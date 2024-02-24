トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1742 1...173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749...3399 新しいコメント 削除済み 2020.04.23 13:41 #17411 mytarmailS 2020.04.23 13:45 #17412 マキシム・ドミトリエフスキー で、クラスターはどうしたんですか？ 覗き込む 削除済み 2020.04.23 13:46 #17413 mytarmailS: いいね、で、クラスターはどうしたんだ？ をよく見てください。 pythonの画像を見せてください) 昨日のクラスターをチャートに移したところ Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 14:00 #17414 mytarmailS: なんだ、誤信号が多いのか、95％を目指せばいいのか。 また、品質を上げるためのアイデアはあるが、それをどのように実行すればいいのか分からない。 フォルスシグナルフィルターの仕組みは私も知りません。チャートから判断すると、価格コリドーの拡大は、この特定のエリアでは助けになります。トレンドは短くなるが、トレンド内の誤検出は少なくなる。 削除済み 2020.04.23 14:05 #17415 カミンズが弱いので、ガウシアンミックスに変更するつもりです...そして、インクリメンタルラグで遊ぶ必要があります（すべてが同じように良いとは限りません） でも、テスターとTSを書いて、トレードで確認する必要がありますね。 Mihail Marchukajtes 2020.04.23 14:20 #17416 Valeriy Yastremskiy： というのは、波の正しさによるもので、波の理論からすると、正しい波は正しく減衰するので、短期の予報になるのです。不規則なカーブは内部に多くの波があるため、波を分断しないと予想ができない。 波動論の欠点は、トレンドが長期化すると、相場が大きなサイクルの領域に移動し始めることである。例：現在の作業サイクルは例えば15本で、15本で1サイクルの振動を得ることができます。終わりのないトレンドが始まり、サイクル15が折り返したはずの瞬間、この時点で、引用符の連続した 動きは、現在のサイクルが一方向に回転せずに移動するまで増加し始めるという事実につながる。つまり、この一方向のサイクル変化（サイクル周期の一定増加または一定収縮）の効果が、この理論で一番厄介なのです。つまり、サイクルの上に作られたTSは、長いトレンドの上に立つことを知らないのです。ネットワークがあるとはいえ、同じCSSAであることに変わりはありません。カーネル数の多い回帰を使うことで、複数のサイクルを含むあらゆる曲線に柔軟に対応できるのだと思います。そこで、この特殊なソリューションは、相場が増加するサイクル期間に向かってジャンプし始めたときに、大きなトレンドの影響を取り除くための試みでした。 削除済み 2020.04.23 14:34 #17417 複雑で、どうアプローチすればいいのかよくわからない......漠然としていますね。 看板をやるとか、ちょっとやりすぎなんだよ。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 15:13 #17418 ミハイル・マルキュカイツ 波動論の欠点は、長期的なトレンドの中で、相場が大きなサイクルの領域に移動し始めることである。例：現在の動作周期は15であり、15小節の間に1サイクルの振動が得られる。終わりのないトレンドが始まり、サイクル15が既に折り返したはずの瞬間、この時点で、引用符の連続した動きは、現在のサイクルが一方向にターンせずに移動するまで増加し始めるという事実につながる。つまり、この一方向のサイクル変化（サイクル周期の一定増加または一定収縮）の効果が、この理論で一番厄介なのです。つまり、サイクルの上に作られたTSは、長いトレンドの上に立つことを知らないのです。ネットワークがあるとはいえ、同じCSSAであることに変わりはありません。カーネル数の多い回帰を使うことで、複数のサイクルを含むあらゆる曲線に柔軟に対応できるのだと思います。そこで、この特殊なソリューションは、相場が増加するサイクル期間に向かってジャンプし始めたときに、大きなトレンドの影響を取り除くための試みでした。 円があるときは、1つの波かそれ以上で、それらが同期していることを意味します。周期が増加、減少するのは加速度。しかし、外的要因がなくなったわけではありません。問題は、正しく分割することでしか波を予測できないこと、つまり、1つの波が残っている場合です。そして、神は外的な力が干渉しないようにする。それは起こるし、見つけることができる。 純粋に技術的なアプローチには、つながりや理解がないと、それだけで弊害があると思うのです。何百万人ものトレーダーがいるが、彼らの行動の要因が均一であることから、考慮すべき十分な必要要因を減らすことができると期待できる。そして、1000人までなら、GAとIOがタスクを引っ張る)))。 問題は、情報機関が敵国の人口や人員の罹患率をどのように計算し、その数字をどのようにAIにフィードするかである。