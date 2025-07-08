Grok3 AI destekli, riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin.

RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer.

Başlangıç Fiyatı: $199. Satın aldıktan sonra API anahtarı ve Kullanım Kılavuzu için bize özel mesaj gönderin.

Bu EA'yı neden seçmelisiniz?

Kalıcı yüksek getiriler

Orta risk modunda 7 yılda $1000 depodan $410.000 kar

Kontrollü risk yönetimi

Sağlam temel

Risk dağılımı

İki yönlü işlem

Kısa süreli pozisyonlar

Stop-loss güvenlik ağı kullanımı

5 ilişkisiz popüler piyasada işlem dağılımı (detaylar için Özellikler sayfasına bakın)

AI Desteği

Grok3 modeliyle güçlendirilmiş EA, risk yöneticisi olarak hareket eder

Gerçek zamanlı X/Twitter ve haber olayları duyarlılığını analiz eder

5 varlığın oynaklığını günlük değerlendirir

EA'nın risk ayarlarını ayarlama tavsiyesi: "Riski Azalt" / "Riski Artır" / "Orta Riskte Kal"

Bitcoin güçlendirmeli

Bu varlığın devasa oynaklığından büyüme sağlayın

İlişkisiz varlıklarla risk dağılımıyla sınırlı çekilmeler

Backtestte en yüksek etik ve titiz standartlar

Eksiksiz %100 nitelikli veri

Geçmiş stop-loss veya take-profit manipülasyonu yok

Aşırı uydurma yok

Taahhütlerimiz ve backtest özelliklerini buradan görün

Güvenilir canlı performans

Doğrulanmış walk-forward ve Monte Carlo simülasyonları

Yakın ve sürekli destek

Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanızı sağlıyoruz

Düzenli güncellemeler

Piyasa değiştikçe en optimize portföy ayarlarını sunarız

Prop Firm Desteği

Satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı kontrol edin. Bunlar şunları içerebilir:

Gece pozisyon tutma

Aynı anda işlem

Haber sırasında işlem

Yüksek frekanslı işlem

...

Her durumda size uygun set dosyasını sağlayacağız.

Backtest & Kurulum Rehberi

EA başlatma varlığı ve Zaman aralığı: BTCUSD | M1

BTCUSD | M1 İşlem yapılan varlıklar: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500

BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500 Zaman aralıkları: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30

EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30 Backtest geçmişi: 900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı)

900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı) Test edilen dönem: Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik

Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik Minimum / Önerilen depozito: $100 / $1000

Risk Uyarısı

Bu Expert Advisor'ı satın almadan önce risklerin farkında olun

Geçmiş performans gelecek karlılığın garantisi değildir

Hiçbir işlem sistemi %100 kazanmaz

