トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

Rorschach 2020.04.02 20:48 #16671

ケシャ・ルートフ

市場は95-99％ランダムだが、いたずら好きな人は1％でも決定論で十分かもしれない。

MOが意味を持つのは、ある程度「滑らかな」関数、統計的な意味で連続的な関数、少なくとも何らかの勾配を持つことが必要で、PRNGのように全く勾配がない場合は、MOは役に立ちません。

ほとんどの場合、十分なデータ（例えば1年分の時計の列）、関連性のない特徴、正しく構築されていないターゲットを使用し、ゴミから奇跡的にランバルジーニを作り出す超高性能分類器を探しに行くのです。指標と同じことが、唯一のより多くの設定がある、それはあなたがより多くの興味深い、目の前で終わりを解決するパズルを、レベルのすべての種類を渡すように、ゲーム中毒のIMHOいくつかの種類です...しかし、それはアルゴトレーディングではなく、流行なのです。

インデックスと同じように、Momentum、SMA、EMAといくつかの標準的な窓の統計で十分です、アルゴトレーディングのコンテキストでは、森林やブーストが十分であり、十分ではない場合、この不足は、MOではなく、他の場所に求める必要があります。しかし、これらはすべて、さやえんどう豆のようなものです。

少し検索してみると、要件はあくまで継続性です。最適化に関するいくつかの参考文献

https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR

https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171

Mihail Marchukajtes 2020.04.03 04:23 #16672

昨日は奇妙な木曜日でした、本当に奇妙です :-( それは実際の市場でしか起きないことです。

Vizard_ 2020.04.03 06:04 #16673

ミハイル・マルキュカイツ

昨日は本当に奇妙な木曜日でした :-( そんなことは実際のマーケットでしか起こりません。

どのようにイクイップメントを失ったか教えてください。

Mihail Marchukajtes 2020.04.03 09:07 #16674

ヴィザード_。

どのようにリークしたのか、どのようにイクイップメントしたのか、見せてください。

ちょっと待てよ...まだリークされていませんが...。

Кеша Рутов 2020.04.03 14:08 #16675

ミハイル・マルキュカイツ

昨日は変な木曜日でした、本当に変です。

大丈夫だ、何の危険もないだろう？おそらくせいぜい数百ポンドでしょうが、snp500を2700から2000まで、100ポイントあたりグリーンバックのギザギザで勇敢にショートしています。私の見るところ、今後数週間のうちに、イタリアと同じようにアメリカでも疫病が発生し、数兆円も印刷したにもかかわらず、すべてが崩壊してしまうでしょう。そして、もし私が屈服して2000より上で引けたら、神だ！。

Valeriy Yastremskiy 2020.04.03 20:01 #16676

ケシャ・ルートフ

大丈夫だ、何の危険もないだろう？おそらくせいぜい数百ポンドでしょうが、Snp500を2700から2000まで、100ポイントでグリーンバックのギザギザで勇敢にもショートで持っています。私の見るところ、今後数週間のうちに、イタリアと同じようにアメリカでも疫病が発生し、数兆円も印刷したにもかかわらず、すべてが崩壊するでしょう。そして、だらだらと2000より上で寄り付くなんて、畜生！。

ニューラルネットにおける遺伝的アルゴリズムでの 機械学習の実例))))

Valeriy Yastremskiy 2020.04.03 20:03 #16677

ケシャ・ルートフ

疫病を予知するためには、疫病とその結果の専門家でなければならない...。いわんや

mytarmailS 2020.04.03 20:07 #16678

いくつかの興味深いアイデアが浮かびました。

価格 [i]-価格[i-1] 刻みのグラフを作り、価格が上昇したら+1、価格が低下したら-1という限界まで単純化した。

最終的にこれらの初歩的な増分を累積して、次のようなグラフを作成しました。

専門家、ニューラルネットワークの専門家、エコノメトリックの専門家、その他の昆虫の 専門家に質問です)

このようなグラフは予測できるのか？ すべてのパラメータで価格よりはるかに単純であり、最も重要なことは、加法性を持っていることである

2020.04.03 21:07 #16679

mytarmailS:

RenkoとRange Barsを発明したのはあなたです :)

https://www.mql5.com/ru/forum/334178

tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/

Ренко для МТ5. Существует ли?

