Questa strategia di copy trading si concentra principalmente sulle dinamiche tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti, sfruttando i cambiamenti nel sentiment dei mercati globali. Le posizioni vengono aperte su coppie chiave (EURUSD, EURGBP, GBPUSD), oltre che su BTCUSD e XAUUSD, in occasione di ritracciamenti attesi. Si utilizza un lotto fisso, senza Take Profit né Stop Loss, puntando su ingressi strategici in corrispondenza di probabili inversioni. Inoltre, viene occasionalmente implementata l'intelligenza artificiale nella fase di analisi per supportare le previsioni.

Disclaimer:

Il trading comporta rischi significativi e non è adatto a tutti gli investitori. Questa strategia non prevede livelli di Stop Loss o Take Profit, e le posizioni possono rimanere aperte durante movimenti di mercato prolungati. Per evitare una margin call, è fortemente consigliato un capitale minimo di 1000 $ per ogni 0.01 lotti. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.