Frank Warren Rawson

BTCDaily

Frank Warren Rawson
0 recensioni
40 settimane
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live09
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
76
Profit Trade:
45 (59.21%)
Loss Trade:
31 (40.79%)
Best Trade:
397.30 ZAR
Worst Trade:
-141.23 ZAR
Profitto lordo:
5 735.15 ZAR (958 704 pips)
Perdita lorda:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 004.80 ZAR)
Massimo profitto consecutivo:
1 004.80 ZAR (8)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.77
Long Trade:
25 (32.89%)
Short Trade:
51 (67.11%)
Fattore di profitto:
3.24
Profitto previsto:
52.18 ZAR
Profitto medio:
127.45 ZAR
Perdita media:
-57.09 ZAR
Massime perdite consecutive:
6 (-405.97 ZAR)
Massima perdita consecutiva:
-405.97 ZAR (6)
Crescita mensile:
28.43%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
38%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
583.54 ZAR
Massimale:
686.87 ZAR (32.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 ZAR)
Per equità:
0.00% (0.00 ZAR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 47
GBPJPY 22
GBPUSD 7
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 454
GBPJPY -25
GBPUSD -34
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 816K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -1.8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +397.30 ZAR
Worst Trade: -141 ZAR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 004.80 ZAR
Massima perdita consecutiva: -405.97 ZAR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 22
RoboForex-ECN-2
0.75 × 4
TickmillUK-Live03
0.76 × 156
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.80 × 5
WindsorBrokers-DEMO
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Real 9
1.36 × 28
ICMarketsSC-Live16
1.42 × 124
Tickmill-Live09
1.49 × 51
ICMarketsSC-Live20
1.69 × 13
LMAXNZ2-LIVE
1.76 × 83
PUPrime-Live
1.85 × 68
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 173
ICMarketsSC-Live32
2.40 × 40
Pepperstone-Demo01
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
4.39 × 31
Exness-Real7
4.93 × 199
17 più
Non ci sono recensioni
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 15.47% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
