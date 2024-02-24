トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1425 1...141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432...3399 新しいコメント 削除済み 2019.04.08 15:12 #14241 かわいそうに、注目度が足りない...ここに来て ))) 誓って...祈ります )))) Грааль 2019.04.09 00:06 #14242 データセットについてはどうでしょうか。アキュラシー 57.3% ログロス 0.688 ファイル: market66.zip 3383 kb Vizard_ 2019.04.09 08:20 #14243 のように表示されるのではなく、AOS上でブラックボックスがほぼ同じように表示されることが主なポイントです。(a)肝心のブラックボックスはAOSでも同じように表示されており、掲示板をパンフ代わりにしてGuruの役に立たないガラケーを売っているわけではありません)。 削除済み 2019.04.09 08:27 #14244 ヴィザード_。重要なのは、ブラックボックスがAOS上で同じように表示されることで、使用するもののようにはいかない。 エーゲ海フォーラムをTeachのダサいガラケーを売るための道として)))) どうしたんだ？利益率3 って、リライムしてるんじゃねーか、記事内は全部フリーアクセスなんだよ、アホかアハハハ)) 屁でもない嘘つきの下衆野郎で、頭も悪い ) Igor Makanu 2019.04.09 08:56 #14245 ヴィザード_。要は、ブラックボックスとAOSが同じ結果を示しているのですが、それを使っての(エーゲ海のマーケットプレイスを、ティーチのダサいガラケーを売るためのパンフとして使うのとは対照的))))私もあなたもトレードモニターを 公開していませんし、誰かと議論するのはどうでしょう。))) 辞めるか、それとも監視を見せるか？;) Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 09:39 #14246 蒔いた種は刈り取る」という言葉は、決して無駄ではありません。 削除済み 2019.04.09 09:50 #14247 ペトロス・シャタフツィヤン蒔いた種は刈り取る」と言いますが、それには理由があります。もう一つ湧いてきた))どんな組み立てラインでお前ら賢者作ってるんだ？ こんな "人たち "と何を話し合えるんだ！）だから、この話題はもうダメなんだ。 MLで普通に会話したかったのに、嫌な奴しかいないことがわかった Petros Shatakhtsyan 2019.04.09 10:06 #14248 マキシム・ドミトリエフスキーもう1つあります））どんな組み立てラインであなた方評論家を作っているのでしょうか？ こんな「人たち」と議論なんてできるわけがない）だから、この話題は死んでいるのだ。 MLの話題で普通に会話したかったのですが、ここにはペトロシアンしかいないことが判明し普通に議論したいのであれば、一度私のスレッドに張り付いた配慮が、スレッドごと撤去される事態になったのですから、それはいい加減 なものです。 しかし、私はあなたのレベルまで下がるつもりはありません。 削除済み 2019.04.09 10:14 #14249 ペトロス・シャタフツィヤン何か普通に議論したいのであれば、以前私のスレッドに鼻を突っ込んできて、スレッドごと落とすところまでいったのはどういう配慮なのでしょうか、それは困りますね。 しかし、私はあなたのレベルまで下がるつもりはありません。美の概念は人それぞれです。 Ivan Butko 2019.04.09 12:07 #14250 ニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。現地のウェブサイトで、NeuroProからExpert Advisorにニューラルネットワークを転送する記事を読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました しかし、私が順張りになったり、逆に指定された期間を超えるとすぐに、純粋なカオスが始まり、生命の兆候は一つもなく、利益はすぐに底をつくか飛び出すか、組織的に利益が増える兆候は少しもない。 ニューラルネットはストーリーに合っているのでしょうか？それとも、何かを変えれば（どこを突けば）儲かるように見えるのか。しかし、その場合、具体的に何を変更する必要があるのでしょうか（プログラム内か、あるいは別のプログを使用するか）。 ただ、極めて驚くべきことに、テスターのgrailsで起こるようなアルゴリズムに意図的に手を加えることはなく、つまりEAは先読みしないのですが、面白いことに、設定で「予測が50pips以下なら取引を開始しない」と設定すると、再テスト時に...。まさにニュースのローソク足の 直前、希望の方向、希望の利益サイズ（インパルス全体）で開いた取引だけが残ります。しかし、Expert Advisorには、数百の実数のセット（ニューラルネットワークの重みと総和の式）を除いて、取引ロジックはありません。 1...141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
データセットについてはどうでしょうか。
アキュラシー 57.3% ログロス 0.688
のように表示されるのではなく、AOS上でブラックボックスがほぼ同じように表示されることが主なポイントです。
(a)肝心のブラックボックスはAOSでも同じように表示されており、掲示板をパンフ代わりにしてGuruの役に立たないガラケーを売っているわけではありません)。
重要なのは、ブラックボックスがAOS上で同じように表示されることで、使用するもののようにはいかない。
要は、ブラックボックスとAOSが同じ結果を示しているのですが、それを使っての
(エーゲ海のマーケットプレイスを、ティーチのダサいガラケーを売るためのパンフとして使うのとは対照的))))
ニューラルネットワークの何が問題なのか、教えてください。現地のウェブサイトで、NeuroProからExpert Advisorにニューラルネットワークを転送する記事を読みました。説明どおりにやっても、同じ結果になりました
しかし、私が順張りになったり、逆に指定された期間を超えるとすぐに、純粋なカオスが始まり、生命の兆候は一つもなく、利益はすぐに底をつくか飛び出すか、組織的に利益が増える兆候は少しもない。
ニューラルネットはストーリーに合っているのでしょうか？それとも、何かを変えれば（どこを突けば）儲かるように見えるのか。しかし、その場合、具体的に何を変更する必要があるのでしょうか（プログラム内か、あるいは別のプログを使用するか）。
ただ、極めて驚くべきことに、テスターのgrailsで起こるようなアルゴリズムに意図的に手を加えることはなく、つまりEAは先読みしないのですが、面白いことに、設定で「予測が50pips以下なら取引を開始しない」と設定すると、再テスト時に...。まさにニュースのローソク足の 直前、希望の方向、希望の利益サイズ（インパルス全体）で開いた取引だけが残ります。しかし、Expert Advisorには、数百の実数のセット（ニューラルネットワークの重みと総和の式）を除いて、取引ロジックはありません。