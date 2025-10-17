- Crescita
Trade:
76
Profit Trade:
45 (59.21%)
Loss Trade:
31 (40.79%)
Best Trade:
397.30 ZAR
Worst Trade:
-141.23 ZAR
Profitto lordo:
5 735.15 ZAR (958 704 pips)
Perdita lorda:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 004.80 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.80 ZAR (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
25 (32.89%)
Short Trade:
51 (67.11%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
52.18 ZAR
Profitto medio:
127.45 ZAR
Perdita media:
-57.09 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-405.97 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-405.97 ZAR (6)
Crescita mensile:
28.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
583.54 ZAR
Massimale:
686.87 ZAR (32.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|454
|GBPJPY
|-25
|GBPUSD
|-34
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|816K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +397.30 ZAR
Worst Trade: -141 ZAR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 004.80 ZAR
Massima perdita consecutiva: -405.97 ZAR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 22
|
RoboForex-ECN-2
|0.75 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.76 × 156
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-DEMO
|1.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Real 9
|1.36 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|1.42 × 124
|
Tickmill-Live09
|1.49 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|1.69 × 13
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.76 × 83
|
PUPrime-Live
|1.85 × 68
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 173
|
ICMarketsSC-Live32
|2.40 × 40
|
Pepperstone-Demo01
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|4.39 × 31
|
Exness-Real7
|4.93 × 199
