トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1628

mytarmailS 2020.03.22 08:34 #16271

エフゲニー・デューカ

新鮮な画面、赤いものは短く、緑のものは長く入力することをお勧めします。

理想的ではありませんが、何かを考えています。ただ、買われすぎ・売られすぎは説明できない。

ああ、実に興味深い...。ユーロバックス用に作ってくれないかな？

入力は何種類かありますよね。一次、二次...。

主なものは、複数のネットワークを学習させる複数の指標セットです。

二次的なものは、二次的なネットワークで訓練されたニューラルネットワークの「内臓」で、目標出力を生成する

だろう？

Evgeny Dyuka 2020.03.22 09:01 #16272

mytarmailS:

ユーロバックスはなぜか学習がうまくいかない、ビットコインの方がずっといい。でも、鉄分の問題ですね、鉄分が普通になったら、またチャレンジしてみます。

2つ目の質問については......はい、それについてです。

mytarmailS 2020.03.22 09:58 #16273

エフゲニー・デューカ

2つ目の質問については、はい、そんな感じです。

新しいものはすべて、よく忘れられた古いものだ...。

同じくMGUAの活動、1960年 )

_________________________________________

多分、誰かが私の質問の答えを助けてくれるでしょう、私は行き詰まっていて、頭が悪いので

それとも、このボタンを押すだけで上位に表示されるようになるのか、ご協力お願いします。

Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 12:02 #16274

HESテーブルの新しい学習アルゴリズムに関する興味深い投稿 です。

私の理解するところでは、原典はこちら です。

誰かロシア語でレビューしてくれないかな？

Intel Xeon в несколько раз превзошёл восемь Tesla V100 при обучении нейросети

3dnews.ru

Центральный процессор в несколько раз обошёл по производительности связку сразу из восьми графических процессоров при глубоком обучении нейросетей. Звучит как что-то из научной фантастики, не так ли? Но исследователи из Университета Райса (Rice University) с помощью Intel Xeon доказали, что это реально. Графические процессоры всегда намного...

Mihail Marchukajtes 2020.03.22 12:03 #16275

エフゲニー・デューカユーロバックスはなぜか学習が悪い、 ビットコインの方がよっぽどいい。でも、鉄分の問題ですね、鉄分が普通になったら、またチャレンジしてみます。

2つ目の質問については、「はい、だいたいそうです。

フフラロメシンの最初の兆候。ネロナールネットは普遍的なツールであり、モデル作成の方法論が正しければ、どこでも通用するはずです。 もっと悪いところ、もっと良いところ、でも間違いなく仕事です。そして、いくつかのツールの結果が一貫して悪いということは、何かが間違っているということです・・・・。そしてしばらくすると、ビットコインをやめて、フランで動き出す。一例としてしかし、すべてにおいてこれは良くないことです :-)

削除済み 2020.03.22 12:04 #16276

mytarmailS:

ふざけんなよ。

エコノメトリックスを読む。

Forecasting: Principles and Practice

otexts.com

Welcome to our online textbook on forecasting. This textbook is intended to provide a comprehensive introduction to forecasting methods and to present enough information about each method for readers to be able to use them sensibly. We don't attempt to give a thorough discussion of the theoretical details behind each method, although the...

Mihail Marchukajtes 2020.03.22 12:13 #16277

ところで、よく知られているベクトルマシンReshetovのグラフィカルプロセッサーも適さない。これは、メインの探索アルゴリズムが分割できず、1つのコアで動作するため、コアの数とコア自体のクロック周波数の両方が必要となる。コア数を増やしても、検索するデータ量が増えるだけです。つまり、コアの数だけ、より大きなファイルサイズを計算することができるようになるのです。

