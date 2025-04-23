SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / All beings are Buddhas
Ning Sun

All beings are Buddhas

Ning Sun
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
ForexTimeFXTM-ECN2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
132
Bénéfice trades:
60 (45.45%)
Perte trades:
72 (54.55%)
Meilleure transaction:
705.94 GBP
Pire transaction:
-98.46 GBP
Bénéfice brut:
1 780.01 GBP (12 644 pips)
Perte brute:
-1 759.84 GBP (41 366 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (170.58 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
716.69 GBP (2)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
27.61%
Charge de dépôt maximale:
11.31%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
119 (90.15%)
Courts trades:
13 (9.85%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.15 GBP
Bénéfice moyen:
29.67 GBP
Perte moyenne:
-24.44 GBP
Pertes consécutives maximales:
8 (-339.35 GBP)
Perte consécutive maximale:
-339.35 GBP (8)
Croissance mensuelle:
-4.27%
Prévision annuelle:
-51.86%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
190.47 GBP
Maximal:
557.86 GBP (14.57%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.75% (557.86 GBP)
Par fonds propres:
4.86% (182.67 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
Crude 9
EURGBP 7
GBPNZD 7
USDCHF 6
XAGUSD 5
CADJPY 5
USAHO 4
GBPUSD 4
GBPCHF 4
XAUUSD 4
XAUCNH 4
PYTH 4
USDCAD 4
NZDUSD 4
EURNZD 4
WHEAT 4
EURAUD 3
SUGAR 3
GBPCAD 3
AUDUSD 3
NZDCAD 3
AUDJPY 3
AVALANCH 3
CARDANO 3
NZDCHF 3
EU50 2
COTTON 2
CHINAH 2
DOGECOIN 2
CHCJPC 2
ROBUSTA 1
AXS 1
AUDNZD 1
NAS100 1
TRUMP 1
COPPER 1
CORN 1
LITECOIN 1
INJ 1
XAGJPY 1
USDCNH 1
SUI 1
ARBITRUM 1
AUDCAD 1
BITCOINC 1
CADCHF 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
Crude -237
EURGBP -145
GBPNZD -140
USDCHF -44
XAGUSD 91
CADJPY 23
USAHO -100
GBPUSD 17
GBPCHF 899
XAUUSD 68
XAUCNH -131
PYTH 15
USDCAD 49
NZDUSD 232
EURNZD -183
WHEAT 162
EURAUD 19
SUGAR -65
GBPCAD -11
AUDUSD 24
NZDCAD -14
AUDJPY -60
AVALANCH 4
CARDANO -6
NZDCHF -135
EU50 -3
COTTON -2
CHINAH 1
DOGECOIN -29
CHCJPC -48
ROBUSTA -18
AXS -1
AUDNZD -4
NAS100 6
TRUMP -2
COPPER -5
CORN 1
LITECOIN 0
INJ -115
XAGJPY 9
USDCNH -1
SUI -4
ARBITRUM 0
AUDCAD -1
BITCOINC -19
CADCHF -72
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
Crude -198
EURGBP -221
GBPNZD -806
USDCHF -62
XAGUSD 355
CADJPY 110
USAHO -328
GBPUSD 69
GBPCHF 1.8K
XAUUSD -422
XAUCNH -11K
PYTH 84
USDCAD 176
NZDUSD 608
EURNZD -682
WHEAT 3.8K
EURAUD 117
SUGAR -59
GBPCAD 184
AUDUSD 67
NZDCAD -32
AUDJPY -193
AVALANCH 9
CARDANO -379
NZDCHF -392
EU50 -123
COTTON -25
CHINAH 161
DOGECOIN -254
CHCJPC -808
ROBUSTA -19K
AXS -64
AUDNZD -69
NAS100 325
TRUMP -8
COPPER -497
CORN 105
LITECOIN 7
INJ -55
XAGJPY 297
USDCNH -821
SUI -89
ARBITRUM -4
AUDCAD -121
BITCOINC -642
CADCHF -136
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +705.94 GBP
Pire transaction: -98 GBP
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +170.58 GBP
Perte consécutive maximale: -339.35 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexTimeFXTM-ECN2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GOMarketsMU-Real 10
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
FXDDTrading-MT4 Live Server
0.00 × 1
TOPFX-Live Server
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.37 × 27
ICMarketsSC-Live02
0.57 × 7
GOMarketsIntl-Real 8
0.60 × 15
TopFXSC-Live Server
0.80 × 5
Exness-Real14
0.83 × 6
TMGM.TradeMax-Live6
0.86 × 22
ForexTimeFXTM-ECN
0.90 × 462
ICMarketsSC-Live32
0.97 × 37
FxPro.com-Real06
1.00 × 2
PUPrime-Live
1.00 × 1
Alpari-Trade
1.16 × 139
ForexTimeFXTM-ECN2
1.61 × 1614
ICMarketsSC-Live01
2.00 × 15
XMTrading-Real 47
2.00 × 7
Exness-Real18
2.13 × 489
ICMarketsSC-Live11
2.14 × 618
GlobalPrime-Live
2.38 × 8
MEXAtlantic-Real-2
2.50 × 2
Just2Trade-Real
2.50 × 26
162 plus...
安全第一
Aucun avis
2025.09.09 06:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 00:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.02 10:31
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.25 15:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 15:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.42% of days out of 237 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 11:24
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.07.17 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.08 01:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 05:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.29 19:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 00:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 04:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.5% of days out of 202 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 09:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.05 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:55
No swaps are charged
2025.06.03 08:25
No swaps are charged on the signal account
2025.06.02 07:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.24 05:50
Share of trading days is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
All beings are Buddhas
30 USD par mois
1%
0
0
USD
3.5K
GBP
25
0%
132
45%
28%
1.01
0.15
GBP
14%
1:500
Copier

