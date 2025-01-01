MQL5 リファレンス標準ライブラリグラフィックオブジェクトオブジェクト制御CChartObjectBmpLabelBmpFileOff CreateX_DistanceY_DistanceX_OffsetY_OffsetCornerX_SizeY_SizeBmpFileOnBmpFileOffStateTimePriceSaveLoadType BmpFileOff (Get Method) "BmpFileOff" 속성 값을 가져옵니다. string BmpFileOff() const 반환 값 클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "BmpFileOff" 속성 값. 할당된 객체가 없다면, ""을 반환합니다. BmpFileOff (Set Method) "BmpFileOff" 속성에 새 값을 설정합니다. bool BmpFileOff( string name // Flename ) Parameters name [in] "BmpFileOff" 속성의 새 값. 반환 값 true - 성공, false - 속성 변경 불가. BmpFileOn State