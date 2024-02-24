トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 689 1...682683684685686687688689690691692693694695696...3399 新しいコメント Mihail Marchukajtes 2018.02.17 00:20 #6881 急ぐことはないのですが、最大限の出力情報を持つ入力で作られたモデルは、ずっと長持ちするように思います。以前は2週間の基準を満たすことが難しかったのですが、今はこの2週間の結果です。 かなりまともだと思います。しかし、もっとテストが必要だ...。 削除済み 2018.02.17 07:35 #6882 また、RLでプラスになる面白いリブです。mqlでの書き換えに興味のある方は、理論的な部分を学びながら、教えてください。 http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html mlpack: a scalable c++ machine learning library mlpack.org This blog is the summary of my gsoc project – implementation of popular deep reinforcement learning methods. During this project, I implemented deep (double) q learning, asynchronous one/n step q learning, asynchronous one step sarsa and asynchronous advantage actor critic (in progress), as well as two classical control problems, i.e. mountain... СанСаныч Фоменко 2018.02.17 08:23 #6883 ユーリイ・アサウレンコ現在を正確に知っていれば、未来を計算できる」という因果律の厳密な定式化において、間違っているのは後半部分ではなく、前提部分である。私たちは基本的に、現在を細部にわたって知ることはできない。 私は一時期、主成分の考え方を誤解していました。主成分によって予測精度が向上するはずだと思っていたのです。 しかし、その後、精度は変わらないが、モデルの予測能力が安定する（モデルのオーバートレーニングが落ちる）と主張するいくつかの論文に出会いました。特に、ターゲット変数との関係で、主要な構成要素に分割して宣伝している。 СанСаныч Фоменко 2018.02.17 08:37 #6884 ミハイル・マルキュカイツああ、そうだな...もう察しはついているのですが...。総じて皆さんありがとうございました！Rがかなり上手になりましたね...。の構文を理解することなのですが・・・。構文ではありません。 RはC言語と異なり、スカラーという概念を持たないベクトル言語である。このことを常に念頭に置き、a <- bと書くことができれば、bは任意のオブジェクト、最も単純な場合はベクトルや行列で、代入にループは不要であり、非常に簡潔で情報量の多いプログラムを書くことができるようになる。 もうひとつ、仕掛けがあります。 5個の数字を含むベクトルがあるとします。各数字は1、2、...の順に並んでいる。5.こういうところ。そして、これらの場所には、地番とは異なる名称を付けることができます。また、これらの名前は独立したベクトルに集められ、これに対して演算を行うこともできる。 非常に興味深いのは、ベクトル中に地名がタイムスタンプとして入っているものです。それは、時系列という別の種類のデータ です。 削除済み 2018.02.17 08:49 #6885 ミハイル・マルキュカイツああ、そうだな...もう察しはついているのですが...。総じて皆さんありがとうございました！Rがかなり上手になりましたね...。大切なのは、構文を理解すること...。https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html Processing and Analyzing Financial Data with R Marcelo S. Perlin (marcelo.perlin@ufrgs.br)msperlin.github.io The easiest way to import data into R is using a local file. Here, we will discuss four main formats and their file extensions: the comma separated values format (.csv), Microsoft Excel files (.xls, .xlsx), R native data (.RData), SQLITE (.SQLITE) and unstructured text files (.txt). These are the most common cases one will find in a data... Alexander_K2 2018.02.17 09:32 #6886 昨日、私が押したのは何だったのか、はっきりさせるためです。 スライディングウィンドウ＝4時間におけるAUDCADペアのクォートフローの強さのヒストグラムを見てください。 そんなガラクタをインプットしてよくトレードできるな。 もう一度繰り返しますが、入力ストリームを全力で変換して、強度をポアソン分布に近づける必要があります。 このポイントなくして、すべての努力は失敗に終わります。 そして、その方法を知っています。 また、このような強度変換を行うと、増分のヒストグラムは厳密な形になり、対数化などは不要になります。 つまり、見積もりフローに関する問題を解決したことで、必要な最も純粋なインクリメントで安全に作業できるようになったのです。 それだ！ Mihail Marchukajtes 2018.02.17 15:11 #6887 Alexander_K2 です。昨日、私が押したのは何だったのか、はっきりさせるためです。 スライディングウィンドウ＝4時間におけるAUDCADペアのクォートフローの強さのヒストグラムを見てください。 そんなガラクタをインプットしてよくトレードできるな。 もう一度繰り返しますが、入力ストリームを全力で変換して、強度をポアソン分布に近づける必要があります。 