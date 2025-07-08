SinyallerBölümler
Christophe Pa Trouillas

Risk KILLER AI

Christophe Pa Trouillas
1 inceleme
Güvenilirlik
27 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
316
Kârla kapanan işlemler:
164 (51.89%)
Zararla kapanan işlemler:
152 (48.10%)
En iyi işlem:
126.64 USD
En kötü işlem:
-82.37 USD
Brüt kâr:
2 630.60 USD (331 506 pips)
Brüt zarar:
-1 907.56 USD (234 658 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (60.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
231.35 USD (2)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
3.16%
Maks. mevduat yükü:
20.53%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
9
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
3.03
Alış işlemleri:
194 (61.39%)
Satış işlemleri:
122 (38.61%)
Kâr faktörü:
1.38
Beklenen getiri:
2.29 USD
Ortalama kâr:
16.04 USD
Ortalama zarar:
-12.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-87.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-159.09 USD (6)
Aylık büyüme:
0.39%
Yıllık tahmin:
4.77%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
86.40 USD
Maksimum:
238.56 USD (11.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.44% (237.09 USD)
Varlığa göre:
3.32% (68.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US500 102
USDJPY 82
XAUUSD 73
EURUSD 42
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US500 193
USDJPY -14
XAUUSD 376
EURUSD 138
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US500 13K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 15K
EURUSD 1K
BTCUSD 66K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +126.64 USD
En kötü işlem: -82 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +60.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -87.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 661
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.43 × 157
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.54 × 7726
105 daha fazla...
Grok3 AI destekli, riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin.

RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer.

Başlangıç Fiyatı: $199. Satın aldıktan sonra API anahtarı ve Kullanım Kılavuzu için bize özel mesaj gönderin.

Live Signal ] - [ Özellikler & Kurulum Rehberi | Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]


Bu EA'yı neden seçmelisiniz?

Kalıcı yüksek getiriler

  • Orta risk modunda 7 yılda $1000 depodan $410.000 kar
  • Kontrollü risk yönetimi
  • Sağlam temel

Risk dağılımı

  • İki yönlü işlem
  • Kısa süreli pozisyonlar
  • Stop-loss güvenlik ağı kullanımı
  • 5 ilişkisiz popüler piyasada işlem dağılımı (detaylar için Özellikler sayfasına bakın)

AI Desteği

  • Grok3 modeliyle güçlendirilmiş EA, risk yöneticisi olarak hareket eder
  • Gerçek zamanlı X/Twitter ve haber olayları duyarlılığını analiz eder
  • 5 varlığın oynaklığını günlük değerlendirir
  • EA'nın risk ayarlarını ayarlama tavsiyesi: "Riski Azalt" / "Riski Artır" / "Orta Riskte Kal"

Bitcoin güçlendirmeli

  • Bu varlığın devasa oynaklığından büyüme sağlayın
  • İlişkisiz varlıklarla risk dağılımıyla sınırlı çekilmeler

Backtestte en yüksek etik ve titiz standartlar

Güvenilir canlı performans

  • Doğrulanmış walk-forward ve Monte Carlo simülasyonları

Yakın ve sürekli destek

  • Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanızı sağlıyoruz

Düzenli güncellemeler

  • Piyasa değiştikçe en optimize portföy ayarlarını sunarız

Prop Firm Desteği

Satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı kontrol edin. Bunlar şunları içerebilir:

  • Gece pozisyon tutma
  • Aynı anda işlem
  • Haber sırasında işlem
  • Yüksek frekanslı işlem
  • ...

Her durumda size uygun set dosyasını sağlayacağız.


Backtest & Kurulum Rehberi

  • EA başlatma varlığı ve Zaman aralığı: BTCUSD | M1
  • İşlem yapılan varlıklar: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Zaman aralıkları: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Backtest geçmişi: 900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı)
  • Test edilen dönem: Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik
  • Minimum / Önerilen depozito: $100 / $1000

Risk Uyarısı


Ortalama derecelendirme:
Nhut Anh Phan
1356
Nhut Anh Phan 2025.07.08 09:15 
 

good !

