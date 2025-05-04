- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
180
Profit Trade:
167 (92.77%)
Loss Trade:
13 (7.22%)
Best Trade:
375.90 USD
Worst Trade:
-207.55 USD
Profitto lordo:
8 168.92 USD (116 010 pips)
Perdita lorda:
-1 371.31 USD (23 408 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (3 096.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 096.10 USD (58)
Indice di Sharpe:
0.50
Attività di trading:
40.17%
Massimo carico di deposito:
3.30%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.50
Long Trade:
180 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.96
Profitto previsto:
37.76 USD
Profitto medio:
48.92 USD
Perdita media:
-105.49 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-407.86 USD)
Massima perdita consecutiva:
-543.90 USD (3)
Crescita mensile:
6.15%
Previsione annuale:
74.64%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
543.90 USD (6.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.08% (543.90 USD)
Per equità:
35.37% (3 763.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|XAGUSD
|84
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.8K
|XAGUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|79K
|XAGUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +375.90 USD
Worst Trade: -208 USD
Vincite massime consecutive: 58
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +3 096.10 USD
Massima perdita consecutiva: -407.86 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
