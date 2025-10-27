- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
31
Kârla kapanan işlemler:
11 (35.48%)
Zararla kapanan işlemler:
20 (64.52%)
En iyi işlem:
6 021.89 RUB
En kötü işlem:
-2 229.59 RUB
Brüt kâr:
14 014.17 RUB (7 454 pips)
Brüt zarar:
-9 567.06 RUB (12 018 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (12 183.63 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
12 183.63 RUB (6)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
0.51
Alış işlemleri:
16 (51.61%)
Satış işlemleri:
15 (48.39%)
Kâr faktörü:
1.46
Beklenen getiri:
143.46 RUB
Ortalama kâr:
1 274.02 RUB
Ortalama zarar:
-478.35 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-4 912.49 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-4 912.49 RUB (11)
Aylık büyüme:
-6.91%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7 736.52 RUB
Maksimum:
8 725.75 RUB (58.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|31
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDrfd
|74
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDrfd
|-4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6 021.89 RUB
En kötü işlem: -2 230 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +12 183.63 RUB
Maksimum ardışık zarar: -4 912.49 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok