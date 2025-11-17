SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / HD TW8955
Wong Sze Wai

HD TW8955

Wong Sze Wai
0 recensioni
Affidabilità
119 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 168%
PUPrime-Live 4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 337
Profit Trade:
1 033 (77.26%)
Loss Trade:
304 (22.74%)
Best Trade:
106.72 USD
Worst Trade:
-77.25 USD
Profitto lordo:
6 220.76 USD (267 921 pips)
Perdita lorda:
-4 062.61 USD (245 155 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (50.52 USD)
Massimo profitto consecutivo:
122.58 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.84%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
18.33
Long Trade:
647 (48.39%)
Short Trade:
690 (51.61%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
1.61 USD
Profitto medio:
6.02 USD
Perdita media:
-13.36 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-56.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-117.76 USD (2)
Crescita mensile:
5.10%
Previsione annuale:
61.92%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
117.76 USD (5.08%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.08% (117.76 USD)
Per equità:
1.14% (36.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPNZD.s 551
GBPAUD.s 337
NZDJPY.s 260
EURAUD.s 189
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPNZD.s 1.1K
GBPAUD.s 573
NZDJPY.s 202
EURAUD.s 249
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPNZD.s 16K
GBPAUD.s 1K
NZDJPY.s 2.9K
EURAUD.s 3.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +106.72 USD
Worst Trade: -77 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +50.52 USD
Massima perdita consecutiva: -56.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "PUPrime-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.11.17 16:19
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.17 16:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 16:19
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.16 12:47
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.16 12:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.16 12:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
HD TW8955
30USD al mese
168%
0
0
USD
3.2K
USD
119
99%
1 337
77%
100%
1.53
1.61
USD
5%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.