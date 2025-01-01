문서화섹션
BmpFileOff (Get Method)

"BmpFileOff" 속성 값을 가져옵니다.

string  BmpFileOff() const

반환 값

클래스 인스턴스에 할당된 개체의 "BmpFileOff" 속성 값. 할당된 객체가 없다면, ""을 반환합니다.

BmpFileOff (Set Method)

"BmpFileOff" 속성에 새 값을 설정합니다.

bool  BmpFileOff(
   string  name      // Flename
   )

Parameters

name

[in]  "BmpFileOff" 속성의 새 값.

반환 값

true - 성공, false - 속성 변경 불가.