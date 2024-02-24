トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1749 1...174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756...3399 新しいコメント Реter Konow 2020.04.27 13:23 #17481 マキシム・ドミトリエフスキー 説明付きのビデオを録画してください、とても不明瞭です つまり、ネットワークの「重み付け」言語は、どんなデータ型でも（「重み」に変換すれば）動作する普遍性を持っているのです。そして、これがユニフィケーション（単一のシステム／形態への還元）である。 mytarmailS 2020.04.27 13:23 #17482 ランバの色を選びに行く...。 間違っていると言わないでください、私は見ました...が見つからなかった・・・見つからなければいいのですが・・・)) Реter Konow 2020.04.27 13:24 #17483 アレクセイ・ニコラエフ 多次元関数とは、定義域が多次元空間である通常の数学関数である。NSの場合、それは特徴空間である。 数学者としてお聞きしたいのですが、学校で数学は全く勉強されなかったのですか？) 勉強しました。しかし、それがNSデバイスの本質とどう関係するのでしょうか。空間、機能、検索は、本質ではなく、作品の一部です。文章の中の個々の言葉としては、意味を伝えないし、質問にも答えられない。 Реter Konow 2020.04.27 13:30 #17484 アレクセイ・ニコラエフ ... NSデバイスの本質を理解しているのであれば、それを記述してください。数学や物理の用語だけでは、動作の仕組みやデバイスを説明することはできません。車のシステムについては、本で学んだ記憶があります。まあ、エッセンスを簡潔にまとめたおかげで、システムは徹底的に説明されたわけですが。 削除済み 2020.04.27 13:31 #17485 タグコノウ。 つまり、ネットワークの「重み」言語は、どんなデータ型でも（「重み」に変換すれば）動作する普遍性を持っているのです。そして、これがユニフィケーション（単一のシステム／形態への還元）である。 データは重みに変換されないが、各インスタンスは重みを持ち、各入力は最終結果に異なる影響を及ぼし始める 人工神経細胞は、物理的な意味を持たない純粋に数学的な物体です。 ということは、数学で理解しなければならない ハイキン著「ニューラルネットワーク・フルコース」をダウンロードする。 削除済み 2020.04.27 13:34 #17486 mytarmailS: ランバの色を選びに行く...。 間違っていると言わないでください、私は見ました...は見つからなかった・・・見つからなければいいのですが・・・)) たいしたことない どのような方法ですか？ Aleksey Nikolayev 2020.04.27 13:35 #17487 コノウレジ。 勉強した。しかし、それがNSデバイスの本質とどう関係するのでしょうか。 数学的に言えば、どんなNSも多次元関数のパラメトリックファミリーである。重みのセットは、このパラメトリゼーションを指定するパラメータである。学習とは、重みの特定の値を決定することであり、これは元のパラメトリックファミリーから特定の多次元写像を選択することに相当する。 Реter Konow 2020.04.27 13:38 #17488 マキシム・ドミトリエフスキー データは重みに変換されないが、各インスタンスは重みを持ち、各入力は最終結果に異なる影響を及ぼし始める 人工神経細胞は、物理的な意味を持たない純粋に数学的な物体です。 だから、数学で理解する必要がある ヘイキンの著書「ニューラルネットワーク完全攻略」をダウンロードする。 ダウンロードしました、ありがとうございます。 mytarmailS 2020.04.27 13:39 #17489 マキシム・ドミトリエフスキー 小史 どのような方法ですか？ 1.スペクトル解析 2.アダプティブシステム 3.フォーキャスト 4.MO 5. 信号の平滑化のため、最後に2つのダミー "DEMA" ))) Valeriy Yastremskiy 2020.04.27 13:39 #17490 レゲアコノフ 多変数関数」の独立した定義は見つかっていません。確率論の「分布関数」があり、その中に「多変量分布関数」という見方があるが、MO技術については触れられていない。 多次元関数がNSと関係があるとしても、その本質からかけ離れていることは明らかである。おそらく、技術的なニュアンスの実装に関係するものだと思います。一方、私は本質を理解しようとしています。 x=y+zですが、確かに、引数が1以上だと定義がおかしくなりますね ...は、オン・ザ・フライではありません。 1...174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
説明付きのビデオを録画してください、とても不明瞭です
多次元関数とは、定義域が多次元空間である通常の数学関数である。NSの場合、それは特徴空間である。
数学者としてお聞きしたいのですが、学校で数学は全く勉強されなかったのですか？)
つまり、ネットワークの「重み」言語は、どんなデータ型でも（「重み」に変換すれば）動作する普遍性を持っているのです。そして、これがユニフィケーション（単一のシステム／形態への還元）である。
データは重みに変換されないが、各インスタンスは重みを持ち、各入力は最終結果に異なる影響を及ぼし始める
人工神経細胞は、物理的な意味を持たない純粋に数学的な物体です。
ということは、数学で理解しなければならないハイキン著「ニューラルネットワーク・フルコース」をダウンロードする。
どのような方法ですか？
勉強した。しかし、それがNSデバイスの本質とどう関係するのでしょうか。
数学的に言えば、どんなNSも多次元関数のパラメトリックファミリーである。重みのセットは、このパラメトリゼーションを指定するパラメータである。学習とは、重みの特定の値を決定することであり、これは元のパラメトリックファミリーから特定の多次元写像を選択することに相当する。
どのような方法ですか？
1.スペクトル解析
2.アダプティブシステム
3.フォーキャスト
4.MO
5. 信号の平滑化のため、最後に2つのダミー "DEMA" )))
多変数関数」の独立した定義は見つかっていません。確率論の「分布関数」があり、その中に「多変量分布関数」という見方があるが、MO技術については触れられていない。
x=y+zですが、確かに、引数が1以上だと定義がおかしくなりますね ...は、オン・ザ・フライではありません。