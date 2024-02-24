トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1670

ミハイル・マルキュカイツ
ここで何を言っているんだ......？何を見逃したのか？

ヴィザード_。

正直言って、外は悲しいです。買っている最中も座っている。成功しそうだどうして教えてくれないの？恥ずかしがり屋さん？:-)
 
今回もmylでモンスターマシンを立ち上げることができないので、スカイネットなしで取引しています。ただ、直感で、これはまずいな...。このポジションを閉じて、システムのリジッドコントロールに戻るよ。そろそろ飽きてきた :-)
 

ところで、奥の部屋で新しいキーボードを探していたら、弾薬がいっぱい出てきました。狩猟が始まったら、絶対に缶詰を撃ちに行こうと思うんだけど...。何らかの救済を...

 
ミハイル・マルキュカイツ

これは、隣の人の靴に小便をかけるのとはわけが違うのです。


 

あるいは、これもボートをひっくり返したオヤジがいる......。えー......そんな時代もあったんだ:-)


どのように自己分離するのですか？

 
ミハイル・マルキュカイツ
どうせ負けるんだし...。

 
ミハイル・マルキュカイツ

ショットカートリッジか、それとももっと面白いもの？

 
aleger

散弾銃のカートリッジか、もっと面白いもの？

違う...通常の12ゲージショット用カートリッジ...。
 
ヴィザード_。

どうせ負けるんだから...

いいえ、しません。
