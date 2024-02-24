トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1632 1...162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:35 #16311 ヴィザード_。 いやー、上手いですね、面白いです))) おい、出てこいよ。ご覧ください :-) mytarmailS 2020.03.22 16:37 #16312 ミハイル・マルキュカイツ 男、若くなったなぁ......。私は知っているので、ここで注意して聞いてください私はペナトリアルタイム（最後にはビデオになります）を教えています。あなたのような方がいるからこそ、存在の本質をいちいち説明しなくてもいいように、ビデオを作りたいのです。価格形成の因果関係モデルというものがある。時間的なものでなく、因果的なもの。そこで、価格変動の要因として、次のようなことが考えられます。 まず、オプショニストは、ボラティリティの微笑をゆがめることによって、市場の期待を形成する。そして、この予想やインターネット（眼鏡屋は間違うことがある）に従って、デルタを持った取引量が存在するのです。出来高は参加者数、デルタは取引量＋建玉の方向性を示す。そうして初めて、取引量に応じて価格が変化し、その時初めて、皆さんが価格予測に使おうとしている指標の値が変化するのです。つまり、原因を予測しようとしているのです。さて、私たちの中で知らない人はいないでしょう？ SIのデータはこれだけありますが、ビットコインのデータはあるのでしょうか？だから、ピ...ディ...しないように。イライラさせられてる基本を学べよ、諸君......。だから、私のやり方は、あなたのやり方とは違って、うまくいくのです。また、あなたのは動作可能かもしれませんが、上記のモデルに基づいていない場合、あなたの仕事はランダムである確率が高くなります。何か質問は？ ノー・フュージョン・フリー )) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:43 #16313 mytarmailS: ノー・フュージョン・フリー )) じゃあ、それを積み重ねていけば、幸せになれるよ。また、マックスが示した計量経済学 についても、最初から正しいデータで運用すれば、テーマとなるものです。 それが今、CIを集めてみて思うことです。つまり、最終的にTSはOI+Volumes+Deltaとなる。足りないのは、笑顔だけ。しかし、笑顔のトリックは、笑顔そのものではなく、その変化にあるのです。スマイルは、TCで自動的に取得することはできませんし、それは私が投資ファンドで正式に仕事を取得したいので、ローカルプログラマ（ファンドに確かにいる）の助けを借りて、追加のデータを取得し始めるために、笑顔だけでなく、多分何か他の、その後私は生きるでしょう...。ミルクが出る牛を自分で買おう :-) そして、普通のプロジェクターが5分かけるような単純作業で時間をつぶすことに疲れ、2週間ほど。悲しい......。 Применение метода собственных координат к анализу структуры неэкстенсивных статистических распределений www.mql5.com В 1988 году Константино Тсаллис (Constantino Tsallis) предложил обобщение статистической механики Больцмана-Гиббса-Шеннона (Boltzmann-Gibbs-Shannon) [1], в котором было введено понятие неэкстенсивной энтропии (nonextensive entropy). Mihail Marchukajtes 2020.03.22 16:57 #16314 講演の準備のために、つい本を書いてしまったという話をしました。まあ、本としては、今のところただのパンフレットですが。そこで、「経験は間違いの子、天才は逆説の友」という一節があるのですが、一度、データ変換の 計算式を間違えてしまったことがあるんです。そして、いつものように括弧をたくさんつけたからです。ブラケットを1つ外したが、総数は偶数だったので、コンパイラは誤動作しなかった。この方法で半年ほど働き、ずっと良い結果を得ることができました。ある日、計算式を見て、間違いに気づきました。でも、それで成果が上がるなら、どんなヘマをしているんだ。ジョイントではありません。ジョイントです :-)私の結論は、「引用に依存しないデータ」と「引用に依存しないデータ」の2種類があることです。