расчетов. - Карточный домик? А конкретнее? - Теория Голенбаха. При высоком уровне знаний нет незаменимых людей. Если бы не было Планка, Ферми, Лизы Мейтнер, Эйнштейна, Бора, открытия, приведшие к атомным бомбам, сделал бы кто-нибудь другой. Монополия, достигнутая американцами, была недолгой и вызвала противодействие. Ядерными снарядами можно шаховать противника десятки лет. Можно учитывать их точность и поражающую мощь. Сидерология таких шансов не дает. К познанию ядерных реакций, критической массы и цикла Бете вело несколько шагов. Сидеральная же инженерия обретается единым махом. До открытия предела Голенбаха не известно ничего, а потом - все. В фазе обратимости гонки вооружений еще возможны переговоры о войне и мире; тот, кто откроет ядерный козырь, может воспользоваться им как старшей мастью, но не обязан им сыграть. В фазе космической сферомахии тот, кто первым откроет сидерологию, сыграет ею немедленно. А это нарушит равновесие пространства военных игр, потенциально симметричного для обычных и ядерных военных средств. На планете невозможно шантажировать сидерологией. Невзрывные термоядерные реакции долго не поддавались управлению из-за термических утечек плазмы и плохой устойчивости удерживающих ее полей. В течение нескольких десятков лет успех казался недостижимым. Трудности овладения гравитацией похожи, но в астрономическом масштабе. Нельзя начать с малого: прежде выделить из урановой руды изотоп с атомной массой 235, потом запустить цепную реакцию в сверхкритической массе, синтезировать плутоний и таким образом получить запальник водородной бомбы. Здесь исследовательским полигоном должно быть небесное тело. Фазе сидерологии предшествует фаза тератроновых аномалонов. Поэтому напрасно физики удивлялись тому, что сделал "Гавриил". Если бы квинтяне его перехватили, то после демонтажа вышли бы на след Голенбаха. "Гавриил" должен был расплавить себя тератроном. Я припоминаю, что предлагал встроить ему саморазрушающий заряд. - Почему ты тогда не объяснил этого подробно? - Я не всеведущ. Оперирую теми данными, которые вы мне даете. Твои физики, командир, сочли перехват "Гавриила" невозможным, потому что ни один из объектов сферомахии не развивал и одной десятой тяги "Гавриила". У меня были данные, но не доказательства. Эту невозможность они взяли с потолка. Трудно сказать, хорошо или плохо, что мой двоюродный брат в "Гаврииле" выказал такую молниеносную сообразительность. Если бы он позволил поймать себя, не было бы уже и речи о контакте, а разговор бы шел либо о возвращении, либо о сидеральной битве с Квинтой, как с игроком такой же мощи, как и мы. А если даже исключить их сидеральный удар по "Гермесу", то нам пришлось бы удирать сквозь обломки разваливающейся сферомахии. То, что должно было погубить их через пятьдесят или сто лет, началось бы сейчас. Блок, обученный сидерологии "Гавриилом", не стал бы ждать, когда противник сравняется с ним. Он упредил бы его своим ударом. - Это только спекуляции. - Разумеется. Но не взятые с потолка. Я допускаю, что кто-то хотел превратить луну в исследовательский полигон. Он не знал еще, что никакой плазмотрон не даст мощности, открывающей предел Голенбаха. А кто-то вытеснил его с луны, но сам не имел достаточно сил, чтобы там утвердиться. Кто-то объявил шах королю. Король был инфантом-недорослем. Но другой блок тоже дал шах. Не знаю, какой фигурой. Но такой, что получился пат. На луне. А за ее пределами игра продолжалась. - Почему до сих пор ты не представил этих соображений? - Если сейчас ты назвал мои выводы спекуляциями, то до лунокрушения назвал бы бредом GOD'а. Желаешь ли ты выслушать и мою версию теперешнего положения дел на Квинте? - Говори. - Ключ к критическому этапу этой истории - кольцо. В период ускоренного индустриального развития на планете было много государств, среди которых выделялась группа вырвавшихся вперед, сотрудничающих между собой стран. Дело дошло до выхода в Космос и использования атомной энергии. Одновременно произошел демографический взрыв - в государствах, более слабых в промышленном отношении и сильных только людскими резервами. Передовые страны решили увеличить заселяемые площади путем понижения уровня океана. Единственным способом оказалось выбрасывание воды за пределы атмосферы - мне неизвестна техника, примененная для этого, я знаю только средства, явно недостаточные для такого предприятия. Сотни кубических километров воды, конечно, не транспортировали ни на космических кораблях, ни при помощи помп и брандспойтов. Первый вариант потребовал бы недостижимого количества топлива и ракет. Второй нельзя осуществить потому, что выбрасываемые потоки, вернее перевернутые водопады, а лучше - водовзлеты, не достигнув первой космической скорости, испарились бы от трения о воздух и вернулись в атмосферу. Но есть, по-видимому, и осуществимые методы. Вот один из них. Нужно пробить атмосферу каналами типа грозовых разрядов, и вслед за каждой молнией - бьющей с океанического берега в термосферу по синергической линии - выстрелит струя водяного пара. Это сильно упрощенная схема. Можно создать в атмосфере своего рода электромагнитные пушки, разумеется, без стволов - в виде туннелей для бегущих вращающихся импульсов, разгоняющих ионизированный водяной