- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
180
Kârla kapanan işlemler:
167 (92.77%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (7.22%)
En iyi işlem:
375.90 USD
En kötü işlem:
-207.55 USD
Brüt kâr:
8 168.92 USD (116 010 pips)
Brüt zarar:
-1 371.31 USD (23 408 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (3 096.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 096.10 USD (58)
Sharpe oranı:
0.50
Alım-satım etkinliği:
38.97%
Maks. mevduat yükü:
3.30%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
12.50
Alış işlemleri:
180 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.96
Beklenen getiri:
37.76 USD
Ortalama kâr:
48.92 USD
Ortalama zarar:
-105.49 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-407.86 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-543.90 USD (3)
Aylık büyüme:
5.69%
Yıllık tahmin:
68.98%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
543.90 USD (6.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.08% (543.90 USD)
Varlığa göre:
35.37% (3 763.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|96
|XAGUSD
|84
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.8K
|XAGUSD
|3K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|79K
|XAGUSD
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +375.90 USD
En kötü işlem: -208 USD
Maksimum ardışık kazanç: 58
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +3 096.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -407.86 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FBS-Real-8
|0.00 × 4
|
BlueberryMarkets-Live2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Longhorn-Real2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 1
|
FXCM-USDReal08
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-2
|0.00 × 1
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 9
|
XMGlobal-Real 32
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live11
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 34
|
AdmiralMarkets-Live2
|0.00 × 4
|
XMTrading-Real 31
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
71%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
21
91%
180
92%
39%
5.95
37.76
USD
USD
35%
1:500