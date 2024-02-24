トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1739

マキシム・ドミトリエフスキー

いいえ、もちろんそんなことはありません。

じゃあ、頑張れ!!!!

でも、なぜ効果があるのかよくわからない。試しにターゲットを取ってクラスターに混ぜてみたが、何もいいことはなかった。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

なんだよ、アルゴリズムを理解するか、全部Pythonにしとけよ。mt5をテスターで使ってさらに操作してみたい

一例、トレースと一年テスト


確かに絵は素晴らしいが、何をやっているのか理解できない)

どのTFで何を組み合わせているのか
 
マキシム・ドミトリエフスキー

私もそうです。

プライスチャートの表示

で、その下にクラスタヒストグラムが表示されます

インジケーターのようなものです。

あるいは、チャート自体をクラスターカラーで塗りつぶすと、さらによいでしょう。

マキシム・ドミトリエフスキー

を数種類ずつ入れて、接着のときと同じように、予測されたクラスタにリターンを接着します

これからやってみます。

n "って何？




10に分解してみました...

しかし、これは予測ではなく、事実を述べているに過ぎないことを理解してください。

デタラメだ、何かコードが間違っているのかもしれない。

マキシム・ドミトリエフスキー

クラスターを3つ作る。いったいどこで雲を10分割したのか、そこには地獄が待っている

と3がなぜ必要なのか、インクリメントの観点から考えてみましょう。いなくなった

ここで5つ、一番上のものをテストしてみましょう。

これから3つ作ります。





