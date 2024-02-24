トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1741 1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...3399 新しいコメント Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 09:44 #17401 切り込みますが、クラスタは、私が正しく理解していれば、同じ価格の挙動が見つかりましたか？だとすれば、なぜこの行動が検索対象、つまりトレンドで検索されるのでしょうか。ビフォーアフターで検索してみてはいかがでしょうか。ここに問題が埋もれているような気がします。そこでの時間による区切りや検索は尊重しますが、利益は確実にあるのですが、課題に対する答えにはなりません。 削除済み 2020.04.23 09:52 #17402 ヴァレリー・ヤストレムスキー 私はあなたを正しく理解している場合、クラスタは、同じ価格の挙動を発見されている？そうであるならば、なぜこの行動が検索対象-トレンド-に検索されるのか？ビフォーアフターで検索してみてはいかがでしょうか。ここに問題が埋もれているような気がします。そこでの時間による区切りや検索は尊重しますが、利益は確実にあるのですが、課題に対する答えにはなりません。 これは、与えられた特性に従って、いくつかの条件付き状態に分割することです。 州を例にとると、成長、衰退、横ばい。 各州の戦略が書かれています。クラスターを切り替えると、新しいデータでストラテジーが変更される Rorschach 2020.04.23 10:25 #17403 入れ替えをしたいのですが、流通の種類は関係ありますか？ これは予言の方法なのでしょうか？ int size 10000; double A[]; ArrayResize(A,size); for(int i=0;i<size;i++) {for(int j=0;j<15;j++) {rand(); } A[i]=rand(); } 私の理解では、2つの係数の単純回帰で十分予測できるのでは？ イマイチ、どこかを覗いている、そんな外れは 予測できない、とか、冗談でしょう？それじゃ、グレイルだ。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 12:14 #17404 mytarmailS: ミハイル・マルキュカイツ 今、我々は先物の終わりに完全な円を取得するときに行われる周波数変換に依存する取引戦略の全体の皮肉は、そこに、任意の馬鹿がそれを構築することができます。最後の1週間は、よく働くTSを手に入れるだけで、最初のうちはほとんど午前中、そして午後もやらなければならないのです。仕事ですからね、まあ一度くらいは走ってこのフィギュアを探す機会があれば。嬉しいですね。 私にとっては波の正しさによるもので、波動理論からすると、正しい波は正しくフェードアウトするので、短期的な予想ができるのです。不規則なカーブは内部に多くの波があるため、波を分断しないと予測ができない。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 12:30 #17405 マキシム・ドミトリエフスキー これは、与えられた特性に従って、いくつかの条件付き状態に分割することです。 州を例にとると、成長、衰退、横ばい。 各州の戦略が書かれています。クラスターを切り替えると、新しいデータで、戦略が変わる。 基本的には正しく理解しています。属性について詳しく教えてください。上昇率（今のところ、ここでしか見ていない）、速度、何本のバーで、上昇したバーの中の低いTFの値動きを見ることができますか？ 逆タスクの方が近いですね。一般的な戦略：クラスタリングルールが十分に正しくないオプションEAには、常にドレインゾーンがあり、十分に正しくないルールが正確に判断できない始まりがあります。 それよりも、状態を分割するルールというか、パラメータを選ぶ方が正しい。履歴上の状態を特定し、安定状態の始まりと終わりに発明できるすべてのパラメータを見て、どのパラメータが同じ変化をするのかを定義したり、パラメータを1つずつではなく、ペアや3つで見たりします。 削除済み 2020.04.23 13:17 #17406 ロールシャッハ 入れ替えをしたいのですが、流通の種類は関係ありますか？ これは予言の方法なのでしょうか？ 私の理解では、2つの係数の単純回帰で十分予測できるのでは？ imhoさん、どこかで覗いてますね、こんな外れは 予測できません、それともステマですか？それじゃ、グレイルだ。 前の時間から予測されたもので、薄くなったものです。 前回の記事で、"Parameters for all cluster clocks are pretty close "を検索してみてください。 mytarmailS 2020.04.23 13:22 #17407 ヴァレリー・ヤストレムスキー というのは、波の正しさによるもので、波の理論からすると、正しい波は正しく減衰するので、短期の予報になるのです。間違ったカーブは内部に多くの波があるため、波の分離がない予測はできない。 波動理論には、正しい波動と間違った波動という概念があるのですか？ スペクトル解析で予測器を作ってみた。 ユーロドリエで試してみて、尊敬するVladimir Pereorvenokの結果と比較したかったのです。 私が見た限りでは、彼の論文の最大結果は、私の記憶が間違っていなければ、予測の正解率76％でした。 私は80-82％でしたが、私はトレイの相互認証でそれを得たことを言及したい、私はテストでそれを確認することができません、ターゲットが特殊な方法で構築されているので、単に新しいデータで任意のマークを使用することができないからです。 しかし、チャートから判断すると、同じ範囲に誤差がある。 また、トレーニング後のモデル瀕死の影響を何とか殺しているのではないかという疑惑があることを記しておきたい。 学習後、800本OOSの時の予測グラフはこんな感じです。 ユーロウォッチメーカー 儲かるかどうかわからないけど、そういうものなんだ。 Valeriy Yastremskiy 2020.04.23 13:34 #17408 mytarmailS: 波動理論では、正しい波動と間違った波動という概念があるのでしょうか？ トレーニング後、800本のOOSの予測チャートはこのようになります。 それで利益が出るかどうかはわからないが、それはそれとして。 正弦波は通常カウントされます)))。そして円はその時に出てくる))) 素敵なチャートなので、ぜひ試してみてください）。 mytarmailS 2020.04.23 13:38 #17409 ヴァレリー・ヤストレムスキー いいチャートですね、やってみましょうか) 誤信号が多いので、95％を目指すべきですね。 また、他にどのように品質を向上させるかというアイデアもありますが、それらをすべて実行する方法はわかりません。 Mihail Marchukajtes 2020.04.23 13:39 #17410 ロールシャッハ 見えてくるのは、安定した時期ほど丸みを帯びるということです。だから、例えばウェーブレットを使っても、同じような絵が描けるんです。 そして、一般的にはあまり効果がない。下の写真では、良い周期（2と3）が見えますが、あまりスムーズではなく、円をバラバラにしてしまっています。 ここには 、cssaはニューラルネットワーク予測で構築されたssaであると書かれています。それは、以前書いたように、ラグは予測によってしか解消されない。通常のssaでは予測の代わりに直近の既知の価格を複製する可能性が高いが、cssaではニューラルネットワークの助けを借りて予測を構築している。 まとめとして、よく情報をありがとうございました。これらの絵はご自身で作られたのですか、それともどこかから引っ張ってこられたのですか、そうであればOOSとの共同作業の結果はどうだったのでしょうか。 1...173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私はあなたを正しく理解している場合、クラスタは、同じ価格の挙動を発見されている？そうであるならば、なぜこの行動が検索対象-トレンド-に検索されるのか？ビフォーアフターで検索してみてはいかがでしょうか。ここに問題が埋もれているような気がします。そこでの時間による区切りや検索は尊重しますが、利益は確実にあるのですが、課題に対する答えにはなりません。
これは、与えられた特性に従って、いくつかの条件付き状態に分割することです。
州を例にとると、成長、衰退、横ばい。
各州の戦略が書かれています。クラスターを切り替えると、新しいデータでストラテジーが変更される
入れ替えをしたいのですが、流通の種類は関係ありますか？
これは予言の方法なのでしょうか？
私の理解では、2つの係数の単純回帰で十分予測できるのでは？
