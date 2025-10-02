- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
10
Profit Trade:
9 (90.00%)
Loss Trade:
1 (10.00%)
Best Trade:
216.13 USD
Worst Trade:
-71.74 USD
Profitto lordo:
513.00 USD (2 308 pips)
Perdita lorda:
-71.74 USD (400 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (396.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
396.32 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.58
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
13.56%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.15
Long Trade:
6 (60.00%)
Short Trade:
4 (40.00%)
Fattore di profitto:
7.15
Profitto previsto:
44.13 USD
Profitto medio:
57.00 USD
Perdita media:
-71.74 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-71.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-71.74 USD (1)
Crescita mensile:
11.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
71.74 USD (1.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.63% (71.74 USD)
Per equità:
6.54% (286.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|4
|EURJPY
|2
|NZDJPY
|2
|NZDCHF
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|36
|EURJPY
|346
|NZDJPY
|22
|NZDCHF
|15
|NZDCAD
|23
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|306
|EURJPY
|1.5K
|NZDJPY
|-102
|NZDCHF
|65
|NZDCAD
|180
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +216.13 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +396.32 USD
Massima perdita consecutiva: -71.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
LiteForex-Lite2.com
|0.00 × 2
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 3
|
Activtrades-4
|0.00 × 1
|
Panteon-Server
|0.00 × 1
|
FXPIG.com-NY7 LIVE
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server
|0.00 × 2
|
TradersWay-Live
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 3
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
IMMFX-Real
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 10
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-8
|0.00 × 1
|
FTMO-Server3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
87 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
ALD Finance Chakra Automated Trading
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
11%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
1
100%
10
90%
100%
7.15
44.13
USD
USD
7%
1:200