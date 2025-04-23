SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / All beings are Buddhas
Ning Sun

All beings are Buddhas

Ning Sun
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
132
Profit Trade:
60 (45.45%)
Loss Trade:
72 (54.55%)
Best Trade:
705.94 GBP
Worst Trade:
-98.46 GBP
Profitto lordo:
1 780.01 GBP (12 644 pips)
Perdita lorda:
-1 759.84 GBP (41 366 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (170.58 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
716.69 GBP (2)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
27.61%
Massimo carico di deposito:
11.31%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
119 (90.15%)
Short Trade:
13 (9.85%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.15 GBP
Profitto medio:
29.67 GBP
Perdita media:
-24.44 GBP
Massime perdite consecutive:
8 (-339.35 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-339.35 GBP (8)
Crescita mensile:
-4.27%
Previsione annuale:
-51.86%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
190.47 GBP
Massimale:
557.86 GBP (14.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.75% (557.86 GBP)
Per equità:
4.86% (182.67 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
Crude 9
EURGBP 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
XAGUSD 5
CADJPY 5
USAHO 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
XAUUSD 4
XAUCNH 4
PYTH 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
WHEAT 4
EURAUD 3
SUGAR 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
AUDJPY 3
AVALANCH 3
CARDANO 3
NZDCHF 3
EU50 2
COTTON 2
CHINAH 2
DOGECOIN 2
CHCJPC 2
ROBUSTA 1
AXS 1
AUDNZD 1
NAS100 1
TRUMP 1
COPPER 1
CORN 1
LITECOIN 1
INJ 1
XAGJPY 1
USDCNH 1
SUI 1
ARBITRUM 1
AUDCAD 1
BITCOINC 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
Crude -237
EURGBP -145
GBPNZD -140
USDCHF -44
XAGUSD 91
CADJPY 23
USAHO -100
GBPUSD 17
GBPCHF 899
XAUUSD 68
XAUCNH -131
PYTH 15
USDCAD 49
NZDUSD 232
EURNZD -183
WHEAT 162
EURAUD 19
SUGAR -65
GBPCAD -11
AUDUSD 24
NZDCAD -14
AUDJPY -60
AVALANCH 4
CARDANO -6
NZDCHF -135
EU50 -3
COTTON -2
CHINAH 1
DOGECOIN -29
CHCJPC -48
ROBUSTA -18
AXS -1
AUDNZD -4
NAS100 6
TRUMP -2
COPPER -5
CORN 1
LITECOIN 0
INJ -115
XAGJPY 9
USDCNH -1
SUI -4
ARBITRUM 0
AUDCAD -1
BITCOINC -19
CADCHF -72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
Crude -198
EURGBP -221
GBPNZD -806
USDCHF -62
XAGUSD 355
CADJPY 110
USAHO -328
GBPUSD 69
GBPCHF 1.8K
XAUUSD -422
XAUCNH -11K
PYTH 84
USDCAD 176
NZDUSD 608
EURNZD -682
WHEAT 3.8K
EURAUD 117
SUGAR -59
GBPCAD 184
AUDUSD 67
NZDCAD -32
AUDJPY -193
AVALANCH 9
CARDANO -379
NZDCHF -392
EU50 -123
COTTON -25
CHINAH 161
DOGECOIN -254
CHCJPC -808
ROBUSTA -19K
AXS -64
AUDNZD -69
NAS100 325
TRUMP -8
COPPER -497
CORN 105
LITECOIN 7
INJ -55
XAGJPY 297
USDCNH -821
SUI -89
ARBITRUM -4
AUDCAD -121
BITCOINC -642
CADCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +705.94 GBP
Worst Trade: -98 GBP
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +170.58 GBP
Massima perdita consecutiva: -339.35 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexTimeFXTM-ECN2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 7
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.90 × 462
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.00 × 1
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1614
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
XMTrading-Real 47
2.00 × 7
Exness-Real18
2.13 × 489
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 618
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
Just2Trade-Real
2.50 × 26
162 più
安全第一
Non ci sono recensioni
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 00:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.02 10:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 07:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 05:50
Share of trading days is too low
