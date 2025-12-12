CodeBaseSezioni
Librerie

CDatetimeMsc - libreria per MetaTrader 5

Tobias Johannes Zimmer | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Quando di recente ho iniziato a testare intensamente la funzionalità di CopyTicksRange(), ho riscontrato alcuni problemi sfavorevoli nella gestione dei tempi al millisecondo:

  1. In realtà volevo usare CDateTime, poiché è derivato da MqlTimeStruct e si possono modificare le diverse unità di tempo molto facilmente usando i metodi di incremento e decremento inclusi.
  2. Allo stesso tempo, avevo bisogno di un modo per tradurre agevolmente i millisecondi (secondi dal 1° gennaio 1970 per 1000 in formato ulong) avanti e indietro.

Qui ho incontrato la difficoltà che il numero di millisecondi, per esempio, è un numero molto vago che non dice molto sulla data esatta. Tuttavia, se si usa CDateTime o TimeStruct, tutte le unità di tempo sono facili da cambiare, ma il formato le distrugge e il risultato è molto poco chiaro. Questa classe CDateTimeMsc è stata creata per risolvere questo problema.

#include <Tools\DateTime.mqh>

struct CDateTimeMsc: public CDateTime
  {
public:
   int               msc;               // additional variable for msc storage
   datetime          check_datetime;    // per una comoda osservazione è necessario un piccolo overhead.

   //--- Metodi CDateTimeMsc

   ulong             MscTime(void) {return(ulong(double(CDateTime::DateTime()) * 1000) + msc);}
   void              MscTime(ulong a_msc_time);  // input (datetime*1000)
   void              Msc(int value);
   //bool IsNumInt(const int num);
   void              MscDec(int delta = 1);
   void              MscInc(int delta = 1);
   void              SecTime(int a_int_time);
   ulong             SecTime(void);
   void              UpdateDateTime();   // aggiorna la variabile di osservazione check_datetime
   void              DateTime(datetime a_datetime) {CDateTime::DateTime(a_datetime); UpdateDateTime();}
   datetime          DateTime(void) {return(CDateTime::DateTime());}

  };

I nuovi metodi sono stati inseriti sotto l'ereditarietà della vecchia struttura.

Ora la classe, che in realtà è una struttura (vedere Strutture/Classi), può lavorare anche con i millisecondi, purché siano disponibili tali tempi esatti.

Inoltre, i metodi di incremento e decremento sono stati estesi alla proprietà msc.

Si potrebbe ora discutere se la variabile aggiuntiva "check_datetime" sia davvero necessaria, poiché crea un certo overhead (per alcuni è molto importante). Tuttavia, ho pensato che di solito non vengono utilizzati molti oggetti CDateTime, ma solo alcuni nei punti importanti in cui è necessario modificare unità di tempo come ore, minuti, secondi o giorni. Avevo anche qualche dubbio sul metodo UpDateTime(), che viene chiamato inutilmente a ogni incremento/decremento.

Tutto sommato, però, il fattore di gestione era l'obiettivo principale.


Il test
Non è più necessario interrogare l'ora con una variabile datetime aggiuntiva se si vuole conoscere la data esatta, ma si può semplicemente mettere sotto controllo la variabile "check_datetime": (TestEA vedi sopra)


obs2

L'ora al millisecondo è stata tradotta automaticamente nel formato datetime.


Tradotto dal tedesco da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/de/code/48156

