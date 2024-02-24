トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1740 1...173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747...3399 新しいコメント mytarmailS 2020.04.22 20:47 #17391 マキシム・ドミトリエフスキー で、後でグラフ上のクラスタに色をつけることができればいいのですが...Pythonでは難しいです をクリックすると、クラスターの長さ、交互に並ぶ様子などを見ることができます。 3つ作りました。 あなたも同じですか？ mytarmailS 2020.04.22 20:51 #17392 マキシム・ドミトリエフスキー いいえ、私は美しさを持っています、私はあなたに見せた... 私はなぜかわからないが）何かが間違っている。 トレイン テスト サンプルの断片を見せてください。 削除済み 2020.04.22 20:54 #17393 mytarmailS: トレーニングサンプルの一部をお見せください。 クラスタリングのために5と25のインクリメントを取る とし、累積1.ユーロバックスの1時間単位で年別のテストとトレインです。 mytarmailS 2020.04.22 20:59 #17394 マキシム・ドミトリエフスキー クラスタリングに5と25のインクリメントを取る を作成し、includeを使用して累積的なものを構築します。1.時間単位のユーロバックスについて。年別のテストとトレース。 明日にしよう、目がいっぱいだ。 間抜けな感じです。 削除済み 2020.04.22 21:01 #17395 mytarmailS: 明日やろう、もう目が飛び出そうだから。 間抜けな感じです。 上向き、横向き、下向きのカーブが厳密に1つだけ存在し、それ以外は存在しない。 まるでテストケースのよう Rorschach 2020.04.22 21:32 #17396 ミハイル・マルキュカイツ 見えてくるのは、安定した時期ほど丸みを帯びるということです。だから、例えばウェーブレットを使っても、同じような絵が描けるんです。 そして、一般的にはあまり効果がない。下の写真は、良い周期（2、3）ですが、あまり滑らかではないので、円が散らばってしまいます。 ここでは、cssaがニューラルネットワークによる予測で構築されたssaであると書かれています。それは、以前にも書きましたが、ラグは予測によってしか解消されないのです。通常のssaでは、予測ではなく、直近の既知の価格が複製される可能性が高いのですが、cssaではニューラルネットワークの助けを借りて予測を構築しています。 mytarmailS 2020.04.23 06:42 #17397 マキシム・ドミトリエフスキー を、"萌え "を、"萌え "を、"萌え "を....................。悲しいのは、新しいデータ上とはいえ、常に過去を予測し、過去も足し算していることです。例えば、上昇トレンドのクラスターを見つけたとしても、クラスターそのものが現れるのはトレンドが起こった後、事後的に、赤い点が 現れるときです。 で、それをまとめると、アップトレンドのいい絵が出来上がります。 が、それは事後的なものですからね。 クラスターは、すでにトレンドが起こっている場合は「トレンド」と表示されます。 削除済み 2020.04.23 07:07 #17398 mytarmailS: マックス、あのクラスターはデタラメだ、寝てよかった、自分が馬鹿みたいだ...。悲しいのは、新しいデータ上とはいえ、常に過去を予測し、過去も足し算していることです。例えば、上昇トレンドのクラスターを見つけたとしても、クラスターそのものが現れるのはトレンドが起こった後、事後的に、赤い点が 現れるときです。 で、それをまとめると、アップトレンドのいい絵が出来上がります。 が、それは事後的なものですからね。 クラスターは、すでにトレンドが起こっている場合は「トレンド」と表示されます。 長くてもいいし、ほとんど変わらなくてもいい。 mytarmailS 2020.04.23 07:19 #17399 マキシム・ドミトリエフスキー 長くてもいいし、ほとんど変わらなくてもいい。 しかし、クラスタのウィンドウサイズで常に遅れをとることになります。 削除済み 2020.04.23 08:30 #17400 mytarmailS: OKですが、クラスタのウィンドウサイズで常に遅れをとることになります。 どうだろう、考えるのが面倒くさい......いや、考えるべきだろうか？ 1...173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
で、後でグラフ上のクラスタに色をつけることができればいいのですが...Pythonでは難しいです
をクリックすると、クラスターの長さ、交互に並ぶ様子などを見ることができます。
3つ作りました。
あなたも同じですか？
いいえ、私は美しさを持っています、私はあなたに見せた... 私はなぜかわからないが）何かが間違っている。
トレイン
テスト
サンプルの断片を見せてください。
トレーニングサンプルの一部をお見せください。
クラスタリングのために5と25のインクリメントを取る
とし、累積1.ユーロバックスの1時間単位で年別のテストとトレインです。
クラスタリングに5と25のインクリメントを取る
を作成し、includeを使用して累積的なものを構築します。1.時間単位のユーロバックスについて。年別のテストとトレース。
明日にしよう、目がいっぱいだ。間抜けな感じです。
明日やろう、もう目が飛び出そうだから。間抜けな感じです。
上向き、横向き、下向きのカーブが厳密に1つだけ存在し、それ以外は存在しない。
まるでテストケースのよう
見えてくるのは、安定した時期ほど丸みを帯びるということです。だから、例えばウェーブレットを使っても、同じような絵が描けるんです。
そして、一般的にはあまり効果がない。下の写真は、良い周期（2、3）ですが、あまり滑らかではないので、円が散らばってしまいます。
を、"萌え "を、"萌え "を、"萌え "を....................。悲しいのは、新しいデータ上とはいえ、常に過去を予測し、過去も足し算していることです。例えば、上昇トレンドのクラスターを見つけたとしても、クラスターそのものが現れるのはトレンドが起こった後、事後的に、赤い点が 現れるときです。
で、それをまとめると、アップトレンドのいい絵が出来上がります。
が、それは事後的なものですからね。
クラスターは、すでにトレンドが起こっている場合は「トレンド」と表示されます。
マックス、あのクラスターはデタラメだ、寝てよかった、自分が馬鹿みたいだ...。悲しいのは、新しいデータ上とはいえ、常に過去を予測し、過去も足し算していることです。例えば、上昇トレンドのクラスターを見つけたとしても、クラスターそのものが現れるのはトレンドが起こった後、事後的に、赤い点が 現れるときです。
で、それをまとめると、アップトレンドのいい絵が出来上がります。
が、それは事後的なものですからね。
クラスターは、すでにトレンドが起こっている場合は「トレンド」と表示されます。
長くてもいいし、ほとんど変わらなくてもいい。
長くてもいいし、ほとんど変わらなくてもいい。
しかし、クラスタのウィンドウサイズで常に遅れをとることになります。
OKですが、クラスタのウィンドウサイズで常に遅れをとることになります。
どうだろう、考えるのが面倒くさい......いや、考えるべきだろうか？