Frank Warren Rawson

BTCDaily

Frank Warren Rawson
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 3%
Tickmill-Live09
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
77
Bénéfice trades:
46 (59.74%)
Perte trades:
31 (40.26%)
Meilleure transaction:
397.30 ZAR
Pire transaction:
-141.23 ZAR
Bénéfice brut:
5 735.70 ZAR (958 809 pips)
Perte brute:
-1 769.81 ZAR (146 723 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 004.80 ZAR)
Bénéfice consécutif maximal:
1 004.80 ZAR (8)
Ratio de Sharpe:
0.30
Activité de trading:
0.13%
Charge de dépôt maximale:
3.92%
Dernier trade:
22 il y a des minutes
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
5.77
Longs trades:
25 (32.47%)
Courts trades:
52 (67.53%)
Facteur de profit:
3.24
Rendement attendu:
51.51 ZAR
Bénéfice moyen:
124.69 ZAR
Perte moyenne:
-57.09 ZAR
Pertes consécutives maximales:
6 (-405.97 ZAR)
Perte consécutive maximale:
-405.97 ZAR (6)
Croissance mensuelle:
24.98%
Prévision annuelle:
303.13%
Algo trading:
37%
Prélèvement par solde:
Absolu:
583.54 ZAR
Maximal:
686.87 ZAR (32.66%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.66% (686.87 ZAR)
Par fonds propres:
0.25% (35.78 ZAR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 48
GBPJPY 22
GBPUSD 7
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 454
GBPJPY -25
GBPUSD -34
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 816K
GBPJPY -1.9K
GBPUSD -1.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +397.30 ZAR
Pire transaction: -141 ZAR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 004.80 ZAR
Perte consécutive maximale: -405.97 ZAR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live02
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.27 × 26
ICMarketsSC-Live24
0.32 × 22
RoboForex-ECN-2
0.75 × 4
TickmillUK-Live03
0.76 × 156
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.80 × 5
WindsorBrokers-DEMO
1.00 × 4
GOMarketsIntl-Real 9
1.36 × 28
ICMarketsSC-Live16
1.42 × 124
Tickmill-Live09
1.49 × 51
ICMarketsSC-Live20
1.69 × 13
LMAXNZ2-LIVE
1.76 × 83
PUPrime-Live
1.85 × 68
ICMarketsSC-Live25
2.05 × 173
ICMarketsSC-Live32
2.40 × 40
Pepperstone-Demo01
4.25 × 4
ICMarketsSC-Live26
4.39 × 31
Exness-Real7
4.93 × 199
17 plus...
Aucun avis
2025.10.20 13:33
Share of trading days is too low
2025.10.17 13:31
Trading operations on the account were performed for only 43 days. This comprises 15.47% of days out of the 278 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BTCDaily
30 USD par mois
3%
0
0
USD
15K
ZAR
39
37%
77
59%
0%
3.24
51.51
ZAR
33%
1:400
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.