マキシム・ドミトリエフスキー
HMMとSOMの根本的な違いは何ですか？

Kohonen: Self-Organizing Mapsの650ページのうち100ページほどを読んだが、（関連するすべての分野からのひどい読み物だが、SOMについて特に書かれていないものはほとんどない）要するに、「純粋なSOM」は、静的データに対するニューロン結合の形成であり、より多くのデータが関連する特徴を持つほど、ニューロン結合は強くなるのだ

ZS: 私は週の初めにSOMについての記事の著者と議論していた、 代わりに著者はhullabalooのいくつかの種類を再生しようと答えた、イモSOMはNSの古典的な意味でのニューラルネットワークではない、ちょうど学習NSに似てSOMを学習のプロセス

イゴール・マカヌ

そうそう、質問には質問で答えるとか、どこかにメッセージを送るとか、多かれ少なかれそういう印象はありますよね ))

ただ、クラスタを潜在状態とすると、潜在マルコフモデルに見えるのかどうか...暇な時にでもググってみます

クラスタリングにはEMアルゴリズムが使われており、マルコフ連鎖の学習などでは、EMアルゴリズムが使われているからです。そして、ナマズもクラスタリングです。

 

ニコラスさんの素晴らしい記事を見つけたので、お勧めします...。

https://www.finam.ru/analysis/newsitem391640076C/

強烈な記事ですが、コメントを読むと、バカしかコメントを書かないので、適切なコメントが一つもない＋99％がテーマから外れている、ここでもよくあることなので、ゾッとしました))

先生は今、finamで治療しているのでしょうか？


 
mytarmailS:

記事がしっかりしている。

記事は、一般的に著名な夫が見事に数年間レーキを歩いたが、Metatraderをインストールすることができなかった方法についてですが、長年にわたって彼自身の自転車を構築し、彼らの原始的な指標とはいプリミティブすべてのトレーダー、これは 杯につながるパスです、と述べた。「チェビシェフ、バターワース、12次までのヒルベルトフィルター、ハレーフィルター、順・逆フーリエ変換、順・逆コサイン変換、Berg、Prony、最大エントロピースペクトル推定法、ARSS予測器、多項式フィルタリング法。"

長年試行錯誤し、デモでテストしまくりましたが、MTが5分でTSをテストできることは、未だに分かっていません)))


ある物理学者が書いているように、「state!)))

 
イゴール・マカヌ

10個も15個も発明しているような教師は、この国のある物理学者が言うように、10数人しかいない。)))

あるにはあるが、あなたにはない、あなたはまだ準備ができていない...あなたは最適化するために別の5〜10年を持っており、その後、あなたは氏から有用な区別を開始します... ...

 
mytarmailS:

状態がありますが、それはあなたのためではない、あなたはまだ準備ができていない...あなたはSchohasticsを最適化するために別の5〜10年を持って、その後、あなたは有用と氏を区別するために開始されます...。

リンクと広告にお金を払ったことをすぐに書くべきで、記事にはまったく情報がない

なぜそんなに無礼なのか？

 
mytarmailS:

あと5～10年すれば最適化され、Mr.ChildrenとMr.Childrenの区別がつくようになるでしょう。

読まなければならなかった。
この記事は本当に情報量が少ないです。
 
イゴール・マカヌ

リンクが有料であること、広告であることをすぐに書くべきで、記事中の情報はまさにゼロです

なぜそんなに失礼なことを言うんだ？

フェイスパームの2文字だけです。

 
ユーリイ・アサウレンコ
読まなければならなかった。
この記事は本当に情報量が少ないです。

ブログを読む

http://www.kamynin.ru/?cat=8&paged=55

