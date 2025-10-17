SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / BTCDaily
Frank Warren Rawson

BTCDaily

Frank Warren Rawson
0 inceleme
40 hafta
0 / 0 USD
0%
Tickmill-Live09
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
76
Kârla kapanan işlemler:
45 (59.21%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (40.79%)
En iyi işlem:
397.30 ZAR
En kötü işlem:
-141.23 ZAR
Brüt kâr:
5 735.15 ZAR (958 704 pips)
Brüt zarar:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 004.80 ZAR)
Maksimum ardışık kâr:
1 004.80 ZAR (8)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.77
Alış işlemleri:
25 (32.89%)
Satış işlemleri:
51 (67.11%)
Kâr faktörü:
3.24
Beklenen getiri:
52.18 ZAR
Ortalama kâr:
127.45 ZAR
Ortalama zarar:
-57.09 ZAR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-405.97 ZAR)
Maksimum ardışık zarar:
-405.97 ZAR (6)
Aylık büyüme:
28.43%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
38%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
583.54 ZAR
Maksimum:
686.87 ZAR (32.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 ZAR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 ZAR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 47
GBPJPY 22
GBPUSD 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 454
GBPJPY -25
GBPUSD -34
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 816K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +397.30 ZAR
En kötü işlem: -141 ZAR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 004.80 ZAR
Maksimum ardışık zarar: -405.97 ZAR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 22
RoboForex-ECN-2
0.75 × 4
TickmillUK-Live03
0.76 × 156
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.80 × 5
WindsorBrokers-DEMO
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Real 9
1.36 × 28
ICMarketsSC-Live16
1.42 × 124
Tickmill-Live09
1.49 × 51
ICMarketsSC-Live20
1.69 × 13
LMAXNZ2-LIVE
1.76 × 83
PUPrime-Live
1.85 × 68
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 173
ICMarketsSC-Live32
2.40 × 40
Pepperstone-Demo01
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
4.39 × 31
Exness-Real7
4.93 × 199
İnceleme yok
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 15.47% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
