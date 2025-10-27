SegnaliSezioni
Wong Sze Wai

TFB7782

Wong Sze Wai
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 50%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
302
Profit Trade:
157 (51.98%)
Loss Trade:
145 (48.01%)
Best Trade:
86.02 USD
Worst Trade:
-71.45 USD
Profitto lordo:
1 816.75 USD (46 609 pips)
Perdita lorda:
-1 015.70 USD (51 920 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (64.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.86 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
6.07%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
23 ore
Fattore di recupero:
7.92
Long Trade:
179 (59.27%)
Short Trade:
123 (40.73%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
2.65 USD
Profitto medio:
11.57 USD
Perdita media:
-7.00 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-26.44 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.45 USD (1)
Crescita mensile:
12.10%
Previsione annuale:
146.81%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.97 USD
Massimale:
101.16 USD (4.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.04% (101.16 USD)
Per equità:
9.56% (229.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 62
EURUSD 49
GBPUSD 47
USDCAD 35
GBPNZD 34
GBPJPY 34
USDCHF 16
CHINA50.r 6
XAUUSD. 6
HK50.r 3
EURAUD 2
AUDCHF 2
AUDUSD 2
CADJPY 2
EURGBP 1
EURJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 313
EURUSD 169
GBPUSD 274
USDCAD 136
GBPNZD -48
GBPJPY -12
USDCHF 84
CHINA50.r -26
XAUUSD. -106
HK50.r -3
EURAUD -4
AUDCHF 11
AUDUSD 13
CADJPY 5
EURGBP -1
EURJPY -3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 4.9K
EURUSD 1.7K
GBPUSD 879
USDCAD 1.1K
GBPNZD -4.9K
GBPJPY 789
USDCHF 794
CHINA50.r -258
XAUUSD. -10K
HK50.r -167
EURAUD -230
AUDCHF -61
AUDUSD 249
CADJPY 229
EURGBP -20
EURJPY -153
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +86.02 USD
Worst Trade: -71 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +64.21 USD
Massima perdita consecutiva: -26.44 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
BlackwellGlobal2-Live3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 2
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live03
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-2
1.14 × 44
TitanFX-01
2.00 × 1
XMTrading-Real 254
2.00 × 1
RoboForex-ProCent-7
2.00 × 2
Pepperstone-Edge04
4.75 × 16
ATFXGM8-Live
5.00 × 1
ICMTrader-LIVE
7.00 × 1
InstaForex-Europe.com
9.31 × 163
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
TFB7782
30USD al mese
50%
0
0
USD
2.4K
USD
13
0%
302
51%
100%
1.78
2.65
USD
10%
1:500