пар. Можно придать воде дипольные свойства и нетермическим путем. На Земле такой гидроинженерией занимался некий Рахман. Он утверждал, что можно разогнать воду до первой космической скорости и таким образом создать вокруг Земли ледяное кольцо, но это кольцо не будет стабильным, поэтому на следующей фазе проекта следует ускорить его вращение, чтобы оно превратилось в центрифугу и разлетелось со второй космической скоростью в течение двухсот или четырехсот лет. В противном случае - когда ускорение ослабнет после прекращения работ - из-за трения о верхние слои атмосферы - на планету будет возвращаться больше воды, чем за то же время выбросят метательные устройства. Нет смысла говорить о подробностях. Достаточно сказать, что еще с "Эвридики" замечено было рассеивание кольца в его припланетной области и расплющивание и, таким образом, расширение внешнего обвода. Это не могло быть выгодно никому на планете. Возвращающиеся воды дают нечто большее, чем ливневые дожди: они создают зону непрерывного дождя между тропиками с переменным максимумом осадков по временам года, поскольку ось вращения планеты наклонена относительно эклиптики, подобно земной. Средняя годовая температура упала на два градуса Кельвина. Ледяной щит затеняет дневную часть планеты и отражает солнечный свет. Техническая авария вполне возможна, но ее могли бы устранить через некоторое время. Однако нет никаких следов ремонтных работ. Ненадежность планетной инженерии не может быть причиной прекращения работ. Ее следует искать где-то в другом месте - в политической разделенности цивилизации. Об исходных условиях мы знаем одно: они благоприятствовали проекту, который не мог быть реализован иначе, как при глобальном единении сил, которое затем распалось. Эпоха сотрудничества, по крайней мере в области технологии, продолжалась около ста лет. Отклонения в десять или двадцать лет для кризисной стадии несущественны. Что вызвало уход от общего пути? Локальные войны? Экономические кризисы? Сомнительно. Течение политических дел невозможно реконструировать сейчас, в момент, который мы застали, его можно оценить лишь при помощи модели, называемой цепью Маркова. Это стохастический шаговый процесс, стирающий собственные следы. Опираясь на то, что космические пришельцы обнаружили бы в двадцатом веке на Земле, без использования хроник они не смогли бы при помощи ретрополяции дойти, к примеру, до крестовых походов. Поэтому белое пятно я возмещу таким предположением: развитие держав ведущей группы было неравномерным. Зародыш антагонизма тлел уже во время сотрудничества. Владычество одной военной силы на планете тогда было невозможно. Слабейшие также участвовали в глобальном процессе, но кооперация постепенно превращалась из подлинной в мнимую. Антагонизм проявился необязательно впрямую и неожиданно. Может быть, блоков было больше - три или четыре, - но для минимума эргодического столкновения достаточно двух противостоящих. Началась гонка вооружений. Она вызвала сначала прекращение работ, направленных на рассеивание ледяного обруча в Космосе. Предназначавшиеся на это средства и мощности были вложены в вооружение. Разбивать ледяное кольцо таким образом, чтобы его разрушение не принесло ущерба жителям всех континентов, стадо невыгодно для сверхдержавы, которая внесла главный вклад в этот проект, поскольку положительными результатами работы воспользовался бы и противник. Противник рассуждал и действовал аналогично. С тех пор ни одна из сторон не касалась кольца, хотя оно и обрушивалось ледяными лавинами на планету, - втянувшись в раскручивающуюся спираль вооружений, они уже ничего не могли поделать. Затем эскалация вытолкнула гонку в космическое пространство. Так мог выглядеть пролог и первый акт. Мы прибыли в середине следующего - и, не ведая о том, нырнули в глубь многослойной сферомахии с невинным солнцем посредине. - Повторяю вопрос: почему ты не представил этой ретроспекции раньше? Случаев было достаточно. - Различные версии того, что я рассказал, существуют на борту, они высказывались приватно или открыто. Ни одной из них доказать нельзя. Границы воображения лежат далеко за границами сотворения теорий. Отдельные данные накапливались постепенно, как фрагменты головоломки. Пока их было немного, из них можно было сложить бесчисленное количество мозаик, заполняя разрывы и пустоты безосновательным вымыслом. Я действую по принципу комбинаторики. Если бы я обрушил на вас все варианты комбинаций, вам пришлось бы неделями выслушивать доклады, заполненные предостережениями сомнительной вероятности. Кроме того, я получал распоряжения, противоречащие твоим приказам. Доктор Ротмонт, например, добивался спиноскопии Квинты. Я объяснил ему, что просвечивание Квинты всей наличной мощностью бортовых агрегатов не удастся скрыть и тем самым уменьшатся шансы контакта. Поскольку он настаивал, я выслал легкие спиноскопы, способные к маскировке. Об этом ты и сам знаешь, командир. Ротмонт питал надежду" что разглядит то, чего этим способом разглядеть нельзя. Он ничего не достиг, но не я разрушил его надежду. Я выполнил его желание, поскольку это не могло принести вреда. Гипотезы, пока они не принимаются за основу реальных действий, могут быть ошибочными, но не губительными. Голубой огонек погас.