このポイントなくして、すべての努力は失敗に終わります。 そして、その方法を知っています。 また、このような強度変換を行うと、増分のヒストグラムは厳密な形になり、対数化などは不要になります。 つまり、見積もりフローで問題を解決した後は、必要に応じて最も純粋なインクリメントで安全に作業することができるのです。 それだ！プッシーフットはバレンキを盗んでいるわけではありません。変換後の例はどこにあるのでしょうか？せめて写真だけでも。そして、できれば資金収支がわかるような写真であることが望ましい。なぜなら、それがどんなに大きなものであっても、どんなに秘密のものであっても、あらゆる市場の仕事の究極の目的だからです......。 Mihail Marchukajtes 2018.02.17 16:26 #6888 で、ここで疑問なんですが、まあそんな単純な話ではないのは確かです。10×10のテーブルがあります。1列目や5列目のない表を取得する方法。つまり、i番目の列を除いたオブジェクトを取得する必要があるのです。 Aleksei Kuznetsov 2018.02.17 16:58 #6889 ミハイル・マルキュカイツで、ここで疑問なんですが、まあそんな単純な話ではないのは確かです。10×10のテーブルがあります。1列目や5列目のない表を取得する方法。つまり、i番目の列を除いたオブジェクトを取得する必要があるのです。m[,-5] Mihail Marchukajtes 2018.02.17 17:15 #6890 エリブラリウスm[,-5]はい、はい、ありがとうございます...。 1...682683684685686687688689690691692693694695696...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
急ぐことはないのですが、最大限の出力情報を持つ入力で作られたモデルは、ずっと長持ちするように思います。以前は2週間の基準を満たすことが難しかったのですが、今はこの2週間の結果です。
かなりまともだと思います。しかし、もっとテストが必要だ...。
また、RLでプラスになる面白いリブです。mqlでの書き換えに興味のある方は、理論的な部分を学びながら、教えてください。
http://mlpack.org/gsocblog/deep-reinforcement-learning-methods-summary.html
現在を正確に知っていれば、未来を計算できる」という因果律の厳密な定式化において、間違っているのは後半部分ではなく、前提部分である。私たちは基本的に、現在を細部にわたって知ることはできない。
私は一時期、主成分の考え方を誤解していました。主成分によって予測精度が向上するはずだと思っていたのです。
しかし、その後、精度は変わらないが、モデルの予測能力が安定する（モデルのオーバートレーニングが落ちる）と主張するいくつかの論文に出会いました。特に、ターゲット変数との関係で、主要な構成要素に分割して宣伝している。
ああ、そうだな...もう察しはついているのですが...。総じて皆さんありがとうございました！Rがかなり上手になりましたね...。の構文を理解することなのですが・・・。
構文ではありません。
RはC言語と異なり、スカラーという概念を持たないベクトル言語である。このことを常に念頭に置き、a <- bと書くことができれば、bは任意のオブジェクト、最も単純な場合はベクトルや行列で、代入にループは不要であり、非常に簡潔で情報量の多いプログラムを書くことができるようになる。
もうひとつ、仕掛けがあります。
5個の数字を含むベクトルがあるとします。各数字は1、2、...の順に並んでいる。5.こういうところ。そして、これらの場所には、地番とは異なる名称を付けることができます。また、これらの名前は独立したベクトルに集められ、これに対して演算を行うこともできる。
非常に興味深いのは、ベクトル中に地名がタイムスタンプとして入っているものです。それは、時系列という別の種類のデータ です。
ああ、そうだな...もう察しはついているのですが...。総じて皆さんありがとうございました！Rがかなり上手になりましたね...。大切なのは、構文を理解すること...。
https://msperlin.github.io/pafdR/importing.html
昨日、私が押したのは何だったのか、はっきりさせるためです。
スライディングウィンドウ＝4時間におけるAUDCADペアのクォートフローの強さのヒストグラムを見てください。
そんなガラクタをインプットしてよくトレードできるな。
もう一度繰り返しますが、入力ストリームを全力で変換して、強度をポアソン分布に近づける必要があります。
このポイントなくして、すべての努力は失敗に終わります。
そして、その方法を知っています。
また、このような強度変換を行うと、増分のヒストグラムは厳密な形になり、対数化などは不要になります。
つまり、見積もりフローに関する問題を解決したことで、必要な最も純粋なインクリメントで安全に作業できるようになったのです。
それだ！
昨日、私が押したのは何だったのか、はっきりさせるためです。
スライディングウィンドウ＝4時間におけるAUDCADペアのクォートフローの強さのヒストグラムを見てください。
そんなガラクタをインプットしてよくトレードできるな。
もう一度繰り返しますが、入力ストリームを全力で変換して、強度をポアソン分布に近づける必要があります。
このポイントなくして、すべての努力は失敗に終わります。
そして、その方法を知っています。
また、このような強度変換を行うと、増分のヒストグラムは厳密な形になり、対数化などは不要になります。
つまり、見積もりフローで問題を解決した後は、必要に応じて最も純粋なインクリメントで安全に作業することができるのです。
それだ！
プッシーフットはバレンキを盗んでいるわけではありません。変換後の例はどこにあるのでしょうか？せめて写真だけでも。そして、できれば資金収支がわかるような写真であることが望ましい。なぜなら、それがどんなに大きなものであっても、どんなに秘密のものであっても、あらゆる市場の仕事の究極の目的だからです......。
で、ここで疑問なんですが、まあそんな単純な話ではないのは確かです。10×10のテーブルがあります。1列目や5列目のない表を取得する方法。つまり、i番目の列を除いたオブジェクトを取得する必要があるのです。
で、ここで疑問なんですが、まあそんな単純な話ではないのは確かです。10×10のテーブルがあります。1列目や5列目のない表を取得する方法。つまり、i番目の列を除いたオブジェクトを取得する必要があるのです。
m[,-5]
m[,-5]
はい、はい、ありがとうございます...。