- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
106
Profit Trade:
96 (90.56%)
Loss Trade:
10 (9.43%)
Best Trade:
40.19 USD
Worst Trade:
-129.07 USD
Profitto lordo:
978.79 USD (50 913 pips)
Perdita lorda:
-410.46 USD (19 491 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (252.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
252.46 USD (24)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
19.95%
Massimo carico di deposito:
100.60%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.62
Long Trade:
106 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.38
Profitto previsto:
5.36 USD
Profitto medio:
10.20 USD
Perdita media:
-41.05 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-350.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-350.39 USD (3)
Crescita mensile:
33.27%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
261.39 USD
Massimale:
350.39 USD (32.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.24% (350.39 USD)
Per equità:
9.39% (120.34 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|106
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|568
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.19 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 24
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +252.46 USD
Massima perdita consecutiva: -350.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.82 × 131
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
A Grid based strategy with strong risk management system
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
61%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
10
100%
106
90%
20%
2.38
5.36
USD
USD
31%
1:30