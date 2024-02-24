トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1507

アレクサンダー＿K

ランダムプロセスの理論上、トレンドとはランダムプロセスのパラメータが1から最も鋭く逸脱することである。ある種の規則性、つまり方向性を持った、決定論的な動きが現れるのです。これらのパラメータは、エントロピー、ハースト、AFRなど、いわゆる「不連続性指標」である。検索して見つけて、ここに投稿してください。

さて、さて。チャートで見れない？できないの？
同じ偏差値で探すと...。えーと、ハースト...何とか。それがオリジナルです。
ZZY：疑問はありますが、自分が何をしているのか、なぜそうするのか、理解していますか。
 
エフゲニー・チュマコフ


信号自体はどっちだったんだ？

どうだろう。私のTCは、それをフィルターにかけただけです。

 
アレクサンダー＿K

理解し、状態をオープンにしておく。でも、あなたは？:))

お金のことは、私個人の問題です。そして、誰も心配する必要はない、というのが定義です。
どう考えるかは自由です))
アレクサンダー＿K

理解し、状態をオープンにしておく。でも、あなたは？:))

 
トレードをオープンするニューロンとクローズするニューロンをトレーニングしたことがある人はいますか？- もちろん、同時にです。
 
アンドレイ・ディク
トレードを開始するための神経細胞と、終了するための2番目の神経細胞を訓練しようとした人はいますか？- もちろん、同時にです。

これから森を閉じるように育てていきますが、ちょうどEAでは開くモデルと閉じるモデルの2つが存在することになります。

ターゲットマーキングの問題は非常に重要で、今までは最小テイクからZZブレイク後の最後の5小節までバカスカ取っていたのです。問題は、サンプルが非常に偏っていることです。

トレンドの専門家がいるから、ZZのセグメントが全部取られるわけではないよ。

 
アレクセイ・ヴャジミキン

これから森を閉じるように育てていきますが、ちょうどEAでは開くモデルと閉じるモデルの2つが存在することになります。

ターゲットマーキングの問題は非常に重要で、今までは最小テイクからZZブレイク後の最後の5小節までバカスカ取っていたのです。問題は、サンプルが非常に偏っていることです。

私のExpert Advisorはトレンドがあるので、これらのZZセグメントをすべて取っているわけではないのです。

もし、正しいアプローチであれば、ZZを使うことに意味があるのか、どんな結果が得られたのか（レポートには必要ありません、その一言で十分です）、初めてこの方向で実験しているのですから。

 
アンドレイ・ディク

OK、原理的に意味があるのか、どんな進展があったのか（統計は不要、ワードで十分）、私自身この方向で実験するのは初めてなので、興味深いです。

しかも、まだモデルのトレーニングも行っておらず、データ収集を可能にしただけなのです。

後日、私の結果を紹介するかもしれませんが、今回もネタ程度に...。

 
イリヤ・アンチピン

イリヤ顧問の様子はどうですか？

