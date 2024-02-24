トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1482 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 新しいコメント mytarmailS 2019.05.19 20:28 #14811 ミハイル・マルキュカイツ残念ながら、私はあなたのTSの本質を知りません、私はただ事実を述べただけです、***。あなたは木製なので、ピノキオと呼ぶことにします ))))) Maksim Antonenko 2019.05.19 21:53 #14812 mytarmailS:最後の図のデータをSMMの予測変数として置き、価格を全く与えず、アルゴリズムは価格について全く知らない、教師なしで訓練し、目標も与えず、SMMの状態数は2つだけです。 SMMは、前の画像のような速いバウンスを見つけることができませんでしたが、トレンド市場の状態を積極的にマークすることができました。 図は、SMMがOOSサンプリングという2つの市場の状態を識別する様子を示しています。 状態1が赤、状態2が緑で表示されています。 ユーロドル 5分足 私の聖杯が見つかったようだ...。 7500点のラージプロットはこちら もちろん、それは完璧ではありませんが、それは唯一の始まりであり、エントリポイント、ストップロットとしてレベルがあり、私はこのアイデアで私は甘い作るだろうと思う。2018.12.6から19.1.16までのユーロバックスチャート？そこに、杖を放り込むだけで、同じような信号が得られ、場所によってはもっと良い信号が得られます。 mytarmailS 2019.05.19 22:58 #14813 イゴール・マカヌ a peek into the futurehttps://smart-lab.ru/blog/305752.phpすべての計算はp-kuで行い、シグナルベクトルをtslabに読み込むだけで、buy-selが000110000となるように視覚化することができます。 バイパス 削除済み 2019.05.20 06:08 #14814 価格が2桁、あるいは8桁に変換された場合、NSやツリーに対する表現が何らかの形で変化するのでしょうか。 Igor Makanu 2019.05.20 06:31 #14815 マキシム・ドミトリエフスキー 価格が2桁、あるいは8桁になった場合、NSやツリーでの表現はどうなるのでしょうか？少なくとも、ネットワーク構成は変わりますよね？ 8ビットとすると、0-255を1入力とし、バイナリコードであれば8入力、0-1がそれぞれ入力されることになる とNSの重みがよりシャープになり、活性化関数がエッジにのみ作用するようになりました SZY: 掛け算の表を覚えてみてください ;) 削除済み 2019.05.20 06:38 #14816 イゴール・マカヌ少なくとも、ネットワーク構成は変わりますよね？ 8ビットとすると、0-255を1入力とし、バイナリコードであれば8入力、0-1がそれぞれ入力されることになる とNSの重みがよりシャープになり、活性化関数がエッジにのみ作用するようになりました ZS: 掛け算の表を覚えてみてください;)乗算表はグレーディングに使えない 8つの入力ではなく、8つの値を1つにまとめたものを遊びでやってみたかった。 または再帰グラフ、例えば各列や行を010101010として ガウシアンノイズと入力は完全なノイズになりますが、それ以外は何らかの構造形成になるのはクールです。また、入力は部分的に2値化され、オーバーシュートを減らすことができるかもしれません。 が、列や行を送り込むと、間違ってしまうのです。すべての点が別々の入力を持つ場合、次元が高くなりすぎる。 mytarmailS 2019.05.20 09:14 #14817 マキシム・ドミトリエフスキーまあ、掛け算の表は分類には向かないんですけどね。 8つの入力ではなく、8つの値をすべて1つにすることを面白がってやってみたかったのです または再帰グラフ、例えば各列や行を010101010として ガウシアンノイズと入力が完全にノイズになるのはクールですが、そうでない場合は何らかの構造形成が行われます。また、入力は部分的に2値化され、オーバーシュートを減らすことができるかもしれません。 が、列や行を送り込むと、間違ってしまうのです。また、各ポイントが独立した入力である場合、次元数が高くなりすぎる。