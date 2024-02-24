トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1668

ケシャ・ルートフ

市場は95-99％ランダムだが、いたずら好きな人は1％でも決定論で十分かもしれない。

MOが意味を持つのは、ある程度「滑らかな」関数、統計的な意味で連続的な関数、少なくとも何らかの勾配を持つことが必要で、PRNGのように全く勾配がない場合は、MOは役に立ちません。

ほとんどの場合、十分なデータ（例えば1年分の時計の列）、関連性のない特徴、正しく構築されていないターゲットを使用し、ゴミから奇跡的にランバルジーニを作り出す超高性能分類器を探しに行くのです。指標と同じことが、唯一のより多くの設定がある、それはあなたがより多くの興味深い、目の前で終わりを解決するパズルを、レベルのすべての種類を渡すように、ゲーム中毒のIMHOいくつかの種類です...しかし、それはアルゴトレーディングではなく、流行なのです。

インデックスと同じように、Momentum、SMA、EMAといくつかの標準的な窓の統計で十分です、アルゴトレーディングのコンテキストでは、森林やブーストが十分であり、十分ではない場合、この不足は、MOではなく、他の場所に求める必要があります。しかし、これらはすべて、さやえんどう豆のようなものです。

少し検索してみると、要件はあくまで継続性です。最適化に関するいくつかの参考文献

https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR

https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171

 
昨日は奇妙な木曜日でした、本当に奇妙です :-( それは実際の市場でしか起きないことです。
 
ミハイル・マルキュカイツ
どのようにイクイップメントを失ったか教えてください。

 
ヴィザード_。

どのようにリークしたのか、どのようにイクイップメントしたのか、見せてください。

ちょっと待てよ...まだリークされていませんが...。
 
ミハイル・マルキュカイツ
大丈夫だ、何の危険もないだろう？おそらくせいぜい数百ポンドでしょうが、snp500を2700から2000まで、100ポイントあたりグリーンバックのギザギザで勇敢にショートしています。私の見るところ、今後数週間のうちに、イタリアと同じようにアメリカでも疫病が発生し、数兆円も印刷したにもかかわらず、すべてが崩壊してしまうでしょう。そして、もし私が屈服して2000より上で引けたら、神だ！。

 
ケシャ・ルートフ

ニューラルネットにおける遺伝的アルゴリズムでの 機械学習の実例))))

 
ケシャ・ルートフ

疫病を予知するためには、疫病とその結果の専門家でなければならない...。いわんや

 

いくつかの興味深いアイデアが浮かびました。

価格 [i]-価格[i-1] 刻みのグラフを作り、価格が上昇したら+1、価格が低下したら-1という限界まで単純化した。

最終的にこれらの初歩的な増分を累積して、次のようなグラフを作成しました。

専門家、ニューラルネットワークの専門家、エコノメトリックの専門家、その他の昆虫の 専門家に質問です)

このようなグラフは予測できるのか？ すべてのパラメータで価格よりはるかに単純であり、最も重要なことは、加法性を持っていることである

 
mytarmailS:

https://www.mql5.com/ru/forum/334178

tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/

Ренко для МТ5. Существует ли?
Ренко для МТ5. Существует ли?
  • 2020.03.04
  • www.mql5.com
Коллеги, подскажите, а существует ли Ренко для МТ5. Интересует не индикатор в подокне, а именно отображение цены в виде ренко-графика...
 
...:

https://www.mql5.com/ru/forum/334178

tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/

私は何も発明していません、ただ質問をしただけです;)

