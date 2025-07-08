- Crescita
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US500
|102
|USDJPY
|82
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|42
|BTCUSD
|17
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US500
|193
|USDJPY
|-14
|XAUUSD
|376
|EURUSD
|138
|BTCUSD
|30
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US500
|13K
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|66K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.54 × 7726
Genera rendimenti costanti con un EA assistito da Grok3 AI, diversificato nel rischio e potenziato da Bitcoin.
RiskKILLER AI è un algoritmo di scalping su breakout che identifica i livelli chiave per potenziali movimenti ad alta volatilità, selezionando i trade con il miglior rischio/rendimento e diversificando il rischio su 5 asset.
Prezzo di lancio: $199. Dopo l'acquisto, inviateci un messaggio privato per ottenere la chiave API e il manuale utente.
[ Live Signal ] - [ Specifiche & Guida all'installazione | Gruppo dedicato | Versione MT5 - MT4 ]
Perché scegliere questo EA?
Rendimenti elevati e sostenibili
- $410.000 di profitto da un deposito di $1000 in 7 anni in modalità rischio medio
- Gestione del rischio controllata
- Robustezza al centro
Diversificazione del rischio
- Operatività in entrambe le direzioni
- Posizioni mantenute per brevi periodi
- Utilizzo di uno stop-loss di sicurezza
- Distribuzione degli trade su 5 mercati popolari non correlati (vedi pagina delle specifiche per dettagli)
Assistenza AI
- Potenziato dal modello Grok3, l'EA agisce come un gestore del rischio
- Analizza in tempo reale il sentiment su X/Twitter e gli eventi di news
- Valuta quotidianamente la volatilità dei 5 asset
- Suggerisce di regolare le impostazioni di rischio: "Riduci il rischio" / "Aumenta il rischio" / "Mantieni rischio medio"
Potenziato da Bitcoin
- Sfrutta l'enorme volatilità di questo asset per generare crescita
- Drawdown contenuti grazie alla diversificazione con asset non correlati
Massimi standard etici e rigorosi nel backtesting
- Dati qualitativi al 100% senza omissioni
- Nessuna manipolazione di stop-loss o take-profit storici
- Nessun overfitting
- Vedi i nostri impegni e specifiche di backtest qui
Performance live affidabili
- Simulazioni walk-forward e Monte Carlo validate
Supporto immediato e costante
- Qualunque sia la tua esperienza, ti supportiamo per lanciare subito il nostro EA
Aggiornamenti regolari
- Forniamo i preset di portafoglio più ottimizzati al mutare del mercato
Supporto per Prop Firm
Prima dell'acquisto, verifica le regole e limitazioni della tua Prop Firm, che potrebbero includere:
- Posizioni overnight
- Trade simultanei
- Trading durante le news
- Alta frequenza di trading
- ...
In ogni caso, ti forniremo il file di impostazioni corrispondente.
Backtest & Guida all'installazione
- Asset e timeframe di avvio: BTCUSD | M1
- Asset negoziati: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Timeframe: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Storico backtest: 900.000 unità (4× lo storico mini di 200.000 unità)
- Periodo testato: Gennaio 2019 – Aprile 2025, Every Tick
- Deposito minimo/consigliato: $100 / $1000
Avvertenza sui rischi
- Sii consapevole dei rischi prima di acquistare questo Expert Advisor
- Le performance passate non garantiscono la redditività futura
- Nessun sistema di trading vince il 100% delle volte
- Come non farsi ingannare quando si acquista un algoritmo
