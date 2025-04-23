SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / All beings are Buddhas
Ning Sun

All beings are Buddhas

Ning Sun
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
132
Kârla kapanan işlemler:
60 (45.45%)
Zararla kapanan işlemler:
72 (54.55%)
En iyi işlem:
705.94 GBP
En kötü işlem:
-98.46 GBP
Brüt kâr:
1 780.01 GBP (12 644 pips)
Brüt zarar:
-1 759.84 GBP (41 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (170.58 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
716.69 GBP (2)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
27.61%
Maks. mevduat yükü:
11.31%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
119 (90.15%)
Satış işlemleri:
13 (9.85%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.15 GBP
Ortalama kâr:
29.67 GBP
Ortalama zarar:
-24.44 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-339.35 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-339.35 GBP (8)
Aylık büyüme:
-5.25%
Yıllık tahmin:
-63.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
190.47 GBP
Maksimum:
557.86 GBP (14.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.75% (557.86 GBP)
Varlığa göre:
4.86% (182.67 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
Crude 9
EURGBP 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
XAGUSD 5
CADJPY 5
USAHO 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
XAUUSD 4
XAUCNH 4
PYTH 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
WHEAT 4
EURAUD 3
SUGAR 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
AUDJPY 3
AVALANCH 3
CARDANO 3
NZDCHF 3
EU50 2
COTTON 2
CHINAH 2
DOGECOIN 2
CHCJPC 2
ROBUSTA 1
AXS 1
AUDNZD 1
NAS100 1
TRUMP 1
COPPER 1
CORN 1
LITECOIN 1
INJ 1
XAGJPY 1
USDCNH 1
SUI 1
ARBITRUM 1
AUDCAD 1
BITCOINC 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
Crude -237
EURGBP -145
GBPNZD -140
USDCHF -44
XAGUSD 91
CADJPY 23
USAHO -100
GBPUSD 17
GBPCHF 899
XAUUSD 68
XAUCNH -131
PYTH 15
USDCAD 49
NZDUSD 232
EURNZD -183
WHEAT 162
EURAUD 19
SUGAR -65
GBPCAD -11
AUDUSD 24
NZDCAD -14
AUDJPY -60
AVALANCH 4
CARDANO -6
NZDCHF -135
EU50 -3
COTTON -2
CHINAH 1
DOGECOIN -29
CHCJPC -48
ROBUSTA -18
AXS -1
AUDNZD -4
NAS100 6
TRUMP -2
COPPER -5
CORN 1
LITECOIN 0
INJ -115
XAGJPY 9
USDCNH -1
SUI -4
ARBITRUM 0
AUDCAD -1
BITCOINC -19
CADCHF -72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
Crude -198
EURGBP -221
GBPNZD -806
USDCHF -62
XAGUSD 355
CADJPY 110
USAHO -328
GBPUSD 69
GBPCHF 1.8K
XAUUSD -422
XAUCNH -11K
PYTH 84
USDCAD 176
NZDUSD 608
EURNZD -682
WHEAT 3.8K
EURAUD 117
SUGAR -59
GBPCAD 184
AUDUSD 67
NZDCAD -32
AUDJPY -193
AVALANCH 9
CARDANO -379
NZDCHF -392
EU50 -123
COTTON -25
CHINAH 161
DOGECOIN -254
CHCJPC -808
ROBUSTA -19K
AXS -64
AUDNZD -69
NAS100 325
TRUMP -8
COPPER -497
CORN 105
LITECOIN 7
INJ -55
XAGJPY 297
USDCNH -821
SUI -89
ARBITRUM -4
AUDCAD -121
BITCOINC -642
CADCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +705.94 GBP
En kötü işlem: -98 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +170.58 GBP
Maksimum ardışık zarar: -339.35 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexTimeFXTM-ECN2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 7
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.90 × 462
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.00 × 1
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1614
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
XMTrading-Real 47
2.00 × 7
Exness-Real18
2.13 × 489
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 618
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
Just2Trade-Real
2.50 × 26
162 daha fazla...
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
All beings are Buddhas
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
3.5K
GBP
25
0%
132
45%
28%
1.01
0.15
GBP
14%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.