Christophe Pa Trouillas

Risk KILLER AI

Christophe Pa Trouillas
1 recensione
Affidabilità
27 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
164 (51.89%)
Loss Trade:
152 (48.10%)
Best Trade:
126.64 USD
Worst Trade:
-82.37 USD
Profitto lordo:
2 630.60 USD (331 506 pips)
Perdita lorda:
-1 907.56 USD (234 658 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (60.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
231.35 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
3.16%
Massimo carico di deposito:
20.53%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
22 minuti
Fattore di recupero:
3.03
Long Trade:
194 (61.39%)
Short Trade:
122 (38.61%)
Fattore di profitto:
1.38
Profitto previsto:
2.29 USD
Profitto medio:
16.04 USD
Perdita media:
-12.55 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-87.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-159.09 USD (6)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
10.11%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
86.40 USD
Massimale:
238.56 USD (11.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.44% (237.09 USD)
Per equità:
3.32% (68.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US500 102
USDJPY 82
XAUUSD 73
EURUSD 42
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US500 193
USDJPY -14
XAUUSD 376
EURUSD 138
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US500 13K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 15K
EURUSD 1K
BTCUSD 66K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +126.64 USD
Worst Trade: -82 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +60.32 USD
Massima perdita consecutiva: -87.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.43 × 157
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.54 × 7726
105 più
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI, diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin.

RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset.

Prezzo di lancio: $199. Dopo l'acquisto, inviateci un messaggio privato per ottenere la chiave API e il manuale utente.

Live Signal ] - [ Specifiche & Guida all'installazione | Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]


Perché scegliere questo EA?

Rendimenti elevati e sostenibili

  • $410.000 di profitto da un deposito di $1000 in 7 anni in modalità rischio medio
  • Gestione del rischio controllata
  • Robustezza al centro

Diversificazione del rischio

  • Operatività in entrambe le direzioni
  • Posizioni mantenute per brevi periodi
  • Utilizzo di uno stop-loss di sicurezza
  • Distribuzione degli trade su 5 mercati popolari non correlati (vedi pagina delle specifiche per dettagli)

Assistenza AI

  • Potenziato dal modello Grok3, l'EA agisce come un gestore del rischio
  • Analizza in tempo reale il sentiment su X/Twitter e gli eventi di news
  • Valuta quotidianamente la volatilità dei 5 asset
  • Suggerisce di regolare le impostazioni di rischio: "Riduci il rischio" / "Aumenta il rischio" / "Mantieni rischio medio"

Potenziato da Bitcoin

  • Sfrutta l'enorme volatilità di questo asset per generare crescita
  • Drawdown contenuti grazie alla diversificazione con asset non correlati

Massimi standard etici e rigorosi nel backtesting

Performance live affidabili

  • Simulazioni walk-forward e Monte Carlo validate

Supporto immediato e costante

  • Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per lanciare subito il nostro EA

Aggiornamenti regolari

  • Forniamo i preset di portafoglio più ottimizzati al mutare del mercato

Supporto per Prop Firm

Prima dell'acquisto, verifica le regole e limitazioni della tua Prop Firm, che potrebbero includere:

  • Posizioni overnight
  • Trade simultanei
  • Trading durante le news
  • Alta frequenza di trading
  • ...

In ogni caso, ti forniremo il file di impostazioni corrispondente.


Backtest & Guida all'installazione

  • Asset e timeframe di avvio: BTCUSD | M1
  • Asset negoziati: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Timeframe: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Storico backtest: 900.000 unità (4× lo storico mini di 200.000 unità)
  • Periodo testato: Gennaio 2019 – Aprile 2025, Every Tick
  • Deposito minimo/consigliato: $100 / $1000

Avvertenza sui rischi


Valutazione media:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.07.08 09:15 
 

good !

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Risk KILLER AI
99USD al mese
54%
0
0
USD
2.1K
USD
27
100%
316
51%
3%
1.37
2.29
USD
11%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.