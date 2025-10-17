- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
45 (59.21%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (40.79%)
En iyi işlem:
397.30 ZAR
En kötü işlem:
-141.23 ZAR
Brüt kâr:
5 735.15 ZAR (958 704 pips)
Brüt zarar:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 004.80 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
1 004.80 ZAR (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
25 (32.89%)
Satış işlemleri:
51 (67.11%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
52.18 ZAR
Ortalama kâr:
127.45 ZAR
Ortalama zarar:
-57.09 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-405.97 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-405.97 ZAR (6)
Aylık büyüme:
28.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
583.54 ZAR
Maksimum:
686.87 ZAR (32.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|47
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|454
|GBPJPY
|-25
|GBPUSD
|-34
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|816K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +397.30 ZAR
En kötü işlem: -141 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 004.80 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -405.97 ZAR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 22
|
RoboForex-ECN-2
|0.75 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.76 × 156
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-DEMO
|1.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Real 9
|1.36 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|1.42 × 124
|
Tickmill-Live09
|1.49 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|1.69 × 13
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.76 × 83
|
PUPrime-Live
|1.85 × 68
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 173
|
ICMarketsSC-Live32
|2.40 × 40
|
Pepperstone-Demo01
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|4.39 × 31
|
Exness-Real7
|4.93 × 199
İnceleme yok