Christophe Pa Trouillas

Risk KILLER AI

Christophe Pa Trouillas
1 avis
Fiabilité
27 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2025 54%
ICMarketsSC-MT5-2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
316
Bénéfice trades:
164 (51.89%)
Perte trades:
152 (48.10%)
Meilleure transaction:
126.64 USD
Pire transaction:
-82.37 USD
Bénéfice brut:
2 630.60 USD (331 506 pips)
Perte brute:
-1 907.56 USD (234 658 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (60.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
231.35 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
3.16%
Charge de dépôt maximale:
20.53%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
22 minutes
Facteur de récupération:
3.03
Longs trades:
194 (61.39%)
Courts trades:
122 (38.61%)
Facteur de profit:
1.38
Rendement attendu:
2.29 USD
Bénéfice moyen:
16.04 USD
Perte moyenne:
-12.55 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-87.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-159.09 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.10%
Prévision annuelle:
-1.85%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
86.40 USD
Maximal:
238.56 USD (11.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.44% (237.09 USD)
Par fonds propres:
3.32% (68.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US500 102
USDJPY 82
XAUUSD 73
EURUSD 42
BTCUSD 17
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US500 193
USDJPY -14
XAUUSD 376
EURUSD 138
BTCUSD 30
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US500 13K
USDJPY 1.1K
XAUUSD 15K
EURUSD 1K
BTCUSD 66K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +126.64 USD
Pire transaction: -82 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +60.32 USD
Perte consécutive maximale: -87.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-MT5-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real26
0.00 × 14
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 4
itexsys-Platform
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.15 × 658
FPMarkets-Live
0.31 × 113
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
ICMarketsEU-MT5-4
0.67 × 6
Exness-MT5Real3
0.89 × 54
Eightcap-Live
0.89 × 55
PacificUnionLLC-Live
0.94 × 17
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real2
1.18 × 11
Exness-MT5Real8
1.26 × 470
ICMarketsAU-Live
1.43 × 157
CapitalPointTrading-MT5-4
1.43 × 28
ICMarketsSC-MT5
1.54 × 7726
105 plus...
Générez des rendements constants avec un EA assisté par Grok3 AI, diversifié en risque et boosté par Bitcoin.

RiskKILLER AI est un algorithme de scalping sur cassures identifiant les niveaux clés pour des mouvements à haute volatilité potentielle, sélectionnant les meilleurs trades risque/rendement tout en diversifiant le risque sur 5 actifs.

Prix de lancement : $199. Après achat, veuillez nous envoyer un message privé pour obtenir la clé API et le manuel utilisateur.

Live Signal ] - [ Spécifications & Guide d'installation | Groupe dédié | Version MT5 - MT4 ]


Pourquoi choisir cet EA ?

Rendements élevés durables

  • $410 000 de profit à partir d'un dépôt de $1000 sur 7 ans en mode risque moyen
  • Gestion des risques contrôlée
  • Robustesse au cœur du système

Diversification des risques

  • Trading dans les deux sens
  • Positions détenues brièvement
  • Utilisation d'un filet de sécurité avec stop-loss
  • Répartition des trades sur 5 marchés clés non corrélés (voir page des spécifications pour détails)

Assistance IA

  • Alimenté par le modèle Grok3, l'EA agit comme un gestionnaire de risque
  • Analyse en temps réel le sentiment sur X/Twitter et les événements d'actualité
  • Évalue quotidiennement la volatilité des 5 actifs
  • Conseille sur l'ajustement des paramètres de risque : "Réduire le risque" / "Augmenter le risque" / "Rester à risque moyen"

Boosté par Bitcoin

  • Capitalise sur l'énorme volatilité de cet actif pour générer de la croissance
  • Drawdowns contenus grâce à la diversification avec des actifs non corrélés

Normes éthiques et rigoureuses en backtesting

Performance live fiable

  • Simulations walk-forward et Monte Carlo validées

Support proche et constant

  • Quelle que soit votre expertise, nous vous soutenons pour lancer rapidement notre EA

Mises à jour régulières

  • Nous fournissons les paramètres de portefeuille les plus optimisés face aux changements du marché

Support pour Prop Firms

Avant d'acheter, vérifiez les règles et limites de votre Prop Firm, pouvant inclure :

  • Positions overnight
  • Trades simultanés
  • Trading pendant les actualités
  • Trading à haute fréquence
  • ...

Dans tous les cas, nous vous fournirons le fichier de paramètres correspondant.


Backtest & Guide d'installation

  • Actif et timeframe de lancement : BTCUSD | M1
  • Actifs tradés : BTCUSD, EURUSD, XAUUSD, USDJPY, US500
  • Timeframes : EURUSD | H1, BTCUSD | M30, XAUUSD | H1, USDJPY | H1, US500 | M30
  • Historique de backtest : 900 000 unités (4× l'historique mini de 200 000 unités)
  • Période testée : Janvier 2019 – Avril 2025, Every Tick
  • Dépôt minimum/recommandé : $100 / $1000

Avertissement sur les risques


Note moyenne:
Nhut Anh Phan
1351
Nhut Anh Phan 2025.07.08 09:15 
 

good !