secret 2020.05.28 16:37 #17937

アレクセイ・ニコラエフ：カントロヴィッチの計量経済学の講義を読むことをお勧めします。

これらは学問のためです。10ページ目になると読めなくなるんです。

人に対しても同じようにレクチャーしているのでしょうか？

Aleksey Nikolayev 2020.05.28 18:47 #17938

secret: 学問のためだ。10ページ目には読めなくなる。

人用もあるのでしょうか？

大丈夫です（笑)

ボックスとジェンキンスの本は いかがでしょうか？オペレーターがいないわけではありませんが、より細かくなっています。

Бокс Дж., Дженкинс Г. Анализ временных рядов: прогноз и управление

Sergey Chalyshev 2020.05.28 18:51 #17939

タグコノウ：現地のNS開発者に刺激を与えるため、S.レムの小説「フィアスコ」から興味深い人間と機械の対話を紹介する。これからのAIはこうなる、まさに自分で作りたい、と思える。

スターガードは艦長、GOD（General Operational Device）は艦内で働くAIです。クルーは、理解しがたい世界規模の内部紛争に巻き込まれた文明とコミュニケーションを取ろうとしている。指揮官は、未知数の部分が多い複雑な状況の中で、マシンと相談しながら最適な判断を下していく。

ピーター、電波を乱さないようにね ))

無駄なトークへのリンクだけで良かったのでは)

Реter Konow 2020.05.28 19:41 #17940

Sergey Chalyshev：ピーター、電波を乱さないようにね ))

無駄なトークへのリンクだけでよかったのに)。

すみません、聞くのを忘れてました)) ありがとうございます。今、ゆっくり読んでいます)))私は電子を研究し、プランク定数で軌道から軌道へとジャンプする方法を学びました)。ある影響下で定常的な確率的遷移過程が得られ、レーザーが光り始めたのです)))フィードバックを伴うランダムな確率的・定常的プロセスで、必要な原子数が減少し、逆影響によって作用する。 条件が満たされないと、レーザーが消えたり爆発したりする（プロセスが指数関数的に進むこともある）))
自己回帰と系列の定常性の関連性がわからない。都市から都市への移動の古典のように、関数に変化があれば、そこが増え、ここが減った、経済学ではこれも、特に複式簿記の場合）次に、外部要因が価格（関数値）に影響する場合、直近の価格の逆関係の意味は何か？
価格パラメーター上の作用・抵抗の強弱にセンスがある。そして、その反動が十分であれば、このシリーズは据え置きとなる。でも、シンプルすぎるんです。
マルコフ連鎖、ヒステリシスループ、リカージョンには一定の性質があるが、逆依存は定常過程でも非定常過程でも起こりうるものである。
また、フィードバックがない場合もあります。系列の幅を決める係数の条件は、幅が無限でないことである。そして、その系列は定常と記述でき、移動平均を 求めることができる。
無意味なことで退屈させているなら）、申し訳ない。
edit 見つかりました。Spc.
つまり、移動平均と自己回帰過程には共通するものがあるのです。しかし、根本的な違いがあります。MA過程(τ)は常に定常であり、可逆条件は単に何らかの有用な 性質を付加するものである。AR(q)プロセスについては、より厳しい条件があります：定常的であるため移動平均として表すことができるか、そうでないかのどちらか です。
スターガルドは船の指揮官で、GOD（General Operational Device）-船で働くAIだ。乗組員は、理解不能な世界規模の内紛に巻き込まれた文明とのコミュニケーションを確立しようとしている。司令官は、未知の部分が多い困難な状況で最善の決断を下すため、機械と相談する。
大丈夫です（笑)
ボックスとジェンキンスの本は いかがでしょうか？オペレーターがいないわけではありませんが、より細かくなっています。
