トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

mytarmailS 2020.04.22 19:57 #17381
マキシム・ドミトリエフスキー

mytarmailS 2020.04.22 20:10 #17382
マキシム・ドミトリエフスキー

mytarmailS 2020.04.22 20:12 #17383
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2020.04.22 20:13 #17384
mytarmailS:

mytarmailS 2020.04.22 20:16 #17385
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2020.04.22 20:32 #17386
mytarmailS:

mytarmailS 2020.04.22 20:39 #17387

削除済み 2020.04.22 20:40 #17388
mytarmailS:

mytarmailS 2020.04.22 20:44 #17389
マキシム・ドミトリエフスキー

削除済み 2020.04.22 20:46 #17390
mytarmailS:
いいえ、もちろんそんなことはありません。
じゃあ、頑張れ!!!!
でも、なぜ効果があるのかよくわからない。試しにターゲットを取ってクラスターに混ぜてみたが、何もいいことはなかった。
なんだよ、アルゴリズムを理解するか、全部Pythonにしとけよ。mt5をテスターで使ってさらに操作してみたい
一例、トレースと一年テスト
確かに絵は素晴らしいが、何をやっているのか理解できない)どのTFで何を組み合わせているのか
私もそうです。
プライスチャートの表示
で、その下にクラスタヒストグラムが表示されます
インジケーターのようなものです。
あるいは、チャート自体をクラスターカラーで塗りつぶすと、さらによいでしょう。
写真は素晴らしいが、何をやっているのか理解できない。）そこで何をTFにマージしているかというと
を接着したときと同じように、予測されたクラスタにリターンを接着します。
を数種類ずつ入れて、接着のときと同じように、予測されたクラスタにリターンを接着します。
これからやってみます。
n "って何？
10に分解してみました...
しかし、これは予測ではなく、事実を述べているに過ぎないことを理解してください。
やってみる
何ですか？
10に分解してみると...
しかし、これは予測ではなく、事実の表明のようなものであることを理解してください。
テストキー
と言って寝ている。
デタラメだ、何かコードが間違っているのかもしれない。
これはデタラメだ 多分コードをいじっているんだ
3クラスタ。いったいどこでクラウドを10分割したのか、とんでもないことになりそうだと、なぜ3が必要なのか、インクリメントの観点から考えてみると...。いなくなった
クラスターを3つ作る。いったいどこで雲を10分割したのか、そこには地獄が待っていると3がなぜ必要なのか、インクリメントの観点から考えてみましょう。いなくなった
ここで5つ、一番上のものをテストしてみましょう。
これから3つ作ります。
ここで5つ、上位のものをテストしてみましょう。
3つやります。
で、グラフ上のクラスタに色をつけることができればいいのですが...pythonでは難しいです
をクリックすると、クラスターの長さ、交互に並ぶ様子などを見ることができます。