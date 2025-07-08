- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|US500
|102
|USDJPY
|82
|XAUUSD
|73
|EURUSD
|42
|BTCUSD
|17
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|US500
|193
|USDJPY
|-14
|XAUUSD
|376
|EURUSD
|138
|BTCUSD
|30
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|US500
|13K
|USDJPY
|1.1K
|XAUUSD
|15K
|EURUSD
|1K
|BTCUSD
|66K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 4
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.15 × 658
|
FPMarkets-Live
|0.31 × 113
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.67 × 6
|
Exness-MT5Real3
|0.89 × 54
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
PacificUnionLLC-Live
|0.94 × 17
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real2
|1.18 × 11
|
Exness-MT5Real8
|1.26 × 470
|
ICMarketsAU-Live
|1.43 × 157
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.43 × 28
|
ICMarketsSC-MT5
|1.54 × 7726
Générez des rendements constants avec un EA assisté par Grok3 AI, diversifié en risque et boosté par Bitcoin.
RiskKILLER AI est un algorithme de scalping sur cassures identifiant les niveaux clés pour des mouvements à haute volatilité potentielle, sélectionnant les meilleurs trades risque/rendement tout en diversifiant le risque sur 5 actifs.
Prix de lancement : $199. Après achat, veuillez nous envoyer un message privé pour obtenir la clé API et le manuel utilisateur.
[ Live Signal ] - [ Spécifications & Guide d'installation | Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]
Pourquoi choisir cet EA ?
Rendements élevés durables
- $410 000 de profit à partir d'un dépôt de $1000 sur 7 ans en mode risque moyen
- Gestion des risques contrôlée
- Robustesse au cœur du système
Diversification des risques
- Trading dans les deux sens
- Positions détenues brièvement
- Utilisation d'un filet de sécurité avec stop-loss
- Répartition des trades sur 5 marchés clés non corrélés (voir page des spécifications pour détails)
Assistance IA
- Alimenté par le modèle Grok3, l'EA agit comme un gestionnaire de risque
- Analyse en temps réel le sentiment sur X/Twitter et les événements d'actualité
- Évalue quotidiennement la volatilité des 5 actifs
- Conseille sur l'ajustement des paramètres de risque : "Réduire le risque" / "Augmenter le risque" / "Rester à risque moyen"
Boosté par Bitcoin
- Capitalise sur l'énorme volatilité de cet actif pour générer de la croissance
- Drawdowns contenus grâce à la diversification avec des actifs non corrélés
Normes éthiques et rigoureuses en backtesting
- Données 100% qualitatives sans omission
- Aucune manipulation des stop-loss ou take-profit historiques
- Pas de surajustement
- Voir nos engagements et spécifications de backtest ici
Performance live fiable
- Simulations walk-forward et Monte Carlo validées
Support proche et constant
- Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour lancer rapidement notre EA
Mises à jour régulières
- Nous fournissons les paramètres de portefeuille les plus optimisés face aux changements du marché
Support pour Prop Firms
Avant d'acheter, vérifiez les règles et limites de votre Prop Firm, pouvant inclure :
- Positions overnight
- Trades simultanés
- Trading pendant les actualités
- Trading à haute fréquence
- ...
Dans tous les cas, nous vous fournirons le fichier de paramètres correspondant.
Backtest & Guide d'installation
- Actif et timeframe de lancement : BTCUSD | M1
- Actifs tradés : BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
- Timeframes : EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
- Historique de backtest : 900 000 unités (4× l'historique mini de 200 000 unités)
- Période testée : Janvier 2019 – Avril 2025, Every Tick
- Dépôt minimum/recommandé : $100 / $1000
Avertissement sur les risques
- Soyez conscient des risques avant d'acheter cet Expert Advisor
- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future
- Aucun système de trading ne gagne 100% du temps
- Comment ne pas se faire tromper lors de l'achat d'un algo
good !