Quando di recente ho iniziato a testare intensamente la funzionalità di CopyTicksRange(), ho riscontrato alcuni problemi sfavorevoli nella gestione dei tempi al millisecondo:

In realtà volevo usare CDateTime, poiché è derivato da MqlTimeStruct e si possono modificare le diverse unità di tempo molto facilmente usando i metodi di incremento e decremento inclusi. Allo stesso tempo, avevo bisogno di un modo per tradurre agevolmente i millisecondi (secondi dal 1° gennaio 1970 per 1000 in formato ulong) avanti e indietro.





Qui ho incontrato la difficoltà che il numero di millisecondi, per esempio, è un numero molto vago che non dice molto sulla data esatta. Tuttavia, se si usa CDateTime o TimeStruct, tutte le unità di tempo sono facili da cambiare, ma il formato le distrugge e il risultato è molto poco chiaro. Questa classe CDateTimeMsc è stata creata per risolvere questo problema.



#include <Tools\DateTime.mqh> struct CDateTimeMsc: public CDateTime { public : int msc; // additional variable for msc storage datetime check_datetime; ulong MscTime( void ) { return ( ulong ( double (CDateTime::DateTime()) * 1000 ) + msc);} void MscTime( ulong a_msc_time); void Msc( int value); void MscDec( int delta = 1 ); void MscInc( int delta = 1 ); void SecTime( int a_int_time); ulong SecTime( void ); void UpdateDateTime(); void DateTime( datetime a_datetime) {CDateTime::DateTime(a_datetime); UpdateDateTime();} datetime DateTime( void ) { return (CDateTime::DateTime());} };

I nuovi metodi sono stati inseriti sotto l'ereditarietà della vecchia struttura.



Ora la classe, che in realtà è una struttura (vedere Strutture/Classi), può lavorare anche con i millisecondi, purché siano disponibili tali tempi esatti.

Inoltre, i metodi di incremento e decremento sono stati estesi alla proprietà msc.



Si potrebbe ora discutere se la variabile aggiuntiva "check_datetime" sia davvero necessaria, poiché crea un certo overhead (per alcuni è molto importante). Tuttavia, ho pensato che di solito non vengono utilizzati molti oggetti CDateTime, ma solo alcuni nei punti importanti in cui è necessario modificare unità di tempo come ore, minuti, secondi o giorni. Avevo anche qualche dubbio sul metodo UpDateTime(), che viene chiamato inutilmente a ogni incremento/decremento.



Tutto sommato, però, il fattore di gestione era l'obiettivo principale.





Il test

Non è più necessario interrogare l'ora con una variabile datetime aggiuntiva se si vuole conoscere la data esatta, ma si può semplicemente mettere sotto controllo la variabile "check_datetime": (TestEA vedi sopra)







L'ora al millisecondo è stata tradotta automaticamente nel formato datetime.



