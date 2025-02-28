SegnaliSezioni
Federico Ligresti

MyPersonal

Federico Ligresti
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 45 USD al mese
crescita dal 2025 -31%
FPMarketsLLC-Live3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 352
Profit Trade:
1 657 (70.45%)
Loss Trade:
695 (29.55%)
Best Trade:
96.29 EUR
Worst Trade:
-572.67 EUR
Profitto lordo:
6 481.21 EUR (8 472 003 pips)
Perdita lorda:
-6 614.54 EUR (10 388 718 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (316.58 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
316.58 EUR (30)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
92.14%
Massimo carico di deposito:
102.22%
Ultimo trade:
10 ore fa
Trade a settimana:
76
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.08
Long Trade:
972 (41.33%)
Short Trade:
1 380 (58.67%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.06 EUR
Profitto medio:
3.91 EUR
Perdita media:
-9.52 EUR
Massime perdite consecutive:
39 (-937.64 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-937.64 EUR (39)
Crescita mensile:
-34.99%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
86%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
787.70 EUR
Massimale:
1 617.21 EUR (73.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
65.45% (1 617.21 EUR)
Per equità:
49.05% (966.82 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 791
EURUSD 428
GBPUSD 346
BTCUSD 300
USDCHF 163
AUDUSD 151
EURGBP 122
USDJPY 49
NZDUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -188
EURUSD 220
GBPUSD 2
BTCUSD -605
USDCHF 105
AUDUSD 55
EURGBP 211
USDJPY 43
NZDUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -14K
EURUSD 20K
GBPUSD -1.6K
BTCUSD -1.9M
USDCHF -6.7K
AUDUSD -5.3K
EURGBP 8.4K
USDJPY 286
NZDUSD 438
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +96.29 EUR
Worst Trade: -573 EUR
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 39
Massimo profitto consecutivo: +316.58 EUR
Massima perdita consecutiva: -937.64 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Questa strategia di copy trading si concentra principalmente sulle dinamiche tra Europa, Regno Unito e Stati Uniti, sfruttando i cambiamenti nel sentiment dei mercati globali. Le posizioni vengono aperte su coppie chiave (EURUSD, EURGBP, GBPUSD), oltre che su BTCUSD e XAUUSD, in occasione di ritracciamenti attesi. Si utilizza un lotto fisso, senza Take Profit né Stop Loss, puntando su ingressi strategici in corrispondenza di probabili inversioni. Inoltre, viene occasionalmente implementata l'intelligenza artificiale nella fase di analisi per supportare le previsioni.

Disclaimer:
Il trading comporta rischi significativi e non è adatto a tutti gli investitori. Questa strategia non prevede livelli di Stop Loss o Take Profit, e le posizioni possono rimanere aperte durante movimenti di mercato prolungati. Per evitare una margin call, è fortemente consigliato un capitale minimo di 1000 $ per ogni 0.01 lotti. I rendimenti passati non garantiscono risultati futuri.


Non ci sono recensioni
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 03:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 00:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 00:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 06:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MyPersonal
45USD al mese
-31%
0
0
USD
1.2K
EUR
30
86%
2 352
70%
92%
0.97
-0.06
EUR
65%
1:100
Copia

