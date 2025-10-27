SignauxSections
Sergei Vdovin

Foragold

Sergei Vdovin
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
0%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
31
Bénéfice trades:
11 (35.48%)
Perte trades:
20 (64.52%)
Meilleure transaction:
6 021.89 RUB
Pire transaction:
-2 229.59 RUB
Bénéfice brut:
14 014.17 RUB (7 454 pips)
Perte brute:
-9 567.06 RUB (12 018 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (12 183.63 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
12 183.63 RUB (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
0.51
Longs trades:
16 (51.61%)
Courts trades:
15 (48.39%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
143.46 RUB
Bénéfice moyen:
1 274.02 RUB
Perte moyenne:
-478.35 RUB
Pertes consécutives maximales:
11 (-4 912.49 RUB)
Perte consécutive maximale:
-4 912.49 RUB (11)
Croissance mensuelle:
-6.91%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7 736.52 RUB
Maximal:
8 725.75 RUB (58.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 RUB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDrfd 31
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDrfd 74
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDrfd -4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +6 021.89 RUB
Pire transaction: -2 230 RUB
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +12 183.63 RUB
Perte consécutive maximale: -4 912.49 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.10.27 14:53
Trading operations on the account were performed for only 5 days. This comprises 6.02% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
80% of trades performed within 4 days. This comprises 4.82% of days out of the 83 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
