現在、ldhmmのパッケージを試しています。depmixS4ではほとんど設定がないのに対して、ここでは分布の種類（正規分布とラムダ分布 ）に応じて、複数の パラメータmu、sigma、lamdaの組が 初期設定 されています。これらのパラメータは、混合分布P(x; mu, sigma, lamda)と遷移確率行列を計算するのに必要である。これらの値をAIC、 BICMLLKの基準に従って最適化（MLE）することによりモデルを構築 する。2018.08.20から2019.05.21までUSDJPY-H1でテスターで戦略（BUY/SELL）を実行した最初の結果 です。 これはビタビを使って状態を 解読せずに予測を得るという変則的な ものです。次回はビタビで実行する予定です。

イリヤ・アンチピン

2つの隠された状態、観測された状態の数nは、どのようなグラフになるのでしょうか？

 
マキシム・ドミトリエフスキー

時系列長11000本で、2つの隠れ状態を使用しています。観測の時系列として、私は対数リターンを使用します： series[i] = MathLog(iOpen(NULL, 0, i) / iOpen(NULL, 0, i+1)).


 
アーカイブには、投稿 MQ4版RHMMインジケータが含まれています。
ファイル:
RHMM.zip  122 kb
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ログが返ってきて、すでに何らかの結果が出ているのは、あまり情報がないため不思議です

分数微分（0.1〜0.9の度数を設定可能）を試してみると、（指標）よりさらに良くなるはずです。1.0にするとユニットラグで同じリターンになり、0.1にするとリターンの情報量は増えますが、静止した状態になります。

やってみましょう。
 
グレイル

どんな機械も訓練次第で聖杯に変身させることができるのです。また、一般に、分類や回帰の 方法の選択にはほとんど依存しないこと、また、「指標」についても、（最適化されていれば）MOとは言い難いということがよく言われています。

テスターでの指標の最適化は、特定のMOかもしれませんが、TSは "自由度 "のセットを持っている必要があります - 最終的に我々は歴史にフィッティングを取得します - 私はすでにそれを介して行ってきました


alglibでlogit - regressionの例を持っている方はいらっしゃいますか？- 考えがある、テストしたい

イゴール・マカヌ

テスターでの指標の最適化はある種の手口かもしれないが、TSは複数の「自由度」を持つ必要がある - その結果、NSトレーニングのように履歴にフィットするようになる - 私はすでにこれを経験した


alglibでlogit - regressionの例を持っている方はいらっしゃいますか？- チェックしたいアイデアがあるんです。

バンディトスを渡した。PMで探してくれ。

とか、logitを使った記事を近々書きます、今日中に完成させることにしました )
 
マキシム・ドミトリエフスキー

バンディトスを渡したのは私だ、PMで調べてくれ。

近日中にlogitを使った記事を書きます、今日中に完成させることにしたところです )

ええ、ありがとうございます私はあなたより2年ほど遅れていて、たくさん本を読み、YouTubeを見ていますが、素材はトン

ただ、CAを中心にMOを追いかけるだけで、普通のTSと同じように成功するのですが、残念なことに、相場はそのようなものなのです。

しかし、私はロジット回帰の形でいくつかの堅牢なTSに「市場のコンテキスト」を追加してみるかもしれません - すなわち、テストの後にすべての取引を確率として評価します。

なにはともあれ、いまはやることがある。

イゴール・マカヌ

ええ、ありがとうございます私はあなたの数年後、私は多くの本を読み、ユーチューブを見ますが、多くの資料があります。

私がやりたいこと、確認したいことは、CAを中心にMOを追いかけることです。

しかし、私はロジット回帰の形でいくつかの堅牢なTSに「市場のコンテキスト」を追加してみるかもしれません - すなわち、テストの後にすべての取引を確率として評価します。

今やるべきことがある

まあ、そうですね、そうかもしれません。私はどちらかというと、オプティマイザーの中のオプティマイザーを見ています。すなわち、ハイパーパラメータはテスター内のジェネティクスによって最適化され（例えば、ウィンドウサイズや内部オプティマイザのパラメータ）、内部オプティマイザはボットの内部で常に動作します。ロジットが適しているのは、原始的ではあるが高速であることだ。

また、mqlの下に隠されている、あの臭いマージンチェーンもどこかにあるはずです :) クールなものです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

ロジットが適しているのは、原始的ではあるが、高速であることだ。

はい、精度は常にTSを悪化させる - ロジット回帰グラフのいくつかの種類があり、これは確率を推定するのに十分である。

ロジット回帰の出力は、50/50、0.5以下は全損、0.5以上は損失、確率が高ければ高いほど損失も大きくなる、ということでしょうか。

可視化して、チャンネルインジケーターをそのように塗ってみようかな、もしかしたら！？)))