イマイチ、どこかを覗いている、そんな外れは 予測できない、とか、冗談でしょう？それじゃ、グレイルだ。
今、我々は先物の終わりに完全な円を取得するときに行われる周波数変換に依存する取引戦略の全体の皮肉は、そこに、任意の馬鹿がそれを構築することができます。最後の1週間は、よく働くTSを手に入れるだけで、最初のうちはほとんど午前中、そして午後もやらなければならないのです。仕事ですからね、まあ一度くらいは走ってこのフィギュアを探す機会があれば。嬉しいですね。
私にとっては波の正しさによるもので、波動理論からすると、正しい波は正しくフェードアウトするので、短期的な予想ができるのです。不規則なカーブは内部に多くの波があるため、波を分断しないと予測ができない。
これは、与えられた特性に従って、いくつかの条件付き状態に分割することです。
州を例にとると、成長、衰退、横ばい。
各州の戦略が書かれています。クラスターを切り替えると、新しいデータで、戦略が変わる。
基本的には正しく理解しています。属性について詳しく教えてください。上昇率（今のところ、ここでしか見ていない）、速度、何本のバーで、上昇したバーの中の低いTFの値動きを見ることができますか？
逆タスクの方が近いですね。一般的な戦略：クラスタリングルールが十分に正しくないオプションEAには、常にドレインゾーンがあり、十分に正しくないルールが正確に判断できない始まりがあります。
それよりも、状態を分割するルールというか、パラメータを選ぶ方が正しい。履歴上の状態を特定し、安定状態の始まりと終わりに発明できるすべてのパラメータを見て、どのパラメータが同じ変化をするのかを定義したり、パラメータを1つずつではなく、ペアや3つで見たりします。
入れ替えをしたいのですが、流通の種類は関係ありますか？
これは予言の方法なのでしょうか？
私の理解では、2つの係数の単純回帰で十分予測できるのでは？
imhoさん、どこかで覗いてますね、こんな外れは 予測できません、それともステマですか？それじゃ、グレイルだ。
前の時間から予測されたもので、薄くなったものです。
前回の記事で、"Parameters for all cluster clocks are pretty close "を検索してみてください。
というのは、波の正しさによるもので、波の理論からすると、正しい波は正しく減衰するので、短期の予報になるのです。間違ったカーブは内部に多くの波があるため、波の分離がない予測はできない。
波動理論には、正しい波動と間違った波動という概念があるのですか？
スペクトル解析で予測器を作ってみた。
ユーロドリエで試してみて、尊敬するVladimir Pereorvenokの結果と比較したかったのです。
私が見た限りでは、彼の論文の最大結果は、私の記憶が間違っていなければ、予測の正解率76％でした。 私は80-82％でしたが、私はトレイの相互認証でそれを得たことを言及したい、私はテストでそれを確認することができません、ターゲットが特殊な方法で構築されているので、単に新しいデータで任意のマークを使用することができないからです。
しかし、チャートから判断すると、同じ範囲に誤差がある。
また、トレーニング後のモデル瀕死の影響を何とか殺しているのではないかという疑惑があることを記しておきたい。
学習後、800本OOSの時の予測グラフはこんな感じです。
ユーロウォッチメーカー
儲かるかどうかわからないけど、そういうものなんだ。
波動理論では、正しい波動と間違った波動という概念があるのでしょうか？
トレーニング後、800本のOOSの予測チャートはこのようになります。
それで利益が出るかどうかはわからないが、それはそれとして。
正弦波は通常カウントされます)))。そして円はその時に出てくる)))
素敵なチャートなので、ぜひ試してみてください）。
いいチャートですね、やってみましょうか)
誤信号が多いので、95％を目指すべきですね。
また、他にどのように品質を向上させるかというアイデアもありますが、それらをすべて実行する方法はわかりません。
見えてくるのは、安定した時期ほど丸みを帯びるということです。だから、例えばウェーブレットを使っても、同じような絵が描けるんです。
そして、一般的にはあまり効果がない。下の写真では、良い周期（2と3）が見えますが、あまりスムーズではなく、円をバラバラにしてしまっています。ここには 、cssaはニューラルネットワーク予測で構築されたssaであると書かれています。それは、以前書いたように、ラグは予測によってしか解消されない。通常のssaでは予測の代わりに直近の既知の価格を複製する可能性が高いが、cssaではニューラルネットワークの助けを借りて予測を構築している。