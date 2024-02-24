トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1495 1...148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502...3399 新しいコメント Ilya Antipin 2019.06.03 19:01 #14941 fractional.mq5インジケータをテストしました。その結果、帰国子女を対象とした場合と比較して、有意な差は認められなかった。RVI指標を用いた非現実的な良好な結果 series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2).エクイティ成長率のグラフは以下のスクリーンショットのとおりです。このような結果が観察されましたが、驚くべきは、教師がいなくても学習が行われることです。あとは、テスターで性能を確認するのみです。その結果、ldhmmは金融時系列分析に有用な多くの補助機能を備えた、より徹底したHMMパッケージであるという結論に達しました。 削除済み 2019.06.03 19:13 #14942 イリヤ・アンチピンfractional.mq5インジケータをテストしました。帰国子女を対象とした場合と比較して、あまり良い結果が出ていない。RVI指標を用いたトレーニングサンプルでは信じられないほど良い結果 series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)となりました。これらの結果は観察領域で得られたものですが、驚くべきは、教師がいなくても学習は起こるということです。あとは、テスターで性能を確認するのみです。その結果、ldhmmは金融時系列分析に有用な多くの補助機能を備えた、より徹底したHMMパッケージであるという結論に達しました。 そうでなければ、ワイルドカードになるかもしれませんね。 また、トレッシュホールドは1e-05が最適です。実際、両者に大きな違いはありません :) 最初の方がより敏感です。 Ilya Antipin 2019.06.03 19:22 #14943 マキシム・ドミトリエフスキーいいね、サンプルウーハーとかあったら荒れそうでいいんだけど。 そして、どのような分数パラメータを使用したのでしょうか？ 例えば、0.1に減少させ、トレッシュホールド1e-05が最適なのでしょうか？ああ、度数とトレッシュホールドを変えてみたんだ。どの設定でも信号の周波数は低かった。これからldhmmで表示されるものを見てみます。 Ilya Antipin 2019.06.04 06:35 #14944 ldhmmパッケージのmq4インジケータを投稿しています。 ファイル: RLDHMM.zip 125 kb mytarmailS 2019.06.05 13:15 #14945 そして、私のデータには誰も何も試していない(( しかし、多くの空論が書き込まれている( イリヤ・アンチピン Pのコードも載せていただけると嬉しいです。 削除済み 2019.06.05 23:30 #14946 mytarmailS:そして、誰も私のデータで何も試していない(( でも、これだけ空っぽのものが書き込まれている(( Pコードも掲載していただけると幸いです。まだ時間がないので、回路に関する文献をダウンロードしたのですが、まだ読めていません。 ソースコードを見る + どのようなデータセットをお持ちですか？なぜ、自分のモデルを変な桁に直さなければならないのか、わからない。 Vladimir Perervenko 2019.06.06 08:50 #14947 mytarmailS:Pコードも掲載していただけると嬉しいのですが？コード付きのインジケーターが添付されています。コードは本当に櫛の歯が立たないような古めかしいものですが、ちゃんと動きます。 mytarmailS 2019.06.06 09:27 #14948 マキシム・ドミトリエフスキー+ どのようなデータセットをお持ちですか？彼らは、市場のほとんどすべての反転を説明する（そして予測する）イベントを計算している、あなたがデータセットと価格を比較した場合、それは明らかに表示されていますが、誰もこれをやっていない、しかし、多くの知恵遅れは、次のようにすべての種類のナンセンスを書き始めた - はい移動平均が優れて います。 "すべては未来を覗くために "そう......。 マキシム・ドミトリエフスキー理解しがたい数字にモデルを当てはめることに何の意味があるのだろうか。 私がお願いしたのは、同じことを別のパッケージ、たとえばpythonでやってくださいということだけです。 4分、4行のコードで 完了します。 