ニュースから判断すると、このテーマに関する仕事と結果がある。 一般に、要因の本質を知らなくても、その影響を適切に分離すること、つまり切り分けることは可能です。あなたや私、そして他の人たちがやっていること。 削除済み 2020.04.23 15:27 #17419 ついつい見てしまう...。 どういう条件なのか、なぜ必要なのか、どういうものなのか、少しは理解したほうがいい、https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу。 Фигуры Лиссажу — Википедия ru.wikipedia.org Фигу́ры Лиссажу́ — траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Вид фигур зависит от соотношения между периодами (частотами), фазами и амплитудами обоих колебаний. В простейшем случае равенства обоих периодов фигуры представляют собой эллипсы, которые при... Rorschach 2020.04.23 20:35 #17420 ミハイル・マルキュカイツ 情報提供ありがとうございました。これらの絵はご自身で作られたのですか、それとも持ち出されたのですか、また持ち出された場合、OOSとの共同作業の結果はどうでしたか？ ここで 発見 1...173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
で、クラスターはどうしたんですか？
覗き込む
いいね、で、クラスターはどうしたんだ？
をよく見てください。
pythonの画像を見せてください)
昨日のクラスターをチャートに移したところ
なんだ、誤信号が多いのか、95％を目指せばいいのか。
また、品質を上げるためのアイデアはあるが、それをどのように実行すればいいのか分からない。
フォルスシグナルフィルターの仕組みは私も知りません。チャートから判断すると、価格コリドーの拡大は、この特定のエリアでは助けになります。トレンドは短くなるが、トレンド内の誤検出は少なくなる。
カミンズが弱いので、ガウシアンミックスに変更するつもりです...そして、インクリメンタルラグで遊ぶ必要があります（すべてが同じように良いとは限りません）
でも、テスターとTSを書いて、トレードで確認する必要がありますね。
というのは、波の正しさによるもので、波の理論からすると、正しい波は正しく減衰するので、短期の予報になるのです。不規則なカーブは内部に多くの波があるため、波を分断しないと予想ができない。
複雑で、どうアプローチすればいいのかよくわからない......漠然としていますね。
看板をやるとか、ちょっとやりすぎなんだよ。
波動論の欠点は、長期的なトレンドの中で、相場が大きなサイクルの領域に移動し始めることである。例：現在の動作周期は15であり、15小節の間に1サイクルの振動が得られる。終わりのないトレンドが始まり、サイクル15が既に折り返したはずの瞬間、この時点で、引用符の連続した動きは、現在のサイクルが一方向にターンせずに移動するまで増加し始めるという事実につながる。つまり、この一方向のサイクル変化（サイクル周期の一定増加または一定収縮）の効果が、この理論で一番厄介なのです。つまり、サイクルの上に作られたTSは、長いトレンドの上に立つことを知らないのです。ネットワークがあるとはいえ、同じCSSAであることに変わりはありません。カーネル数の多い回帰を使うことで、複数のサイクルを含むあらゆる曲線に柔軟に対応できるのだと思います。そこで、この特殊なソリューションは、相場が増加するサイクル期間に向かってジャンプし始めたときに、大きなトレンドの影響を取り除くための試みでした。
円があるときは、1つの波かそれ以上で、それらが同期していることを意味します。周期が増加、減少するのは加速度。しかし、外的要因がなくなったわけではありません。問題は、正しく分割することでしか波を予測できないこと、つまり、1つの波が残っている場合です。そして、神は外的な力が干渉しないようにする。それは起こるし、見つけることができる。
純粋に技術的なアプローチには、つながりや理解がないと、それだけで弊害があると思うのです。何百万人ものトレーダーがいるが、彼らの行動の要因が均一であることから、考慮すべき十分な必要要因を減らすことができると期待できる。そして、1000人までなら、GAとIOがタスクを引っ張る)))。
問題は、情報機関が敵国の人口や人員の罹患率をどのように計算し、その数字をどのようにAIにフィードするかである。ニュースから判断すると、このテーマに関する仕事と結果がある。
一般に、要因の本質を知らなくても、その影響を適切に分離すること、つまり切り分けることは可能です。あなたや私、そして他の人たちがやっていること。
ついつい見てしまう...。
どういう条件なのか、なぜ必要なのか、どういうものなのか、少しは理解したほうがいい、https://ru.wikipedia.org/wiki/Фигуры_Лиссажу。
情報提供ありがとうございました。これらの絵はご自身で作られたのですか、それとも持ち出されたのですか、また持ち出された場合、OOSとの共同作業の結果はどうでしたか？
ここで 発見