ほとんどの人は、価格に依存しないデータを使っていて、うまくいっているのですが、残念ながら価格に依存しているため、トレーニングエリアでの履歴のデータを修正すると、正反対の結果になるのです。それが、私がアルプを辞めた理由の一つです。毎週修正していたので、TSが狂ってしまったのです。そして、この値を変えるという最小限のステップで、どんな値でも変えることができればよかったのです。例えば、学習期間中にいずれかのローソク足の出来高を1つ増やすと、その結果はすぐに失われてしまった。引用に依存しないデータはこの変化を気にしないので、手動で気づくことすらできない。しかし、何度かそれが私を怒らせ、私はこの変更が行われた1-2週間の履歴にそのバーを見つけた。純粋に主義主張として。そんな、簡単とは言えない検索を何度か繰り返した後、私は彼らから逃げ出すことにした。開幕戦ではそんなことがないことを祈りますが...。IMHO Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:01 #16315 今回も、そのポイントを見つけたらFiと言い、私も完全に同意します。私は何も新しいことや贅沢なことを発明していません。ただ、より真剣に物事を見ている :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:03 #16316 6,000秒のメッセージの凄まじさ。そして、私はそれを無駄にしなかった、ああ無駄ではなかった :-)メインは、あそこまで来るんだ、とか、そういうことを考えることでしたね。でも、今夜はいろいろと考える材料になりそうです。多くの人に知識を与えることは、教えることとして良いことではないのでしょうか :-) Mihail Marchukajtes 2020.03.22 17:21 #16317 一声だとつまらないですからね :-)...え...昔は...ベロザースキーのAaaAを倒した時のことを覚えてるか？(c)目隠し Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 18:01 #16318 ミハイル・マルキュカイツ 男、若くなったなぁ......。私は知っているので、ここで注意して聞いてください私はペナトリアルタイム（最後にはビデオになります）を教えています。あなたのような方がいるからこそ、存在の本質をいちいち説明しなくてもいいように、ビデオを作りたいと思うのです。価格形成の因果関係モデルというものがある。時間的なものでなく、因果的なもの。そこで、価格変動の要因として、次のようなことが考えられます。 まず、オプショニストは、ボラティリティの微笑をゆがめることによって、市場の期待を形成する。そして、この予想やインターネット（眼鏡屋は間違うことがある）に従って、デルタを持った取引量が存在するのです。出来高は参加者数、デルタは取引量＋建玉の方向性を示す。そうして初めて、取引量に応じて価格が変化し、その時初めて、皆さんが価格予測に使おうとしている指標の値が変化するのです。つまり、原因を予測しようとしているのです。では、私たちの中で誰が手を抜いているのでしょうか？ SIではこれだけのデータがありますが、ビットコインではどうでしょうか？だから、f...d......しないでください。イライラさせられてる基本を学べよ、諸君......。だから、私のやり方は、あなたのやり方とは違って、うまくいくのです。また、あなたのは動作可能かもしれませんが、上記のモデルに基づいていない場合、あなたの仕事はランダムである確率が高くなります。何か質問は？ オプションの些細な数量が、どうして我々の市場の何かを形作ることができるのか、教えてください。 Mihail Marchukajtes 2020.03.22 18:10 #16319 アレクセイ・ヴャジミキン この市場において、重要でないオプションの数量が、どのように何かを形作ることができるのでしょうか？ 彼らは本来、市場の期待を形成しているのです。SIオプションは、その特定の商品に対する市場の期待を形成するものです。それは、オプションのトレーダーが原資産の将来の価格について考えていることである。彼らが正しく考えているかどうかはわからないが、彼らの期待は、スマイルカーブとオプションの位置によってわかる。そして、その期待値通りにポジション量が取引されるか、されないかを判断します。誰もそんな簡単なこととは言っていない。ただ、このデータを使用して、ビューのこの点から市場を見て、あなたはまた、お互いをごまかすと浮気しようとする専門家のグループに入るが、あなただけのルーレットを再生し、この情報を使用しないでください。もちろんIMHOです。 ここにヒントがあります。日中、このボードに従って、たとえポンドで、無料ユーザーのための15分の遅延と器用であっても、それはすべてが単純であることが判明したとして、あなたは非常に驚かれることでしょう。 この画面はCMEのポンドオプションの画面ですね、間違ってなければ。黒い線が現在のストライクです。バーチャージ用の矢印。つまり、オプションの価値の変動は Aleksey Vyazmikin 2020.03.22 18:18 #16320 ミハイル・マルキュカイツ 市場の期待を最初から形成しているのです。