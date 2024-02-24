トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1379

少女たちのダンスは面白い...つまり、マルコフ過程を通して、潜在的な状態を通して、「記憶」を持つ過程も定義されるのです。

私の頭の中には混乱があった...それで、そう、for allが終わったことが判明したのだ。うまくいけば

これには完全に同意します。将来的に過去の直接の影響（現在の任意の意味のメディエーターなし） - これはすでにいくつかの難解な判明する）。

 
宣伝ではなく、逆に批判が目的でしょう、こんな素敵な曲線のエクイティは初めてです、こんなグレイルは どうやって作るのだろう・・・。

 
どんな宣伝なんだ、逆に批判のつもりだったんだろう、こんな美しい曲線のエクセルは初めてだ、こんなグレイルはどうやって作るんだろう......。

注意してなかった。このチャートはテスターのものですか、それとも市場のものですか？デモかリアルかは関係ない。

テスターであれば、当然といえば当然なのですが。このような指標は、2〜3日で描けるかもしれません。

市場からのものであれば、名人芸である。

 
ですからテスターでは、OOSで指数や線が滑らかに上昇するようなグレイルを 作ることは、理論的にも不可能なのかもしれません。

 
だから、テスターでOOSでスムーズに成長する指数やラインでグレイルを作ることも、理論的にも不可能なはずです、私はそれがジョークのトレーニングサンプル、私が調整し、テストしたものの中にあると言う理由ですが、それはある種の恥だ......

このスレッドで公開されているようなアプローチは、成功する可能性がありません。

隠されたニュアンスに、考えさせられる。

 
具体的にどのようなことに興味があるのでしょうか？

 
なぜ「このスレッドのアプローチは成功する見込みがない」と思うのでしょうか？

隠されたニュアンス "とは？

 
MOの出力結果の良し悪しは、情報の見せ方に左右される。

MOにいくら原料価格を押し込んでも、出力はランダムになる。

