Evgeny Dyuka:
それに加えて、ブラウザでのTradingViewは取引の新基準です。MQLはすでに暗号の全てを永遠に失っています。あるトレーダーにMTの使い方を教えたら、ただただショックを受けていた...。蓄音機を巻き上げるようなものです。ウェブ版を作ったがEAを禁止した )) サーカス

私は逆に、どこかの暗号取引所がmtを追加するのを待つことができない、ブラウザが遅い。もう、自分でスキャルパースタックを 書こうと思っているんです。

 
早くどこかの暗号通貨取引所がmtを追加してくれないかな、ブラウザが遅いんだよ。もう、自分でスキャルパースタックを書こうと思っているんです。

もう起きてしまったことですが ))私も長い間待っていたんですよ。MT5のダウンロードはこちらです
BitForexからダウンロードして、BitMEXに登録する必要もなく、スプレッドもバカにならず、MTから直接デモ口座があるので、とても満足しています。
 
すでに終了しています ))私も長い間待っていたんですよ。MT5のダウンロードは こちらです。
BitForexで取引しています。BitMEXと同じクォートで、スプレッドも馬鹿になりません。MTから直接デモ口座があり、取引所への登録は不要です。）

興味深い

あなたの面白さに対して、私が思いついたことを見てください。

アメリカ時間に対して、モスクワ時間を1時間ずらすことを考慮しました。そして、私は私が正しく考慮したかどうかを理解することはできません - 彼らは我々が持っているのと同じ時間を持っているように、彼らは11月に追加された+1時間を持っている3月に言ってみましょう、あなたは（補正定数を無視して）我々の時間から1時間を減算する必要があるのでしょうか？Siは外国人の取引が多いのであれば、彼らは夜10時から仕事を始めるので、夏場は私たちの時間を1時間ずらすなど、彼らの時間に合わせた案内をするべきだという考えです。

以下は、予測因子（この場合は時間）の選択値によって、3つの対象物の確率がサンプルのデータからどの程度乖離しているかをパーセントで表したグラフです。

時間補正のないモスクワ時間、計器はSiです。


調整後


 

そしてここでは、予測器を「グリッド」上でパーツに分割し、ツリーを構築することだけを考えています。

時間 16:48


 
お前らバカか？
Zhenyaさん、面白い名字ですね。なぜ、その意味を追わないのか？Dyuka、人の気分を壊さないように...。
 
そしてここでは、予測器を「グリッド」上でパーツに分割し、ツリーを構築することだけを考えています。

時間 16:48


神経回路網に詳しいこんな女、どこにいる？だから、johnnshpohanのすぐ後にこういう話ができるんです。首都に移動した方がいいと思うんです。みんなそこに集中しているようです。
 
そしてここでは、予測器を「グリッド」上でパーツに分割し、ツリーを構築することだけを考えています。

時間 16:48


短すぎる説明。
1つの予測器を外部で複数に分割し、すでに5つの予測器として供給しているのかどうかは不明です。むしろ、あらかじめ計算された分割値として、内部で行われているのです。そして、セクターごとに分けているのです。
古典的な木のアルゴリズムにおける半割算よりも効率的であることには同意します。
 
こんな神経ネットワークに詳しい女、どこにいるんだ？ニューラルネットワーキングに詳しい女性を探して、このような話題について解説してもらいたいと思います。首都に移動した方がいいと思うんです。みんなそこに集中しているようです。

そんな女性なら、洗濯も食事もチャンスです :)

