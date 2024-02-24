トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1504 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...3399 新しいコメント Igor Makanu 2019.06.16 15:24 #15031 マキシム・ドミトリエフスキー HMMとSOMの根本的な違いは何ですか？Kohonen: Self-Organizing Mapsの650ページのうち100ページほどを読んだが、（関連するすべての分野からのひどい読み物だが、SOMについて特に書かれていないものはほとんどない）要するに、「純粋なSOM」は、静的データに対するニューロン結合の形成であり、より多くのデータが関連する特徴を持つほど、ニューロン結合は強くなるのだ ZS: 私は週の初めにSOMについての記事の著者と議論していた、 代わりに著者はhullabalooのいくつかの種類を再生しようと答えた、イモSOMはNSの古典的な意味でのニューラルネットワークではない、ちょうど学習NSに似てSOMを学習のプロセス 削除済み 2019.06.16 15:28 #15032 イゴール・マカヌ私はKohonen: Self-Organizing Mapsを100ページほど読みました（関連するすべての分野のひどい読み物ですが、SOMに特化していないものはほとんどありません）。要するに、「純粋なSOM」は、静的データに対するニューロン結合の形成で、多くのデータが関連特徴を持つほど、強いニューロン結合になるのです ZS: 私は週の初めにSOMについての記事の著者と議論していました、 代わりに著者は大きなゲームを持ってしようと答え、イモSOMはNSの古典的な意味でのニューラルネットワークではありません、ちょうどSOMの学習プロセスは学習NSに似ています。そうそう、質問には質問で答えるとか、どこかにメッセージを送るとか、多かれ少なかれそういう印象はありますよね )) ただ、クラスタを潜在状態とすると、潜在マルコフモデルに見えるのかどうか...暇な時にでもググってみます クラスタリングにはEMアルゴリズムが使われており、マルコフ連鎖の学習などでは、EMアルゴリズムが使われているからです。そして、ナマズもクラスタリングです。 mytarmailS 2019.06.18 14:55 #15033 ニコラスさんの素晴らしい記事を見つけたので、お勧めします...。 https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/ 強烈な記事ですが、コメントを読むと、バカしかコメントを書かないので、適切なコメントが一つもない＋99％がテーマから外れている、ここでもよくあることなので、ゾッとしました)) Опыт построения торговых роботов www.finam.ru Данная статья имеет цель осветить ряд результатов и подходов полученных мною при исследовании исторических данных на фондовых рынках. Я не ставлю своей целью продать кому-то "черный ящик", который сделает его богаче. Однако надеюсь найти серьезных исследователей и возможно последователей, с которыми возможно обсуждение и обмен результатами... 削除済み 2019.06.18 15:09 #15034 先生は今、finamで治療しているのでしょうか？ Igor Makanu 2019.06.18 15:18 #15035 mytarmailS: 記事がしっかりしている。 記事は、一般的に著名な夫が見事に数年間レーキを歩いたが、Metatraderをインストールすることができなかった方法についてですが、長年にわたって彼自身の自転車を構築し、彼らの原始的な指標とはいプリミティブすべてのトレーダー、これは聖 杯につながるパスです、と述べた。「チェビシェフ、バターワース、12次までのヒルベルトフィルター、ハレーフィルター、順・逆フーリエ変換、順・逆コサイン変換、Berg、Prony、最大エントロピースペクトル推定法、ARSS予測器、多項式フィルタリング法。" 長年試行錯誤し、デモでテストしまくりましたが、MTが5分でTSをテストできることは、未だに分かっていません))) ある物理学者が書いているように、「state!))) mytarmailS 2019.06.18 15:29 #15036 イゴール・マカヌ10個も15個も発明しているような教師は、この国のある物理学者が言うように、10数人しかいない。))) あるにはあるが、あなたにはない、あなたはまだ準備ができていない...あなたは最適化するために別の5〜10年を持っており、その後、あなたは氏から有用な区別を開始します... ... Igor Makanu 2019.06.18 15:35 #15037 mytarmailS: 状態がありますが、それはあなたのためではない、あなたはまだ準備ができていない...