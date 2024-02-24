トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1635 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 新しいコメント 削除済み 2020.03.23 15:07 #16341 エフゲニー・デューカ ダミーは自動検証を通過せず、取引の開始と終了を行う必要があります。 はディスクに余計なモードを作って何かを開いて検証するとか、赤ちゃんかよ（笑)。 自分でボットを作ることはあっても、使われたことはないですね。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。 Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:21 #16342 マキシム・ドミトリエフスキー ディスクに余分なモードを作り、何かを開いて検証する、まるで子供のようにね（笑)。 また、ボットに追加のapiを与えたり、各種プラグインを別途用意したりしました。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。 ニューラルネットワークでボット？マーケットプレイスでボットへのリンクを貼ってもらうことは可能ですか？ Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:41 #16343 ニューラルネットワークで作られた専門家を探し回ったが、本物は1つもない。MQL5の管理人は理解できない、だってこの話題は有望なのに、あらゆる条件を作って弾圧しているのだから。 MQL5の管理人が理解できない、この話題は有望なのに、その芽を摘むためにあらゆる条件を整えている。 mytarmailS 2020.03.23 15:46 #16344 エフゲニー・デューカ ニューラルネットワークベースのEAをマーケットで探したが、本物のEAは一つもなかった!MQL5の管理者は、プログラムに忙しく、何をしたらいいのかわからないというのは理解できない。 MQL5の管理者が理解できない、対象は将来的なものであり、それを防ぐためにあらゆる条件を整えたのだ。 それは、あなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるので、彼らの「製品」を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている ) Evgeny Dyuka 2020.03.23 15:57 #16345 mytarmailS: それはすべてあなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるように、あなたは彼らの "製品 "を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている）。 その通りです。TradingViewはすぐに足でMQL5を倒すと思います。90年代のアイコンを使った古めかしい端末も然り。 Кеша Рутов 2020.03.23 16:06 #16346 でも、 アイデアが浮かばない、こうしておけばよかった。 ニューラルネットワークで作られた専門家を探し回ったが、本物は1つもない。どれもインチキです。 MQL5の管理者が理解できない。テーマは将来性なのに、その芽をつぶすためにあらゆる条件を整えたのだ。 有償・無償の専門家はいくらでもいるし、記事もある、不用意なことはしない。 注目すべきです。 当初（5-10年前）、証券会社はマッシュアップに抵抗していました。彼らは、カモが泥の中からアメを作ると思っていました。 しかし、今では、すべてがうまくいっていることを理解しています。排水溝は計画通りに進み、MOはあらゆる方法で推進・サポートされています。まもなくMqlのKerasはパイソンと連携できるようになります。心配しないでください。 mytarmailS 2020.03.23 16:13 #16347 私はそれを持っていた)) 今日、私は最初の普通のアルゴリズムを手に入れました... 問題は、私が独学であること、私はRで唯一の知識とプログラミング、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に 非常に敏感であること、私はロボットを必要とする事実である... 束を作る方法、どの端末を介して、どのツール？ 誰が私を助けてくれるのでしょうか？ Aleksei Kuznetsov 2020.03.23 16:23 #16348 mytarmailS: 問題は、私は独学で、Rしか知らないし、プログラミングもできないこと、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に非常に敏感であること、ロボットが必要なことは事実です... どのようにバインドするか、どのターミナルから、どのツールを使うか？ 誰が助けてくれるのか？ Rに関連するExpert Advisorの例を以下に示します。 https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4 Rで使用されているニューラルネットワークライブラリの陳腐化により動作しませんが、この例を使ってRでコードを接続することができます。 Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" www.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:31 #16349 ヴィザード_。 あ、マスター！？従え、従え！ 昨夜は一体何があったんだ？))陽気な...。 radikal.ru/video/uKgWOR27yQA あなたの面白さに対して、私が思いついたことを見てください。 Sync by YYeTs.net Corrected by honeybunny ...... 