2020.03.04www.mql5.com

Коллеги, подскажите, а существует ли Ренко для МТ5. Интересует не индикатор в подокне, а именно отображение цены в виде ренко-графика...

mytarmailS 2020.04.03 21:11 #16680

...:

RenkoとRange Barsを発明したのはあなたです :)

https://www.mql5.com/ru/forum/334178

tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/

私は何も発明していません、ただ質問をしただけです;)
市場は95-99％ランダムだが、いたずら好きな人は1％でも決定論で十分かもしれない。
MOが意味を持つのは、ある程度「滑らかな」関数、統計的な意味で連続的な関数、少なくとも何らかの勾配を持つことが必要で、PRNGのように全く勾配がない場合は、MOは役に立ちません。
ほとんどの場合、十分なデータ（例えば1年分の時計の列）、関連性のない特徴、正しく構築されていないターゲットを使用し、ゴミから奇跡的にランバルジーニを作り出す超高性能分類器を探しに行くのです。指標と同じことが、唯一のより多くの設定がある、それはあなたがより多くの興味深い、目の前で終わりを解決するパズルを、レベルのすべての種類を渡すように、ゲーム中毒のIMHOいくつかの種類です...しかし、それはアルゴトレーディングではなく、流行なのです。
インデックスと同じように、Momentum、SMA、EMAといくつかの標準的な窓の統計で十分です、アルゴトレーディングのコンテキストでは、森林やブーストが十分であり、十分ではない場合、この不足は、MOではなく、他の場所に求める必要があります。しかし、これらはすべて、さやえんどう豆のようなものです。
少し検索してみると、要件はあくまで継続性です。最適化に関するいくつかの参考文献
https://www.coursera.org/lecture/mathematics-and-python/optimizatsiia-nieghladkikh-funktsii-0ZFvR
https://tsumathem.elpub.ru/jour/article/download/170/171
昨日は本当に奇妙な木曜日でした :-( そんなことは実際のマーケットでしか起こりません。
どのようにイクイップメントを失ったか教えてください。
どのようにリークしたのか、どのようにイクイップメントしたのか、見せてください。
昨日は変な木曜日でした、本当に変です。
大丈夫だ、何の危険もないだろう？おそらくせいぜい数百ポンドでしょうが、snp500を2700から2000まで、100ポイントあたりグリーンバックのギザギザで勇敢にショートしています。私の見るところ、今後数週間のうちに、イタリアと同じようにアメリカでも疫病が発生し、数兆円も印刷したにもかかわらず、すべてが崩壊してしまうでしょう。そして、もし私が屈服して2000より上で引けたら、神だ！。
ニューラルネットにおける遺伝的アルゴリズムでの 機械学習の実例))))
疫病を予知するためには、疫病とその結果の専門家でなければならない...。いわんや
いくつかの興味深いアイデアが浮かびました。
価格 [i]-価格[i-1] 刻みのグラフを作り、価格が上昇したら+1、価格が低下したら-1という限界まで単純化した。
最終的にこれらの初歩的な増分を累積して、次のようなグラフを作成しました。
専門家、ニューラルネットワークの専門家、エコノメトリックの専門家、その他の昆虫の 専門家に質問です)
このようなグラフは予測できるのか？ すべてのパラメータで価格よりはるかに単純であり、最も重要なことは、加法性を持っていることである
RenkoとRange Barsを発明したのはあなたです :)
https://www.mql5.com/ru/forum/334178
tradingview[dot]com/chart/SPY/29Tnfldo-SPY-daily-Renko-chart-LR/
私は何も発明していません、ただ質問をしただけです;)