容量について。私はマイルからサーバーを借りているのですが、そこでは彼の仕事の時間だけお金を払っているのです。その結果、私は総額4万円のサーバーを使用していますが、その代金はわずか2ルーブルです。だから、誰かが使用を最適化するためのリソースを必要とする場合。まさに32コアのサーバーを使ってみて、小さなコアがたくさんあればいいというものではないことを確信しました。CPUに匹敵する強力なコアを多数搭載する必要があるのです。私のホストメールサーバーのスピードは、私のデスクトップサーバーと同じです。メールサーバーは、私の自宅のコンピュータではできないような、単純な計算ができます。しかし、最適化時間が短縮されるわけではありません。

mytarmailS 2020.03.22 12:38 #16278

マキシム・ドミトリエフスキー

何を読むんだ？ ガチ、算数？ 季節感？））このテーマで必要なことは全て知っている......。

削除済み 2020.03.22 12:44 #16279

mytarmailS:

シリーズ化することが重要なのです。というのが基本ですが、どんなことに悩んでいるのでしょうか？

mytarmailS 2020.03.22 12:45 #16280

ミハイル・マルキュカイツ

ミハ！前のページの私の質問に答えてくれるのかくれないのか。
新鮮な画面、赤いものは短く、緑のものは長く入力することをお勧めします。
理想的ではありませんが、何かを考えています。ただ、買われすぎ・売られすぎは説明できない。
ああ、実に興味深い...。ユーロバックス用に作ってくれないかな？
入力は何種類かありますよね。一次、二次...。
主なものは、複数のネットワークを学習させる複数の指標セットです。
二次的なものは、二次的なネットワークで訓練されたニューラルネットワークの「内臓」で、目標出力を生成する
だろう？
2つ目の質問については......はい、それについてです。
新しいものはすべて、よく忘れられた古いものだ...。
同じくMGUAの活動、1960年 )
多分、誰かが私の質問の答えを助けてくれるでしょう、私は行き詰まっていて、頭が悪いので
HESテーブルの新しい学習アルゴリズムに関する興味深い投稿 です。
私の理解するところでは、原典はこちら です。 誰かロシア語でレビューしてくれないかな？
ユーロバックスはなぜか学習が悪い、 ビットコインの方がよっぽどいい。でも、鉄分の問題ですね、鉄分が普通になったら、またチャレンジしてみます。
2つ目の質問については、「はい、だいたいそうです。
フフラロメシンの最初の兆候。ネロナールネットは普遍的なツールであり、モデル作成の方法論が正しければ、どこでも通用するはずです。 もっと悪いところ、もっと良いところ、でも間違いなく仕事です。そして、いくつかのツールの結果が一貫して悪いということは、何かが間違っているということです・・・・。そしてしばらくすると、ビットコインをやめて、フランで動き出す。一例としてしかし、すべてにおいてこれは良くないことです :-)
エコノメトリックスを読む。
ところで、よく知られているベクトルマシンReshetovのグラフィカルプロセッサーも適さない。これは、メインの探索アルゴリズムが分割できず、1つのコアで動作するため、コアの数とコア自体のクロック周波数の両方が必要となる。コア数を増やしても、検索するデータ量が増えるだけです。つまり、コアの数だけ、より大きなファイルサイズを計算することができるようになるのです。
容量について。私はマイルからサーバーを借りているのですが、そこでは彼の仕事の時間だけお金を払っているのです。その結果、私は総額4万円のサーバーを使用していますが、その代金はわずか2ルーブルです。だから、誰かが使用を最適化するためのリソースを必要とする場合。まさに32コアのサーバーを使ってみて、小さなコアがたくさんあればいいというものではないことを確信しました。CPUに匹敵する強力なコアを多数搭載する必要があるのです。私のホストメールサーバーのスピードは、私のデスクトップサーバーと同じです。メールサーバーは、私の自宅のコンピュータではできないような、単純な計算ができます。しかし、最適化時間が短縮されるわけではありません。
何を読むんだ？ ガチ、算数？ 季節感？））このテーマで必要なことは全て知っている......。
経済学なんてくだらない、何を読めばいいんだ？
シリーズ化することが重要なのです。というのが基本ですが、どんなことに悩んでいるのでしょうか？
ミハ！前のページの私の質問に答えてくれるのかくれないのか。