あなたはSchohasticsを最適化するために別の5〜10年を持って、その後、あなたは有用と氏を区別するために開始されます...。 リンクと広告にお金を払ったことをすぐに書くべきで、記事にはまったく情報がない なぜそんなに無礼なのか？ Yuriy Asaulenko 2019.06.18 15:47 #15038 mytarmailS: あと5～10年すれば最適化され、Mr.ChildrenとMr.Childrenの区別がつくようになるでしょう。 読まなければならなかった。この記事は本当に情報量が少ないです。 mytarmailS 2019.06.18 15:48 #15039 イゴール・マカヌ リンクが有料であること、広告であることをすぐに書くべきで、記事中の情報はまさにゼロです なぜそんなに失礼なことを言うんだ？ フェイスパームの2文字だけです。 mytarmailS 2019.06.18 16:04 #15040 ユーリイ・アサウレンコ 読まなければならなかった。 この記事は本当に情報量が少ないです。 ブログを読む http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55 週代読 1...149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
HMMとSOMの根本的な違いは何ですか？
Kohonen: Self-Organizing Mapsの650ページのうち100ページほどを読んだが、（関連するすべての分野からのひどい読み物だが、SOMについて特に書かれていないものはほとんどない）要するに、「純粋なSOM」は、静的データに対するニューロン結合の形成であり、より多くのデータが関連する特徴を持つほど、ニューロン結合は強くなるのだ
ZS: 私は週の初めにSOMについての記事の著者と議論していた、 代わりに著者はhullabalooのいくつかの種類を再生しようと答えた、イモSOMはNSの古典的な意味でのニューラルネットワークではない、ちょうど学習NSに似てSOMを学習のプロセス
私はKohonen: Self-Organizing Mapsを100ページほど読みました（関連するすべての分野のひどい読み物ですが、SOMに特化していないものはほとんどありません）。要するに、「純粋なSOM」は、静的データに対するニューロン結合の形成で、多くのデータが関連特徴を持つほど、強いニューロン結合になるのです
ZS: 私は週の初めにSOMについての記事の著者と議論していました、 代わりに著者は大きなゲームを持ってしようと答え、イモSOMはNSの古典的な意味でのニューラルネットワークではありません、ちょうどSOMの学習プロセスは学習NSに似ています。
そうそう、質問には質問で答えるとか、どこかにメッセージを送るとか、多かれ少なかれそういう印象はありますよね ))
ただ、クラスタを潜在状態とすると、潜在マルコフモデルに見えるのかどうか...暇な時にでもググってみます
クラスタリングにはEMアルゴリズムが使われており、マルコフ連鎖の学習などでは、EMアルゴリズムが使われているからです。そして、ナマズもクラスタリングです。
ニコラスさんの素晴らしい記事を見つけたので、お勧めします...。
強烈な記事ですが、コメントを読むと、バカしかコメントを書かないので、適切なコメントが一つもない＋99％がテーマから外れている、ここでもよくあることなので、ゾッとしました))
先生は今、finamで治療しているのでしょうか？
記事がしっかりしている。
記事は、一般的に著名な夫が見事に数年間レーキを歩いたが、Metatraderをインストールすることができなかった方法についてですが、長年にわたって彼自身の自転車を構築し、彼らの原始的な指標とはいプリミティブすべてのトレーダー、これは聖 杯につながるパスです、と述べた。「チェビシェフ、バターワース、12次までのヒルベルトフィルター、ハレーフィルター、順・逆フーリエ変換、順・逆コサイン変換、Berg、Prony、最大エントロピースペクトル推定法、ARSS予測器、多項式フィルタリング法。"
長年試行錯誤し、デモでテストしまくりましたが、MTが5分でTSをテストできることは、未だに分かっていません)))
ある物理学者が書いているように、「state!)))
10個も15個も発明しているような教師は、この国のある物理学者が言うように、10数人しかいない。)))
あるにはあるが、あなたにはない、あなたはまだ準備ができていない...あなたは最適化するために別の5〜10年を持っており、その後、あなたは氏から有用な区別を開始します... ...
状態がありますが、それはあなたのためではない、あなたはまだ準備ができていない...あなたはSchohasticsを最適化するために別の5〜10年を持って、その後、あなたは有用と氏を区別するために開始されます...。
リンクと広告にお金を払ったことをすぐに書くべきで、記事にはまったく情報がない
なぜそんなに無礼なのか？
あと5～10年すれば最適化され、Mr.ChildrenとMr.Childrenの区別がつくようになるでしょう。
リンクが有料であること、広告であることをすぐに書くべきで、記事中の情報はまさにゼロです
なぜそんなに失礼なことを言うんだ？
フェイスパームの2文字だけです。
読まなければならなかった。
