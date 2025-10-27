- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
31
Profit Trade:
11 (35.48%)
Loss Trade:
20 (64.52%)
Best Trade:
6 021.89 RUB
Worst Trade:
-2 229.59 RUB
Profitto lordo:
14 014.17 RUB (7 454 pips)
Perdita lorda:
-9 567.06 RUB (12 018 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12 183.63 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
12 183.63 RUB (6)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
0.51
Long Trade:
16 (51.61%)
Short Trade:
15 (48.39%)
Fattore di profitto:
1.46
Profitto previsto:
143.46 RUB
Profitto medio:
1 274.02 RUB
Perdita media:
-478.35 RUB
Massime perdite consecutive:
11 (-4 912.49 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-4 912.49 RUB (11)
Crescita mensile:
-6.91%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7 736.52 RUB
Massimale:
8 725.75 RUB (58.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDrfd
|74
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDrfd
|-4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6 021.89 RUB
Worst Trade: -2 230 RUB
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +12 183.63 RUB
Massima perdita consecutiva: -4 912.49 RUB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni