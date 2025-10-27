- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
157 (51.98%)
Loss Trade:
145 (48.01%)
Best Trade:
86.02 USD
Worst Trade:
-71.45 USD
Profitto lordo:
1 816.75 USD (46 609 pips)
Perdita lorda:
-1 015.70 USD (51 920 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (64.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
179 (59.27%)
Short Trade:
123 (40.73%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
11.57 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-26.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.45 USD (1)
Crescita mensile:
12.10%
Previsione annuale:
146.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.97 USD
Massimale:
101.16 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (101.16 USD)
Per equità:
9.56% (229.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|62
|EURUSD
|49
|GBPUSD
|47
|USDCAD
|35
|GBPNZD
|34
|GBPJPY
|34
|USDCHF
|16
|CHINA50.r
|6
|XAUUSD.
|6
|HK50.r
|3
|EURAUD
|2
|AUDCHF
|2
|AUDUSD
|2
|CADJPY
|2
|EURGBP
|1
|EURJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|313
|EURUSD
|169
|GBPUSD
|274
|USDCAD
|136
|GBPNZD
|-48
|GBPJPY
|-12
|USDCHF
|84
|CHINA50.r
|-26
|XAUUSD.
|-106
|HK50.r
|-3
|EURAUD
|-4
|AUDCHF
|11
|AUDUSD
|13
|CADJPY
|5
|EURGBP
|-1
|EURJPY
|-3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|4.9K
|EURUSD
|1.7K
|GBPUSD
|879
|USDCAD
|1.1K
|GBPNZD
|-4.9K
|GBPJPY
|789
|USDCHF
|794
|CHINA50.r
|-258
|XAUUSD.
|-10K
|HK50.r
|-167
|EURAUD
|-230
|AUDCHF
|-61
|AUDUSD
|249
|CADJPY
|229
|EURGBP
|-20
|EURJPY
|-153
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +86.02 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.21 USD
Massima perdita consecutiva: -26.44 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
BlackwellGlobal2-Live3
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 2
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live03
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-2
|1.14 × 44
|
TitanFX-01
|2.00 × 1
|
XMTrading-Real 254
|2.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-7
|2.00 × 2
|
Pepperstone-Edge04
|4.75 × 16
|
ATFXGM8-Live
|5.00 × 1
|
ICMTrader-LIVE
|7.00 × 1
|
InstaForex-Europe.com
|9.31 × 163
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
50%
0
0
USD
USD
2.4K
USD
USD
13
0%
302
51%
100%
1.78
2.65
USD
USD
10%
1:500