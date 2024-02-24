トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1633 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 新しいコメント Sergey Chalyshev 2020.03.22 18:20 #16321 ミハイル・マルキュカイツ 市場の期待を最初から形成しているのです。SIオプションは、その特定の商品に対する市場の期待を形成するものです。つまり、オプショントレーダーが原資産の将来価格についてどう考えているかということです。彼らが正しく考えているかどうかはわからないが、彼らの期待はスマイルカーブとオプションの位置によってわかる。そして、その期待に沿った数量を取引するかしないかを決める。誰もそんな簡単なこととは言っていない。ただ、このデータを使用して、ビューのこの点から市場を見て、あなたはまた、お互いをごまかすと浮気しようとする専門家のグループに入るが、あなただけのルーレットを再生し、この情報を使用しないでください。もちろんIMHOです。 ここにヒントがあります。日中このボードでもポンドのために、無料のユーザーのための15分の遅延と器用で、あなたはすべてが単純であることが判明したとして、非常に驚かれることでしょうに従ってください。 この画面はCMEのGBPオプションのものですが、間違っていなければ オプションの解釈は面白いですね。 詳しく教えてください。 どのような根拠で期待値が上がったり下がったりするのですか？ Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:20 #16322 そこは通を気取ってはいないのですが...。全部いいえ、私は株式取引全般が好きなんです。金融市場で働く自分をごまかさないように、冷静に物事を見ていけばいいのです。これは、市場を修正する唯一の方法であり、取引ロボットを分析するため、証券会社を分析するため、証券会社を分析するためのものです。これは、理解できないことを説明しようとする人の偏見に過ぎない。市場には買い手と売り手が存在し、重要なのはその時々の関係性の情報だけである。それ以外はすべて無駄!!!!!!!当然ながらIMHOであり、そうでなければ釣られてしまいます :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:24 #16323 アレクセイ・ヴャジミキン オプションのデータを自分で使いたい。おそらく、彼らがそう言うからうまくいくのでしょう。論理ではなく、心理学です。 クイック経由でオプションの情報が得られるので、そこでトレードの注文も 出したいのですが、お金がかかりますね～組む気はないのでしょうか？ 私は賛成ですが、プログラマーとしての腕前はありません。でも、クイックシルバーからデータをもらうと、とても便利なんですよ。今オープナー中です。クイックもあるそうですが、私はあまり得意ではありません。MQL5やQPaleに足を踏み入れようとしているのですが、名前だけは聞いたことがあるのです。プログラミング言語の違いは、構文だけです。しかし、くそ...。素直にチームを率いたいと思います。プログレとトレーダーで構成される予定です。まあ、どうリードしたいかっていうと、その......。を、一緒に引っ張っていく。やっぱりどこかの財団に引き取られることを期待して......。 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:25 #16324 セルゲイ・チャリシェフ オプションの解釈は面白いですね。 詳しく教えてください。 どのような根拠で期待値が上がっているのか、下がっているのか。 黒い線が現在のストライクです。Changewayバーの矢印。つまり、オプションの価値の変動は Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:48 #16325 そして、何といっても十分な期間OMを収集したので、最終的には60シグナル＋10テストの70にトレーニングサンプルを増やすことにした。 まず、OIなしで学習ファイルを保存したところ、70ベクトルに対して約150の有用な入力が得られました。大丈夫そうだ、説明変数が説明するベクトルの2倍もある。たくさんの中から選ぶことができます。Mailのシャイタンマシンを走らせたが、学習品質が88％以上となり、原理的に良くない。大丈夫だと思います、オイラは。スイッチを入れてみる。その結果、学習ファイルは同じ70例で190カラムになりました。そして、OIの混乱があることは認めますが、これはまだ整理していません。全部ファイルに書き込んでしまうので、テスターでは使いにくいです。まあ、ヤルか。その結果、マシンを起動してしばらくすると、次のような結果が出ました：トレーニングで95％、テストで100％のカバレッジ（最高の結果）まあ、私は正常だと思います。 見て、任意の指標の入力にOMなし。デルタボリュームだけで、など。では、どうすればここにいるのか。