Trades:
77
Bénéfice trades:
46 (59.74%)
Perte trades:
31 (40.26%)
Meilleure transaction:
397.30 ZAR
Pire transaction:
-141.23 ZAR
Bénéfice brut:
5 735.70 ZAR (958 809 pips)
Perte brute:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 004.80 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 004.80 ZAR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
0.13%
Charge de dépôt maximale:
3.92%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.77
Longs trades:
25 (32.47%)
Courts trades:
52 (67.53%)
Facteur de profit:
3.24
Rendement attendu:
51.51 ZAR
Bénéfice moyen:
124.69 ZAR
Perte moyenne:
-57.09 ZAR
Pertes consécutives maximales:
6 (-405.97 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-405.97 ZAR (6)
Croissance mensuelle:
24.98%
Prévision annuelle:
303.13%
Algo trading:
37%
Prélèvement par solde:
Absolu:
583.54 ZAR
Maximal:
686.87 ZAR (32.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.66% (686.87 ZAR)
Par fonds propres:
0.25% (35.78 ZAR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|48
|GBPJPY
|22
|GBPUSD
|7
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|454
|GBPJPY
|-25
|GBPUSD
|-34
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|816K
|GBPJPY
|-1.9K
|GBPUSD
|-1.8K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +397.30 ZAR
Pire transaction: -141 ZAR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 004.80 ZAR
Perte consécutive maximale: -405.97 ZAR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.27 × 26
|
ICMarketsSC-Live24
|0.32 × 22
|
RoboForex-ECN-2
|0.75 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.76 × 156
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.80 × 5
|
WindsorBrokers-DEMO
|1.00 × 4
|
GOMarketsIntl-Real 9
|1.36 × 28
|
ICMarketsSC-Live16
|1.42 × 124
|
Tickmill-Live09
|1.49 × 51
|
ICMarketsSC-Live20
|1.69 × 13
|
LMAXNZ2-LIVE
|1.76 × 83
|
PUPrime-Live
|1.85 × 68
|
ICMarketsSC-Live25
|2.05 × 173
|
ICMarketsSC-Live32
|2.40 × 40
|
Pepperstone-Demo01
|4.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|4.39 × 31
|
Exness-Real7
|4.93 × 199