SIオプションは、その特定の商品に対する市場の期待を形成するものです。つまり、オプショントレーダーが原資産の将来価格についてどう考えているかということです。彼らが正しく考えているかどうかはわからないが、彼らの期待はスマイルカーブとオプションの位置によってわかる。そして、その期待に沿った数量を取引するかしないかを決める。誰もそんな簡単なこととは言っていない。ただ、このデータを使用して、ビューのこの点から市場を見て、あなたはまた、お互いをごまかすと浮気しようとする専門家のグループに入るが、あなただけのルーレットを再生し、この情報を使用しないでください。もちろんIMHOです。 ここにヒントがあります。日中このボードでもポンドで、無料のユーザーと器用に15分の遅延で、すべてが単純であることが判明したとして、あなたは非常に驚かれることでしょうに従ってください。 この画面は、CMEのGBPオプションのものです。 オプションのデータを自分で使いたい。おそらく、彼らがそう言うからうまくいくのでしょう。論理ではなく、心理学です。 クイック経由でオプションの情報が得られるので、そこでトレードの注文も 出したいのですが、お金がかかりますね～組む気はないのでしょうか？ 1...162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
男、若くなったなぁ......。私は知っているので、ここで注意して聞いてください私はペナトリアルタイム（最後にはビデオになります）を教えています。あなたのような方がいるからこそ、存在の本質をいちいち説明しなくてもいいように、ビデオを作りたいのです。価格形成の因果関係モデルというものがある。時間的なものでなく、因果的なもの。そこで、価格変動の要因として、次のようなことが考えられます。
まず、オプショニストは、ボラティリティの微笑をゆがめることによって、市場の期待を形成する。そして、この予想やインターネット（眼鏡屋は間違うことがある）に従って、デルタを持った取引量が存在するのです。出来高は参加者数、デルタは取引量＋建玉の方向性を示す。そうして初めて、取引量に応じて価格が変化し、その時初めて、皆さんが価格予測に使おうとしている指標の値が変化するのです。つまり、原因を予測しようとしているのです。さて、私たちの中で知らない人はいないでしょう？
SIのデータはこれだけありますが、ビットコインのデータはあるのでしょうか？だから、ピ...ディ...しないように。イライラさせられてる基本を学べよ、諸君......。だから、私のやり方は、あなたのやり方とは違って、うまくいくのです。また、あなたのは動作可能かもしれませんが、上記のモデルに基づいていない場合、あなたの仕事はランダムである確率が高くなります。何か質問は？
じゃあ、それを積み重ねていけば、幸せになれるよ。また、マックスが示した計量経済学 についても、最初から正しいデータで運用すれば、テーマとなるものです。
それが今、CIを集めてみて思うことです。つまり、最終的にTSはOI+Volumes+Deltaとなる。足りないのは、笑顔だけ。しかし、笑顔のトリックは、笑顔そのものではなく、その変化にあるのです。スマイルは、TCで自動的に取得することはできませんし、それは私が投資ファンドで正式に仕事を取得したいので、ローカルプログラマ（ファンドに確かにいる）の助けを借りて、追加のデータを取得し始めるために、笑顔だけでなく、多分何か他の、その後私は生きるでしょう...。ミルクが出る牛を自分で買おう :-)
そして、普通のプロジェクターが5分かけるような単純作業で時間をつぶすことに疲れ、2週間ほど。悲しい......。
オプションの些細な数量が、どうして我々の市場の何かを形作ることができるのか、教えてください。
彼らは本来、市場の期待を形成しているのです。SIオプションは、その特定の商品に対する市場の期待を形成するものです。それは、オプションのトレーダーが原資産の将来の価格について考えていることである。彼らが正しく考えているかどうかはわからないが、彼らの期待は、スマイルカーブとオプションの位置によってわかる。そして、その期待値通りにポジション量が取引されるか、されないかを判断します。誰もそんな簡単なこととは言っていない。ただ、このデータを使用して、ビューのこの点から市場を見て、あなたはまた、お互いをごまかすと浮気しようとする専門家のグループに入るが、あなただけのルーレットを再生し、この情報を使用しないでください。もちろんIMHOです。
ここにヒントがあります。日中、このボードに従って、たとえポンドで、無料ユーザーのための15分の遅延と器用であっても、それはすべてが単純であることが判明したとして、あなたは非常に驚かれることでしょう。
オプションのデータを自分で使いたい。おそらく、彼らがそう言うからうまくいくのでしょう。論理ではなく、心理学です。
クイック経由でオプションの情報が得られるので、そこでトレードの注文も 出したいのですが、お金がかかりますね～組む気はないのでしょうか？