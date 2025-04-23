- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
60 (45.45%)
Loss Trade:
72 (54.55%)
Best Trade:
705.94 GBP
Worst Trade:
-98.46 GBP
Profitto lordo:
1 780.01 GBP (12 644 pips)
Perdita lorda:
-1 759.84 GBP (41 366 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (170.58 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
716.69 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.61%
Massimo carico di deposito:
11.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
119 (90.15%)
Short Trade:
13 (9.85%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.15 GBP
Profitto medio:
29.67 GBP
Perdita media:
-24.44 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-339.35 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-339.35 GBP (8)
Crescita mensile:
-4.27%
Previsione annuale:
-51.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.47 GBP
Massimale:
557.86 GBP (14.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.75% (557.86 GBP)
Per equità:
4.86% (182.67 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|Crude
|9
|EURGBP
|7
|GBPNZD
|7
|USDCHF
|6
|XAGUSD
|5
|CADJPY
|5
|USAHO
|4
|GBPUSD
|4
|GBPCHF
|4
|XAUUSD
|4
|XAUCNH
|4
|PYTH
|4
|USDCAD
|4
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|4
|WHEAT
|4
|EURAUD
|3
|SUGAR
|3
|GBPCAD
|3
|AUDUSD
|3
|NZDCAD
|3
|AUDJPY
|3
|AVALANCH
|3
|CARDANO
|3
|NZDCHF
|3
|EU50
|2
|COTTON
|2
|CHINAH
|2
|DOGECOIN
|2
|CHCJPC
|2
|ROBUSTA
|1
|AXS
|1
|AUDNZD
|1
|NAS100
|1
|TRUMP
|1
|COPPER
|1
|CORN
|1
|LITECOIN
|1
|INJ
|1
|XAGJPY
|1
|USDCNH
|1
|SUI
|1
|ARBITRUM
|1
|AUDCAD
|1
|BITCOINC
|1
|CADCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|Crude
|-237
|EURGBP
|-145
|GBPNZD
|-140
|USDCHF
|-44
|XAGUSD
|91
|CADJPY
|23
|USAHO
|-100
|GBPUSD
|17
|GBPCHF
|899
|XAUUSD
|68
|XAUCNH
|-131
|PYTH
|15
|USDCAD
|49
|NZDUSD
|232
|EURNZD
|-183
|WHEAT
|162
|EURAUD
|19
|SUGAR
|-65
|GBPCAD
|-11
|AUDUSD
|24
|NZDCAD
|-14
|AUDJPY
|-60
|AVALANCH
|4
|CARDANO
|-6
|NZDCHF
|-135
|EU50
|-3
|COTTON
|-2
|CHINAH
|1
|DOGECOIN
|-29
|CHCJPC
|-48
|ROBUSTA
|-18
|AXS
|-1
|AUDNZD
|-4
|NAS100
|6
|TRUMP
|-2
|COPPER
|-5
|CORN
|1
|LITECOIN
|0
|INJ
|-115
|XAGJPY
|9
|USDCNH
|-1
|SUI
|-4
|ARBITRUM
|0
|AUDCAD
|-1
|BITCOINC
|-19
|CADCHF
|-72
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|Crude
|-198
|EURGBP
|-221
|GBPNZD
|-806
|USDCHF
|-62
|XAGUSD
|355
|CADJPY
|110
|USAHO
|-328
|GBPUSD
|69
|GBPCHF
|1.8K
|XAUUSD
|-422
|XAUCNH
|-11K
|PYTH
|84
|USDCAD
|176
|NZDUSD
|608
|EURNZD
|-682
|WHEAT
|3.8K
|EURAUD
|117
|SUGAR
|-59
|GBPCAD
|184
|AUDUSD
|67
|NZDCAD
|-32
|AUDJPY
|-193
|AVALANCH
|9
|CARDANO
|-379
|NZDCHF
|-392
|EU50
|-123
|COTTON
|-25
|CHINAH
|161
|DOGECOIN
|-254
|CHCJPC
|-808
|ROBUSTA
|-19K
|AXS
|-64
|AUDNZD
|-69
|NAS100
|325
|TRUMP
|-8
|COPPER
|-497
|CORN
|105
|LITECOIN
|7
|INJ
|-55
|XAGJPY
|297
|USDCNH
|-821
|SUI
|-89
|ARBITRUM
|-4
|AUDCAD
|-121
|BITCOINC
|-642
|CADCHF
|-136
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +705.94 GBP
Worst Trade: -98 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +170.58 GBP
Massima perdita consecutiva: -339.35 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsMU-Real 10
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
FXDDTrading-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
TOPFX-Live Server
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.37 × 27
|
ICMarketsSC-Live02
|0.57 × 7
|
GOMarketsIntl-Real 8
|0.60 × 15
|
TopFXSC-Live Server
|0.80 × 5
|
Exness-Real14
|0.83 × 6
|
TMGM.TradeMax-Live6
|0.86 × 22
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.90 × 462
|
ICMarketsSC-Live32
|0.97 × 37
|
FxPro.com-Real06
|1.00 × 2
|
PUPrime-Live
|1.00 × 1
|
Alpari-Trade
|1.16 × 139
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.61 × 1614
|
ICMarketsSC-Live01
|2.00 × 15
|
XMTrading-Real 47
|2.00 × 7
|
Exness-Real18
|2.13 × 489
|
ICMarketsSC-Live11
|2.14 × 618
|
GlobalPrime-Live
|2.38 × 8
|
MEXAtlantic-Real-2
|2.50 × 2
|
Just2Trade-Real
|2.50 × 26
162 più
