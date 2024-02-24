トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1424 1...141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2019.04.06 19:00 #14231 レナト・アフティアモフせめて説明してからにしてください。 それがどうした？ ギャップの後、どうすればいいのか？それがどうした？ トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond） アレクセイ・ヴャズミキン, 2019.04.04 20:45 ギャップ現象に基づく予測因子について、一緒に考えていくことを提案します。 スクリーンショットでは、ギャップがその後の修正ポイントになることが多いことがわかりますが、大小問わず、小さな動きで作業するのが好きな人には便利だと思います。 Renat Akhtyamov 2019.04.06 19:01 #14232 アレクセイ・ヴャジミキンだから、もう説明したとおり...。ああ、わかった。 事実 と勢いの前触れ 削除済み 2019.04.06 19:08 #14233 アレクセイ・ヴャジミキンちなみに、この データによると、人類の先人たちは脳の質量が大きくなかったそうです...。 すべて嘘だ...シュリク、なんでそんなに変なんだ？興味があれば探求し、なければ不平を言わない。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.06 19:26 #14234 マキシム・ドミトリエフスキーシュリク、なんでそんなに変なんだ？興味があれば勉強すればいいし、なければ不平不満を言わなければいい。この話題は私にも関係があり、このスピーカーだけが長い間親しんできた情報源ではないので、他の情報源も参考にし、すべてを額面通りに受け取らないようにすることをほのめかしているだけです。 Aleksey Vyazmikin 2019.04.07 00:55 #14235 マキシム・ドミトリエフスキー私ではなく、女の子にヒントを与えてください。さて、この話題でこれ以上時間を浪費するのはやめよう。 Vizard_ 2019.04.08 09:04 #14236 ブロクとナボコフを読みました。 惨めなマクシムシュカではありません。 ミーシャ、ケーシャ、チュック、ゲック -。 一心同体。 いいえ、私はアレシャを見ません。 子供の頃から隙間が嫌いだったんです。 A.K.、A.Nikolaev -ユーモアとともに... そして、テーブルの下で一緒に笑います))) Aleksey Nikolayev 2019.04.08 09:40 #14237 ヴィザード_。 ブロクとナボコフを読みました。 惨めなマクシムシュカではありません。 ミーシャ、ケーシャ、チュク、ゲク...。 一心同体。 いや、アリョーシャを見てるんじゃない。 子供の頃から隙間が嫌いだったんです。 A.K.、A.Nikolaev -ユーモアとともに... そして、テーブルの下で一緒に笑います)))コーラス（ロシアンラップ風）。 ♪ Flooding, flooding is nice as fornication ♪¶と私たちは、禁止されません¶をは¶ドン 'は、tはマットを使用し、ドン 'は、tはMCを叱る¶の¶とドン 'は、tは司会者を悩ます¶を¶洪水、洪水、洪水は大丈夫ではありません¶を♪ but it ain't gonna get you banned ♪ Vizard_ 2019.04.08 13:35 #14238 削除済み 2019.04.08 14:28 #14239 脳の二形性、あるいは単なる小頭症の完璧な例だ...彼はしゃべっているが、何を言おうとしているのかわからない。彼女の人生、ずっとそうだったんです。 が、それはヴィザードさんのナボコフ的魅力のレベルです。 Vizard_ 2019.04.08 15:06 #14240 誤解されたTeachersは潜り続けた...。カッコウの巣の上で... 1...141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
せめて説明してからにしてください。
それがどうした？
ギャップの後、どうすればいいのか？
それがどうした？
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
トレーディングにおける機械学習：理論と実践（Trading and Beyond）
アレクセイ・ヴャズミキン, 2019.04.04 20:45
ギャップ現象に基づく予測因子について、一緒に考えていくことを提案します。
スクリーンショットでは、ギャップがその後の修正ポイントになることが多いことがわかりますが、大小問わず、小さな動きで作業するのが好きな人には便利だと思います。
だから、もう説明したとおり...。
ああ、わかった。
事実と勢いの前触れ
ちなみに、この データによると、人類の先人たちは脳の質量が大きくなかったそうです...。
すべて嘘だ...
シュリク、なんでそんなに変なんだ？興味があれば探求し、なければ不平を言わない。
シュリク、なんでそんなに変なんだ？興味があれば勉強すればいいし、なければ不平不満を言わなければいい。
この話題は私にも関係があり、このスピーカーだけが長い間親しんできた情報源ではないので、他の情報源も参考にし、すべてを額面通りに受け取らないようにすることをほのめかしているだけです。
私ではなく、女の子にヒントを与えてください。
さて、この話題でこれ以上時間を浪費するのはやめよう。
惨めなマクシムシュカではありません。
ミーシャ、ケーシャ、チュック、ゲック -。
一心同体。
いいえ、私はアレシャを見ません。
子供の頃から隙間が嫌いだったんです。
A.K.、A.Nikolaev -ユーモアとともに...
そして、テーブルの下で一緒に笑います)))
ブロクとナボコフを読みました。
惨めなマクシムシュカではありません。
ミーシャ、ケーシャ、チュク、ゲク...。
一心同体。
いや、アリョーシャを見てるんじゃない。
子供の頃から隙間が嫌いだったんです。
A.K.、A.Nikolaev -ユーモアとともに...
そして、テーブルの下で一緒に笑います)))
コーラス（ロシアンラップ風）。
♪ Flooding, flooding is nice as fornication ♪
¶と私たちは、禁止されません¶を
は¶ドン 'は、tはマットを使用し、ドン 'は、tはMCを叱る¶の
¶とドン 'は、tは司会者を悩ます¶を
¶洪水、洪水、洪水は大丈夫ではありません¶を
♪ but it ain't gonna get you banned ♪
脳の二形性、あるいは単なる小頭症の完璧な例だ...彼はしゃべっているが、何を言おうとしているのかわからない。彼女の人生、ずっとそうだったんです。
が、それはヴィザードさんのナボコフ的魅力のレベルです。
誤解されたTeachersは潜り続けた...。カッコウの巣の上で...