しかし、何かを読み、理論を学び、それを書き、コミュニケーションをとるようになったのですね。 その結果、大量のページを書いてしまい、何を頼まれたのか忘れてしまった）、4行のコードに4分 かけるように言われました。 残念です...。 ウラジミール・ペレヴェンココード付きのインジケーターが添付されています。コードは本当に櫛の歯が立たない古風なものですが、機能します。 µlがわからない、把握しようとしたが、いろいろ混ざっている、コードとRを載せればもっといい、数行のコードがあるだけで、何がどこにあるのか、すべてが明確になるはずだ。 削除済み 2019.06.06 09:36 #14949 mytarmailS:データセットと価格を比較すれば、市場のほとんどすべての反転を説明する（そして予測する）いくつかのイベントの計算は、それがはっきりと目に見えるが、誰もそれを行っていない、しかし、すべての種類のナンセンスを書き始めた知恵遅れの束があった - "はい、移動平均が 良い "のような。 "すべては未来を覗くために" そう...... 私がお願いしたのは、同じことを別のパッケージ、たとえばpythonでやってくださいということだけです。 4行のコードで4分間の 練習です。 しかし、何かを読み、理論を学び、それを書き、コミュニケーションをとるようになったのですね。 その結果、大量のページを書いてしまい、何を頼まれたのか忘れてしまった）、4行のコードに4分 かけるように言われました。 というのは残念ですが...。 µlがわからない、把握しようとしたが、いろいろ混ざっている、コードとRを載せればもっといい、数行のコードがあるだけで、何がどこにあるのか、すべてが明確になるはずだ。というのも、そのPythonパッケージでさえ、遷移確率の行列や平均の行列などを入力しなければならず、そのように動作しないのです。どこから入手するのですか？その場で仕組みが分からないので、アルゴリズム全体を読む必要があります で、実際には2行のコードがあります。 と、とにかく念のために言っておくと、状態空間モデルはマルコフ過程とマルコフ決定過程に分けられる。私は2つ目を担当したことがありますが、1つ目はあなたのケースですね。そしてそこには、アルゴリズムの亜種も存在する。 アサヒレンカは、何を言ってもずっと燃えている。 mytarmailS 2019.06.06 09:52 #14950 マキシム・ドミトリエフスキーで、本当に2行のコードが入っていますね。まあ、大雑把に言えばそうなんですが、http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/ すべての根拠となった記事はこちらです。 そして、ここに記事中の例のコードスニペットを掲載します。 データ処理と可視化を取り除けば、3行のコードになります。 Hidden Markov Models – Examples In R – Part 3 of 4 2014.09.07GekkoQuantgekkoquant.com This post will explore how to train hidden markov models in R. The previous posts in this series detailed the maths that power the HMM, fortunately all of this has been implemented for us in the RHmm package. HMMs can be used in two ways for regime detection, the first is to use a single HMM where each state in the HMM is considered a “regime”... 1...148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
fractional.mq5インジケータをテストしました。その結果、帰国子女を対象とした場合と比較して、有意な差は認められなかった。RVI指標を用いた非現実的な良好な結果 series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2).エクイティ成長率のグラフは以下のスクリーンショットのとおりです。このような結果が観察されましたが、驚くべきは、教師がいなくても学習が行われることです。あとは、テスターで性能を確認するのみです。その結果、ldhmmは金融時系列分析に有用な多くの補助機能を備えた、より徹底したHMMパッケージであるという結論に達しました。
