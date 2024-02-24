トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1635

エフゲニー・デューカ
ダミーは自動検証を通過せず、取引の開始と終了を行う必要があります。

はディスクに余計なモードを作って何かを開いて検証するとか、赤ちゃんかよ（笑)。

自分でボットを作ることはあっても、使われたことはないですね。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ディスクに余分なモードを作り、何かを開いて検証する、まるで子供のようにね（笑)。

また、ボットに追加のapiを与えたり、各種プラグインを別途用意したりしました。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。
ニューラルネットワークでボット？マーケットプレイスでボットへのリンクを貼ってもらうことは可能ですか？
 
ニューラルネットワークで作られた専門家を探し回ったが、本物は1つもない。MQL5の管理人は理解できない、だってこの話題は有望なのに、あらゆる条件を作って弾圧しているのだから。
MQL5の管理人が理解できない、この話題は有望なのに、その芽を摘むためにあらゆる条件を整えている。
 
エフゲニー・デューカ
ニューラルネットワークベースのEAをマーケットで探したが、本物のEAは一つもなかった!MQL5の管理者は、プログラムに忙しく、何をしたらいいのかわからないというのは理解できない。
MQL5の管理者が理解できない、対象は将来的なものであり、それを防ぐためにあらゆる条件を整えたのだ。

それは、あなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるので、彼らの「製品」を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている )

 
mytarmailS:

それはすべてあなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるように、あなたは彼らの "製品 "を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている）。

その通りです。TradingViewはすぐに足でMQL5を倒すと思います。90年代のアイコンを使った古めかしい端末も然り。
 
でも アイデアが浮かばない、こうしておけばよかった。
ニューラルネットワークで作られた専門家を探し回ったが、本物は1つもない。どれもインチキです。
MQL5の管理者が理解できない。テーマは将来性なのに、その芽をつぶすためにあらゆる条件を整えたのだ。

有償・無償の専門家はいくらでもいるし、記事もある、不用意なことはしない。

注目すべきです。 当初（5-10年前）、証券会社はマッシュアップに抵抗していました。彼らは、カモが泥の中からアメを作ると思っていました。 しかし、今では、すべてがうまくいっていることを理解しています。排水溝は計画通りに進み、MOはあらゆる方法で推進・サポートされています。まもなくMqlのKerasはパイソンと連携できるようになります。心配しないでください。

 

私はそれを持っていた)) 今日、私は最初の普通のアルゴリズムを手に入れました... 問題は、私が独学であること、私はRで唯一の知識とプログラミング、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に 非常に敏感であること、私はロボットを必要とする事実である... 束を作る方法、どの端末を介して、どのツール？ 誰が私を助けてくれるのでしょうか？

 
mytarmailS:

問題は、私は独学で、Rしか知らないし、プログラミングもできないこと、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に非常に敏感であること、ロボットが必要なことは事実です... どのようにバインドするか、どのターミナルから、どのツールを使うか？ 誰が助けてくれるのか？

Rに関連するExpert Advisorの例を以下に示します。

https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4

Rで使用されているニューラルネットワークライブラリの陳腐化により動作しませんが、この例を使ってRでコードを接続することができます。

ヴィザード_。

