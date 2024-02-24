トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1482

ミハイル・マルキュカイツ

残念ながら、私はあなたのTSの本質を知りません、私はただ事実を述べただけです、***。

あなたは木製なので、ピノキオと呼ぶことにします )))))

 
mytarmailS:

最後の図のデータをSMMの予測変数として置き、価格を全く与えず、アルゴリズムは価格について全く知らない、教師なしで訓練し、目標も与えず、SMMの状態数は2つだけです。

SMMは、前の画像のような速いバウンスを見つけることができませんでしたが、トレンド市場の状態を積極的にマークすることができました。

図は、SMMがOOSサンプリングという2つの市場の状態を識別する様子を示しています。

状態1が赤、状態2が緑で表示されています。


ユーロドル 5分足

私の聖杯が見つかったようだ...。


7500点のラージプロットはこちら

もちろん、それは完璧ではありませんが、それは唯一の始まりであり、エントリポイント、ストップロットとしてレベルがあり、私はこのアイデアで私は甘い作るだろうと思う。

2018.12.6から19.1.16までのユーロバックスチャート？そこに、杖を放り込むだけで、同じような信号が得られ、場所によってはもっと良い信号が得られます。

 
イゴール・マカヌ

a peek into the futurehttps://smart-lab.ru/blog/305752.php

すべての計算はp-kuで行い、シグナルベクトルをtslabに読み込むだけで、buy-selが000110000となるように視覚化することができます。

価格が2桁、あるいは8桁に変換された場合、NSやツリーに対する表現が何らかの形で変化するのでしょうか。
 
マキシム・ドミトリエフスキー
SZY: 掛け算の表を覚えてみてください ;)

イゴール・マカヌ

乗算表はグレーディングに使えない

8つの入力ではなく、8つの値を1つにまとめたものを遊びでやってみたかった。

または再帰グラフ、例えば各列や行を010101010として

ガウシアンノイズと入力は完全なノイズになりますが、それ以外は何らかの構造形成になるのはクールです。また、入力は部分的に2値化され、オーバーシュートを減らすことができるかもしれません。

が、列や行を送り込むと、間違ってしまうのです。すべての点が別々の入力を持つ場合、次元が高くなりすぎる。

 
マキシム・ドミトリエフスキー

同じようなことをやってみたのですが、結果は値段と同じで

mytarmailS:

同じようなことをやってみたが、結果は価格と同じであった

筈だ )

正規化せずに価格をスケールアップする方法の選択肢を検討していたところ、永久に口うるさい

 
マキシム・ドミトリエフスキー

足場に戻る - 正規化は必要ない。私は異常値を処理するだけです。
 
マキシム・ドミトリエフスキー

一度文字に変換したこともあります）、SAXメソッドがあります。

