トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング

削除済み 2019.06.14 11:28 #14991
なんだこのチェーンは、番組が終わったのか？

Ilya Antipin 2019.06.14 12:44 #14992
自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。合計のテスト結果（利益：pips）は以下の通りです。ただし、テスターではなく、プログラム的に、スプレッドなしでテストしています。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。もし、プラス方向に動き出すようであれば、レビューのためにシグナルを追加するつもりです。

また、国会に2つの新しい予想を考案しました。

1.一定期間の2本のバーのクロスオーバーの利益を計算し、エントリーのために提出する。

交差価格または現在価格と交差価格の差（比率）を入力する。

Тестирование стратегий - Алгоритмический трейдинг, торговые роботы - MetaTrader 5
www.metatrader5.com
Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...

Aleksei Kuznetsov 2019.06.14 13:21 #14993
イリヤ・アンチピン自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。総テスト 結果は以下の通りです。しかし、テスターではなく、プログラム的に、広がらないようにテストしています。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。もし、プラス側に変動するようになったら、見直しのためのシグナルを追加するつもりです。

これはトレーニングサイトとテストサイト（フォワード）のどちらでそうなっているのでしょうか？

学習用1ではいつもそうなんです。でも、テスト用には誰も持っていないんです。

mytarmailS 2019.06.14 13:25 #14994
イリヤ・アンチピン自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。総テスト 結果は以下の通りです。ただ、私はテスターではなく、プログラム的に、拡散せずにテストしました。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。採算が合えば、レビューのために開封します。パッケージから「ビタビ」をレディファンクションとして捉え、euras m5のインストゥルメント1台とすれば、同じグラを持つことになります。

しかし、モデルが最後のデータしか取得しないような実際の取引をシミュレートすると、私は失敗してしまいます((

スライディングウィンドウ内のデータでモデルを学習させると、バッチ関数 "whiterby "の結果と100%の類似性が得られたが、ウィンドウのサイズに対してシグナルに+-の遅延が生じ、モデルが稼動しなくなった。

ですから、モデルに入力されるデータが現実と全く同じである場合、ある種の「実際の取引」をシミュレートすることが強く推奨されます

Ilya Antipin 2019.06.14 13:29 #14995
エリブラリウス これはトレーニング編なのか、テスト編（フォワード）なのか？

トレーニングセクションでは、いつもそんな感じです。でも、テストのほうは、誰もやらないんです。

トレーニング期間外は500本。

mytarmailS 2019.06.14 13:33 #14996
イリヤ・アンチピンここにアップロードしたマシンのインジケーターで何かやってみましたか？

削除済み 2019.06.14 13:44 #14997
Rはすでに「grail」 ボタンを発明しているが、まだ誰もそれをmqlで書き換えていない

Igor Makanu 2019.06.14 14:08 #14998
マキシム・ドミトリエフスキー さて、「grail」ボタンはRではすでに発明されており、mqlではまだ誰も発明していないことが判明しました。MT4 / MT5で最も価値のあるものはストラテジーテスターであると、様々なスレッドで何度も書きましたが、それはどんな不正な仮定やTSもすぐに破壊してしまいます。

ZS: mqlは聖杯を持っています、あなたがしなければならないことはあなたの記事を適用することです;)MQLの開発者が、現在の仕事をターミナルとMQL5の最適化と高速化のためにすべて減らしてしまい、標準ライブラリに 新しいMOとNSパッケージが何年も補充されていないのは残念です。

Yuriy Asaulenko 2019.06.14 14:14 #14999
イゴール・マカヌMQgLの開発者が、現在の仕事をすべてターミナルとMQL5の最適化とスピードアップに割り当てている一方で、標準ライブラリには 何年も新しいMOとNSパッケージが補充されていないのは残念です。

何が問題なのか？DLLラッパーを作れば、必要なライブラリはすべてあなたのものになります。説明するまでもないでしょう。

mytarmailS 2019.06.14 14:29 #15000
イゴール・マカヌZS: mqlには聖杯がある、十分............。をご覧になってみてください?;)

という疑問は失礼にあたりますが...。
自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。合計のテスト結果（利益：pips）は以下の通りです。ただし、テスターではなく、プログラム的に、スプレッドなしでテストしています。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。もし、プラス方向に動き出すようであれば、レビューのためにシグナルを追加するつもりです。
また、国会に2つの新しい予想を考案しました。
1.一定期間の2本のバーのクロスオーバーの利益を計算し、エントリーのために提出する。
交差価格または現在価格と交差価格の差（比率）を入力する。
自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。総テスト 結果は以下の通りです。しかし、テスターではなく、プログラム的に、広がらないようにテストしています。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。もし、プラス側に変動するようになったら、見直しのためのシグナルを追加するつもりです。
学習用1ではいつもそうなんです。でも、テスト用には誰も持っていないんです。
自分にとって、ある種の聖杯が出現しているような気がします。28ペア、4つのタイムフレーム（5-15-30-60）でテストしました。総テスト 結果は以下の通りです。ただ、私はテスターではなく、プログラム的に、拡散せずにテストしました。そのためのExpert Advisorを作りました。デモでテストしてみました。採算が合えば、レビューのために開封します。
パッケージから「ビタビ」をレディファンクションとして捉え、euras m5のインストゥルメント1台とすれば、同じグラを持つことになります。
しかし、モデルが最後のデータしか取得しないような実際の取引をシミュレートすると、私は失敗してしまいます((
スライディングウィンドウ内のデータでモデルを学習させると、バッチ関数 "whiterby "の結果と100%の類似性が得られたが、ウィンドウのサイズに対してシグナルに+-の遅延が生じ、モデルが稼動しなくなった。
ですから、モデルに入力されるデータが現実と全く同じである場合、ある種の「実際の取引」をシミュレートすることが強く推奨されます
これはトレーニング編なのか、テスト編（フォワード）なのか？
トレーニングセクションでは、いつもそんな感じです。でも、テストのほうは、誰もやらないんです。
ここにアップロードしたマシンのインジケーターで何かやってみましたか？
さて、「grail」ボタンはRではすでに発明されており、mqlではまだ誰も発明していないことが判明しました。
MT4 / MT5で最も価値のあるものはストラテジーテスターであると、様々なスレッドで何度も書きましたが、それはどんな不正な仮定やTSもすぐに破壊してしまいます。
ZS: mqlは聖杯を持っています、あなたがしなければならないことはあなたの記事を適用することです;)MQLの開発者が、現在の仕事をターミナルとMQL5の最適化と高速化のためにすべて減らしてしまい、標準ライブラリに 新しいMOとNSパッケージが何年も補充されていないのは残念です。
MQgLの開発者が、現在の仕事をすべてターミナルとMQL5の最適化とスピードアップに割り当てている一方で、標準ライブラリには 何年も新しいMOとNSパッケージが補充されていないのは残念です。
ZS: mqlには聖杯がある、十分............。
をご覧になってみてください?;)
という疑問は失礼にあたりますが...。