:-)そして、純粋なプラクティショナーであれば、まだ説明のつかないこのような現象に何度も出くわすのです。 設計図は、先ほど言ったように、2つの信号をインデントしたままOOSです。TCの良さは、細かい部分まで間違えないことに尽きると思います。ポイントは、この手法ではエラーが許されないということです。多項式生存の時間間隔が極めて小さい。文字通り5～8トレードで、マイナスはここでは関係ない。 もちろん、多項式はどんどん長く働くかもしれないし、普通はそうなのだが、私は10トレードまでしか保証注文を出さず、10以上は超利益と考える。このサンプルがどのように機能するか見てみましょう。 削除済み 2020.03.22 19:48 #16326 ミハイロ、声調で書く、またはイアンビック) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 19:52 #16327 マキシム・ドミトリエフスキー ミハイロ、声で書く、またはイアンビックで書く) マックス、ちゃんと舌に乗せたぞ。サウンドファイルがここにアップロードできないのが残念です :-(. Mihail Marchukajtes 2020.03.22 20:20 #16328 くそ、みんな、1gのRAMを搭載した仮想マシンで、ティック履歴を取得するために十分なメモリがなかったらどうするんだ？ Aleksey Nikolayev 2020.03.22 20:30 #16329 マキシム・ドミトリエフスキー ミハイロ、声で書く、またはイアンビックで書く) まさに、散文の中の詩ですね。ある意味、アンドレイ・プラトーノフを思い起こさせる。 削除済み 2020.03.23 13:18 #16330 季節の柄をいじめるヒゲもいる 1...162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場の期待を最初から形成しているのです。SIオプションは、その特定の商品に対する市場の期待を形成するものです。つまり、オプショントレーダーが原資産の将来価格についてどう考えているかということです。彼らが正しく考えているかどうかはわからないが、彼らの期待はスマイルカーブとオプションの位置によってわかる。そして、その期待に沿った数量を取引するかしないかを決める。誰もそんな簡単なこととは言っていない。ただ、このデータを使用して、ビューのこの点から市場を見て、あなたはまた、お互いをごまかすと浮気しようとする専門家のグループに入るが、あなただけのルーレットを再生し、この情報を使用しないでください。もちろんIMHOです。
ここにヒントがあります。日中このボードでもポンドのために、無料のユーザーのための15分の遅延と器用で、あなたはすべてが単純であることが判明したとして、非常に驚かれることでしょうに従ってください。
この画面はCMEのGBPオプションのものですが、間違っていなければ
オプションのデータを自分で使いたい。おそらく、彼らがそう言うからうまくいくのでしょう。論理ではなく、心理学です。
クイック経由でオプションの情報が得られるので、そこでトレードの注文も 出したいのですが、お金がかかりますね～組む気はないのでしょうか？
オプションの解釈は面白いですね。
詳しく教えてください。
どのような根拠で期待値が上がっているのか、下がっているのか。
そして、何といっても十分な期間OMを収集したので、最終的には60シグナル＋10テストの70にトレーニングサンプルを増やすことにした。 まず、OIなしで学習ファイルを保存したところ、70ベクトルに対して約150の有用な入力が得られました。大丈夫そうだ、説明変数が説明するベクトルの2倍もある。たくさんの中から選ぶことができます。Mailのシャイタンマシンを走らせたが、学習品質が88％以上となり、原理的に良くない。大丈夫だと思います、オイラは。スイッチを入れてみる。その結果、学習ファイルは同じ70例で190カラムになりました。そして、OIの混乱があることは認めますが、これはまだ整理していません。全部ファイルに書き込んでしまうので、テスターでは使いにくいです。まあ、ヤルか。その結果、マシンを起動してしばらくすると、次のような結果が出ました：トレーニングで95％、テストで100％のカバレッジ（最高の結果）まあ、私は正常だと思います。 見て、任意の指標の入力にOMなし。デルタボリュームだけで、など。では、どうすればここにいるのか。:-)そして、純粋なプラクティショナーであれば、まだ説明のつかないこのような現象に何度も出くわすのです。
設計図は、先ほど言ったように、2つの信号をインデントしたままOOSです。TCの良さは、細かい部分まで間違えないことに尽きると思います。ポイントは、この手法ではエラーが許されないということです。多項式生存の時間間隔が極めて小さい。文字通り5～8トレードで、マイナスはここでは関係ない。 もちろん、多項式はどんどん長く働くかもしれないし、普通はそうなのだが、私は10トレードまでしか保証注文を出さず、10以上は超利益と考える。このサンプルがどのように機能するか見てみましょう。
ミハイロ、声で書く、またはイアンビックで書く)
ミハイロ、声で書く、またはイアンビックで書く)
まさに、散文の中の詩ですね。ある意味、アンドレイ・プラトーノフを思い起こさせる。