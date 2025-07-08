- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US500
|102
|USDJPY
|82
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|42
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US500
|193
|USDJPY
|-14
|XAUUSD
|376
|EURUSD
|138
|BTCUSD
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US500
|13K
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|66K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 661
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.54 × 7726
Grok3 AI destekli, riski dağıtılmış ve Bitcoin güçlendirmeli bir EA ile tutarlı getiriler elde edin.
RiskKILLER AI, yüksek oynaklık hareketleri için kritik seviyeleri belirleyen bir breakout scalping algoritmasıdır. 5 varlıkta riski dağıtarak en iyi risk/getiri oranına sahip işlemleri seçer.
Başlangıç Fiyatı: $199. Satın aldıktan sonra API anahtarı ve Kullanım Kılavuzu için bize özel mesaj gönderin.
[ Live Signal ] - [ Özellikler & Kurulum Rehberi | Özel grup | Sürüm MT5 - MT4 ]
Bu EA'yı neden seçmelisiniz?
Kalıcı yüksek getiriler
- Orta risk modunda 7 yılda $1000 depodan $410.000 kar
- Kontrollü risk yönetimi
- Sağlam temel
Risk dağılımı
- İki yönlü işlem
- Kısa süreli pozisyonlar
- Stop-loss güvenlik ağı kullanımı
- 5 ilişkisiz popüler piyasada işlem dağılımı (detaylar için Özellikler sayfasına bakın)
AI Desteği
- Grok3 modeliyle güçlendirilmiş EA, risk yöneticisi olarak hareket eder
- Gerçek zamanlı X/Twitter ve haber olayları duyarlılığını analiz eder
- 5 varlığın oynaklığını günlük değerlendirir
- EA'nın risk ayarlarını ayarlama tavsiyesi: "Riski Azalt" / "Riski Artır" / "Orta Riskte Kal"
Bitcoin güçlendirmeli
- Bu varlığın devasa oynaklığından büyüme sağlayın
- İlişkisiz varlıklarla risk dağılımıyla sınırlı çekilmeler
Backtestte en yüksek etik ve titiz standartlar
- Eksiksiz %100 nitelikli veri
- Geçmiş stop-loss veya take-profit manipülasyonu yok
- Aşırı uydurma yok
- Taahhütlerimiz ve backtest özelliklerini buradan görün
Güvenilir canlı performans
- Doğrulanmış walk-forward ve Monte Carlo simülasyonları
Yakın ve sürekli destek
- Uzmanlığınız ne olursa olsun, EA'mızla hemen piyasaya çıkmanızı sağlıyoruz
Düzenli güncellemeler
- Piyasa değiştikçe en optimize portföy ayarlarını sunarız
Prop Firm Desteği
Satın almadan önce Prop Firm kurallarınızı ve challenge kısıtlamalarınızı kontrol edin. Bunlar şunları içerebilir:
- Gece pozisyon tutma
- Aynı anda işlem
- Haber sırasında işlem
- Yüksek frekanslı işlem
- ...
Her durumda size uygun set dosyasını sağlayacağız.
Backtest & Kurulum Rehberi
- EA başlatma varlığı ve Zaman aralığı: BTCUSD | M1
- İşlem yapılan varlıklar: BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Zaman aralıkları: EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Backtest geçmişi: 900.000 birim (200.000 birimlik mini backtest geçmişinin 4 katı)
- Test edilen dönem: Ocak 2019 – Nisan 2025, Her Tik
- Minimum / Önerilen depozito: $100 / $1000
Risk Uyarısı
- Bu Expert Advisor'ı satın almadan önce risklerin farkında olun
- Geçmiş performans gelecek karlılığın garantisi değildir
- Hiçbir işlem sistemi %100 kazanmaz
- Bir algo satın alırken kandırılmamak için
