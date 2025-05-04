SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Cuan Lik A for Living
Andri Yanto

Cuan Lik A for Living

Andri Yanto
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 71%
FBS-Real-4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
167 (92.77%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (7.22%)
En iyi işlem:
375.90 USD
En kötü işlem:
-207.55 USD
Brüt kâr:
8 168.92 USD (116 010 pips)
Brüt zarar:
-1 371.31 USD (23 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 096.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 096.10 USD (58)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
38.97%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.50
Alış işlemleri:
180 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.96
Beklenen getiri:
37.76 USD
Ortalama kâr:
48.92 USD
Ortalama zarar:
-105.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-407.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.90 USD (3)
Aylık büyüme:
5.69%
Yıllık tahmin:
68.98%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
543.90 USD (6.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (543.90 USD)
Varlığa göre:
35.37% (3 763.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 96
XAGUSD 84
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.8K
XAGUSD 3K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 79K
XAGUSD 13K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +375.90 USD
En kötü işlem: -208 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 096.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -407.86 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real-8
0.00 × 4
BlueberryMarkets-Live2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Longhorn-Real2
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 1
FXCM-USDReal08
0.00 × 1
EagleFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-2
0.00 × 1
AxioryAsia-02Live
0.00 × 9
XMGlobal-Real 32
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 7
ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarkets-Live11
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 5
ICMarkets-Live15
0.00 × 34
AdmiralMarkets-Live2
0.00 × 4
XMTrading-Real 31
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
69 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.11 06:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.10 09:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.08.06 07:36
No swaps are charged
2025.07.30 19:41
No swaps are charged on the signal account
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 11:30
No swaps are charged
2025.07.22 10:52
No swaps are charged on the signal account
2025.07.16 13:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.22 13:51
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.15 07:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.15 05:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.05.08 18:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.07 12:41
Share of trading days is too low
2025.05.07 12:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.07 11:41
Share of trading days is too low
2025.05.07 11:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.04 19:13
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 19:13
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 2 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.04 19:13
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
