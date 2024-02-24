トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1379 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2019.02.28 12:33 #13781 マキシム・ドミトリエフスキー少女たちのダンスは面白い...つまり、マルコフ過程を通して、潜在的な状態を通して、「記憶」を持つ過程も定義されるのです。 私の頭の中には混乱があった...それで、そう、for allが終わったことが判明したのだ。うまくいけばこれには完全に同意します。将来的に過去の直接の影響（現在の任意の意味のメディエーターなし） - これはすでにいくつかの難解な判明する）。 Vladimir Karputov 2019.02.28 17:08 #13782 本マーケットの商品に関する広告は禁止されています。ご注目ください。 Грааль 2019.02.28 17:54 #13783 Vladimir Karputov: マーケットの製品を宣伝することは禁じられています。ご注目ください。宣伝ではなく、逆に批判が目的でしょう、こんな素敵な曲線のエクイティは初めてです、こんなグレイルは どうやって作るのだろう・・・。 Uladzimir Izerski 2019.03.01 05:04 #13784 聖杯 です。どんな宣伝なんだ、逆に批判のつもりだったんだろう、こんな美しい曲線のエクセルは初めてだ、こんなグレイルはどうやって作るんだろう......。注意してなかった。このチャートはテスターのものですか、それとも市場のものですか？デモかリアルかは関係ない。 テスターであれば、当然といえば当然なのですが。このような指標は、2〜3日で描けるかもしれません。 市場からのものであれば、名人芸である。 Грааль 2019.03.01 12:36 #13785 Uladzimir Izerski： 注意力がなかったんです。このチャートはテスターのものですか、それとも市場のものですか？デモでもリアルでもいいんです。テスターからなら、当然といえば当然です。このような指標は、2〜3日で描けるようになります。市場からのものであれば、名人芸である。ですからテスターでは、OOSで指数や線が滑らかに上昇するようなグレイルを 作ることは、理論的にも不可能なのかもしれません。 Uladzimir Izerski 2019.03.01 12:53 #13786 グレイルだから、テスターでOOSでスムーズに成長する指数やラインでグレイルを作ることも、理論的にも不可能なはずです、私はそれがジョークのトレーニングサンプル、私が調整し、テストしたものの中にあると言う理由ですが、それはある種の恥だ...... このスレッドで公開されているようなアプローチは、成功する可能性がありません。 隠されたニュアンスに、考えさせられる。 Грааль 2019.03.01 13:00 #13787 ウラジミール・イゼルスキーこのスレッドで明らかにされているようなアプローチは、成功する見込みがありません。 隠されたニュアンスに、考えさせられる。説明... Uladzimir Izerski 2019.03.01 13:21 #13788 ザ・グレイル説明...具体的にどのようなことに興味があるのでしょうか？ Грааль 2019.03.01 13:45 #13789 ウラジミール・イゼルスキー具体的にどのようなことに興味があるのでしょうか？ウラジミール・イゼルスキーこのスレッドで明らかにされているアプローチは、成功の可能性がありません。 隠されたニュアンスに、考えさせられる。 なぜ「このスレッドのアプローチは成功する見込みがない」と思うのでしょうか？ 隠されたニュアンス "とは？ Uladzimir Izerski 2019.03.01 15:11 #13790 グレイル なぜ「このスレッドで暴露されたアプローチは成功する見込みがない」と思うのでしょうか？ 隠れたニュアンス "とは？MOの出力結果の良し悪しは、情報の見せ方に左右される。 MOにいくら原料価格を押し込んでも、出力はランダムになる。 1...137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
少女たちのダンスは面白い...つまり、マルコフ過程を通して、潜在的な状態を通して、「記憶」を持つ過程も定義されるのです。
私の頭の中には混乱があった...それで、そう、for allが終わったことが判明したのだ。うまくいけば
これには完全に同意します。将来的に過去の直接の影響（現在の任意の意味のメディエーターなし） - これはすでにいくつかの難解な判明する）。
マーケットの製品を宣伝することは禁じられています。ご注目ください。
宣伝ではなく、逆に批判が目的でしょう、こんな素敵な曲線のエクイティは初めてです、こんなグレイルは どうやって作るのだろう・・・。
テスターであれば、当然といえば当然なのですが。このような指標は、2〜3日で描けるかもしれません。
市場からのものであれば、名人芸である。
ですからテスターでは、OOSで指数や線が滑らかに上昇するようなグレイルを 作ることは、理論的にも不可能なのかもしれません。
だから、テスターでOOSでスムーズに成長する指数やラインでグレイルを作ることも、理論的にも不可能なはずです、私はそれがジョークのトレーニングサンプル、私が調整し、テストしたものの中にあると言う理由ですが、それはある種の恥だ......
このスレッドで公開されているようなアプローチは、成功する可能性がありません。
隠されたニュアンスに、考えさせられる。
説明...
具体的にどのようなことに興味があるのでしょうか？
なぜ「このスレッドのアプローチは成功する見込みがない」と思うのでしょうか？
隠されたニュアンス "とは？
MOの出力結果の良し悪しは、情報の見せ方に左右される。
MOにいくら原料価格を押し込んでも、出力はランダムになる。