fractional.mq5インジケータをテストしました。帰国子女を対象とした場合と比較して、あまり良い結果が出ていない。RVI指標を用いたトレーニングサンプルでは信じられないほど良い結果 series[i] = iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+1) - iRVI(NULL, 0, 14, MODE_MAIN, i+2)となりました。これらの結果は観察領域で得られたものですが、驚くべきは、教師がいなくても学習は起こるということです。あとは、テスターで性能を確認するのみです。その結果、ldhmmは金融時系列分析に有用な多くの補助機能を備えた、より徹底したHMMパッケージであるという結論に達しました。
そうでなければ、ワイルドカードになるかもしれませんね。
また、トレッシュホールドは1e-05が最適です。
実際、両者に大きな違いはありません :) 最初の方がより敏感です。
いいね、サンプルウーハーとかあったら荒れそうでいいんだけど。
そして、どのような分数パラメータを使用したのでしょうか？ 例えば、0.1に減少させ、トレッシュホールド1e-05が最適なのでしょうか？
ああ、度数とトレッシュホールドを変えてみたんだ。どの設定でも信号の周波数は低かった。これからldhmmで表示されるものを見てみます。
ldhmmパッケージのmq4インジケータを投稿しています。
そして、私のデータには誰も何も試していない(( しかし、多くの空論が書き込まれている(
Pのコードも載せていただけると嬉しいです。
そして、誰も私のデータで何も試していない(( でも、これだけ空っぽのものが書き込まれている((
Pコードも掲載していただけると幸いです。
まだ時間がないので、回路に関する文献をダウンロードしたのですが、まだ読めていません。
ソースコードを見る
+ どのようなデータセットをお持ちですか？なぜ、自分のモデルを変な桁に直さなければならないのか、わからない。
Pコードも掲載していただけると嬉しいのですが？
コード付きのインジケーターが添付されています。コードは本当に櫛の歯が立たないような古めかしいものですが、ちゃんと動きます。
+ どのようなデータセットをお持ちですか？
彼らは、市場のほとんどすべての反転を説明する（そして予測する）イベントを計算している、あなたがデータセットと価格を比較した場合、それは明らかに表示されていますが、誰もこれをやっていない、しかし、多くの知恵遅れは、次のようにすべての種類のナンセンスを書き始めた - はい移動平均が優れて います。
"すべては未来を覗くために "そう......。
理解しがたい数字にモデルを当てはめることに何の意味があるのだろうか。
私がお願いしたのは、同じことを別のパッケージ、たとえばpythonでやってくださいということだけです。 4分、4行のコードで 完了します。
しかし、何かを読み、理論を学び、それを書き、コミュニケーションをとるようになったのですね。
その結果、大量のページを書いてしまい、何を頼まれたのか忘れてしまった）、4行のコードに4分 かけるように言われました。
残念です...。
コード付きのインジケーターが添付されています。コードは本当に櫛の歯が立たない古風なものですが、機能します。
データセットと価格を比較すれば、市場のほとんどすべての反転を説明する（そして予測する）いくつかのイベントの計算は、それがはっきりと目に見えるが、誰もそれを行っていない、しかし、すべての種類のナンセンスを書き始めた知恵遅れの束があった - "はい、移動平均が 良い "のような。
"すべては未来を覗くために" そう......
私がお願いしたのは、同じことを別のパッケージ、たとえばpythonでやってくださいということだけです。 4行のコードで4分間の 練習です。
しかし、何かを読み、理論を学び、それを書き、コミュニケーションをとるようになったのですね。
その結果、大量のページを書いてしまい、何を頼まれたのか忘れてしまった）、4行のコードに4分 かけるように言われました。
というのは残念ですが...。µlがわからない、把握しようとしたが、いろいろ混ざっている、コードとRを載せればもっといい、数行のコードがあるだけで、何がどこにあるのか、すべてが明確になるはずだ。
というのも、そのPythonパッケージでさえ、遷移確率の行列や平均の行列などを入力しなければならず、そのように動作しないのです。どこから入手するのですか？その場で仕組みが分からないので、アルゴリズム全体を読む必要があります
で、実際には2行のコードがあります。
と、とにかく念のために言っておくと、状態空間モデルはマルコフ過程とマルコフ決定過程に分けられる。私は2つ目を担当したことがありますが、1つ目はあなたのケースですね。そしてそこには、アルゴリズムの亜種も存在する。
アサヒレンカは、何を言ってもずっと燃えている。
で、本当に2行のコードが入っていますね。
まあ、大雑把に言えばそうなんですが、http://gekkoquant.com/2014/09/07/hidden-markov-models-examples-in-r-part-3-of-4/ すべての根拠となった記事はこちらです。
そして、ここに記事中の例のコードスニペットを掲載します。
データ処理と可視化を取り除けば、3行のコードになります。