続きを読む "君の笑顔が僕達の耳に""蜜の様に流れ込む ♪ So, evil magician, stretch your mouth ♪ ¶私たちは非常に多くの年のために一緒にされている¶を ♪ Stretch out your mouth, Trickster, on the latch ♪ 魔法使いの微笑みには、私たちを支配する力があるのだから マキシメカの映像を見てください。 ♪ And that's because, Wizard, you're stretching your mouth ♪ ♪ And there ain't a magician in the world that's rubing it in our face ♪ というのは、口元に笑みを浮かべて気取らない程度に... !!! ビッチは数日前からクバトルして、本当に叫んでいます。ユーモアとして排他的に!!!! Machine learning in trading: Quoting statements, ideas and Interesting and humorous (politics Mihail Marchukajtes 2020.03.23 16:38 #16350 そして、その日のテーマに沿ったコラムを連載 !!!! 1...162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ダミーは自動検証を通過せず、取引の開始と終了を行う必要があります。
はディスクに余計なモードを作って何かを開いて検証するとか、赤ちゃんかよ（笑)。自分でボットを作ることはあっても、使われたことはないですね。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。
ディスクに余分なモードを作り、何かを開いて検証する、まるで子供のようにね（笑)。また、ボットに追加のapiを与えたり、各種プラグインを別途用意したりしました。とはいえ、主な機能はボットにあったのですが。
MQL5の管理人が理解できない、この話題は有望なのに、その芽を摘むためにあらゆる条件を整えている。
ニューラルネットワークベースのEAをマーケットで探したが、本物のEAは一つもなかった!MQL5の管理者は、プログラムに忙しく、何をしたらいいのかわからないというのは理解できない。
MQL5の管理者が理解できない、対象は将来的なものであり、それを防ぐためにあらゆる条件を整えたのだ。
それは、あなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるので、彼らの「製品」を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている )
それはすべてあなたがmqlでスクリプトやライブラリを書くことができるように、あなたは彼らの "製品 "を開発することができます...、長い間他の言語で書かれているコードの数千行を書く、苦しみ、泣いている）。
ニューラルネットワークで作られた専門家を探し回ったが、本物は1つもない。どれもインチキです。
MQL5の管理者が理解できない。テーマは将来性なのに、その芽をつぶすためにあらゆる条件を整えたのだ。
有償・無償の専門家はいくらでもいるし、記事もある、不用意なことはしない。
注目すべきです。 当初（5-10年前）、証券会社はマッシュアップに抵抗していました。彼らは、カモが泥の中からアメを作ると思っていました。 しかし、今では、すべてがうまくいっていることを理解しています。排水溝は計画通りに進み、MOはあらゆる方法で推進・サポートされています。まもなくMqlのKerasはパイソンと連携できるようになります。心配しないでください。
私はそれを持っていた)) 今日、私は最初の普通のアルゴリズムを手に入れました... 問題は、私が独学であること、私はRで唯一の知識とプログラミング、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に 非常に敏感であること、私はロボットを必要とする事実である... 束を作る方法、どの端末を介して、どのツール？ 誰が私を助けてくれるのでしょうか？
問題は、私は独学で、Rしか知らないし、プログラミングもできないこと、アルゴリズムは当然Rバイナリ上で動作し、実行速度に非常に敏感であること、ロボットが必要なことは事実です... どのようにバインドするか、どのターミナルから、どのツールを使うか？ 誰が助けてくれるのか？
Rに関連するExpert Advisorの例を以下に示します。
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#ch_4
Rで使用されているニューラルネットワークライブラリの陳腐化により動作しませんが、この例を使ってRでコードを接続することができます。
あ、マスター！？従え、従え！
昨夜は一体何があったんだ？))陽気な...。
radikal.ru/video/uKgWOR27yQA
あなたの面白さに対して、私が思いついたことを見てください。
Sync by YYeTs.net Corrected by honeybunny ...... 続きを読む
"君の笑顔が僕達の耳に""蜜の様に流れ込む
♪ So, evil magician, stretch your mouth ♪
¶私たちは非常に多くの年のために一緒にされている¶を
♪ Stretch out your mouth, Trickster, on the latch ♪
魔法使いの微笑みには、私たちを支配する力があるのだから
マキシメカの映像を見てください。
♪ And that's because, Wizard, you're stretching your mouth ♪
♪ And there ain't a magician in the world that's rubing it in our face ♪
というのは、口元に笑みを浮かべて気取らない程度に... !!!
ビッチは数日前からクバトルして、本当に叫んでいます。ユーモアとして排他的に!!!!
そして、その日のテーマに沿ったコラムを連載 !!!!