同じようなことをやってみたのですが、結果は値段と同じで 削除済み 2019.05.20 09:35 #14818 mytarmailS:同じようなことをやってみたが、結果は価格と同じであった筈だ ) 正規化せずに価格をスケールアップする方法の選択肢を検討していたところ、永久に口うるさい Aleksei Kuznetsov 2019.05.20 09:44 #14819 マキシム・ドミトリエフスキー期待される） ただ、正規化せずに価格をスケールアップする方法の選択肢を検討し、永遠の口惜しさを感じています。 足場に戻る - 正規化は必要ない。私は異常値を処理するだけです。 mytarmailS 2019.05.20 09:45 #14820 マキシム・ドミトリエフスキー期待される） 正規化せずに価格をスケーリングする選択肢を考えていたところ、いつもダメなんです。一度文字に変換したこともあります）、SAXメソッドがあります。 1...147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
残念ながら、私はあなたのTSの本質を知りません、私はただ事実を述べただけです、***。
あなたは木製なので、ピノキオと呼ぶことにします )))))
最後の図のデータをSMMの予測変数として置き、価格を全く与えず、アルゴリズムは価格について全く知らない、教師なしで訓練し、目標も与えず、SMMの状態数は2つだけです。
SMMは、前の画像のような速いバウンスを見つけることができませんでしたが、トレンド市場の状態を積極的にマークすることができました。
図は、SMMがOOSサンプリングという2つの市場の状態を識別する様子を示しています。
状態1が赤、状態2が緑で表示されています。
ユーロドル 5分足
私の聖杯が見つかったようだ...。
7500点のラージプロットはこちら
もちろん、それは完璧ではありませんが、それは唯一の始まりであり、エントリポイント、ストップロットとしてレベルがあり、私はこのアイデアで私は甘い作るだろうと思う。
2018.12.6から19.1.16までのユーロバックスチャート？そこに、杖を放り込むだけで、同じような信号が得られ、場所によってはもっと良い信号が得られます。
a peek into the futurehttps://smart-lab.ru/blog/305752.php
すべての計算はp-kuで行い、シグナルベクトルをtslabに読み込むだけで、buy-selが000110000となるように視覚化することができます。
バイパス
価格が2桁、あるいは8桁になった場合、NSやツリーでの表現はどうなるのでしょうか？
少なくとも、ネットワーク構成は変わりますよね？
8ビットとすると、0-255を1入力とし、バイナリコードであれば8入力、0-1がそれぞれ入力されることになる
とNSの重みがよりシャープになり、活性化関数がエッジにのみ作用するようになりました
SZY: 掛け算の表を覚えてみてください ;)
少なくとも、ネットワーク構成は変わりますよね？
8ビットとすると、0-255を1入力とし、バイナリコードであれば8入力、0-1がそれぞれ入力されることになる
とNSの重みがよりシャープになり、活性化関数がエッジにのみ作用するようになりました
ZS: 掛け算の表を覚えてみてください;)
乗算表はグレーディングに使えない
8つの入力ではなく、8つの値を1つにまとめたものを遊びでやってみたかった。
または再帰グラフ、例えば各列や行を010101010として
ガウシアンノイズと入力は完全なノイズになりますが、それ以外は何らかの構造形成になるのはクールです。また、入力は部分的に2値化され、オーバーシュートを減らすことができるかもしれません。
が、列や行を送り込むと、間違ってしまうのです。すべての点が別々の入力を持つ場合、次元が高くなりすぎる。
まあ、掛け算の表は分類には向かないんですけどね。
8つの入力ではなく、8つの値をすべて1つにすることを面白がってやってみたかったのです
または再帰グラフ、例えば各列や行を010101010として
ガウシアンノイズと入力が完全にノイズになるのはクールですが、そうでない場合は何らかの構造形成が行われます。また、入力は部分的に2値化され、オーバーシュートを減らすことができるかもしれません。
が、列や行を送り込むと、間違ってしまうのです。また、各ポイントが独立した入力である場合、次元数が高くなりすぎる。
同じようなことをやってみたのですが、結果は値段と同じで
同じようなことをやってみたが、結果は価格と同じであった
筈だ )
正規化せずに価格をスケールアップする方法の選択肢を検討していたところ、永久に口うるさい
期待される）
ただ、正規化せずに価格をスケールアップする方法の選択肢を検討し、永遠の口惜しさを感じています。
期待される）
正規化せずに価格をスケーリングする選択肢を考えていたところ、いつもダメなんです。
一度文字に変換したこともあります）、SAXメソッドがあります。