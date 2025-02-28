SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / MyPersonal
Federico Ligresti

MyPersonal

Federico Ligresti
0 avis
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 45 USD par mois
croissance depuis 2025 -31%
FPMarketsLLC-Live3
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 347
Bénéfice trades:
1 652 (70.38%)
Perte trades:
695 (29.61%)
Meilleure transaction:
96.29 EUR
Pire transaction:
-572.67 EUR
Bénéfice brut:
6 476.23 EUR (8 471 422 pips)
Perte brute:
-6 614.54 EUR (10 388 718 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (316.58 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
316.58 EUR (30)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
92.14%
Charge de dépôt maximale:
102.22%
Dernier trade:
16 il y a des minutes
Trades par semaine:
75
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
969 (41.29%)
Courts trades:
1 378 (58.71%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.06 EUR
Bénéfice moyen:
3.92 EUR
Perte moyenne:
-9.52 EUR
Pertes consécutives maximales:
39 (-937.64 EUR)
Perte consécutive maximale:
-937.64 EUR (39)
Croissance mensuelle:
-33.55%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
86%
Prélèvement par solde:
Absolu:
787.70 EUR
Maximal:
1 617.21 EUR (73.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
65.45% (1 617.21 EUR)
Par fonds propres:
49.05% (966.82 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 787
EURUSD 428
GBPUSD 345
BTCUSD 300
USDCHF 163
AUDUSD 151
EURGBP 122
USDJPY 49
NZDUSD 2
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -191
EURUSD 220
GBPUSD -1
BTCUSD -605
USDCHF 105
AUDUSD 55
EURGBP 211
USDJPY 43
NZDUSD 5
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -14K
EURUSD 20K
GBPUSD -1.8K
BTCUSD -1.9M
USDCHF -6.7K
AUDUSD -5.3K
EURGBP 8.4K
USDJPY 286
NZDUSD 438
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +96.29 EUR
Pire transaction: -573 EUR
Gains consécutifs maximales: 30
Pertes consécutives maximales: 39
Bénéfice consécutif maximal: +316.58 EUR
Perte consécutive maximale: -937.64 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

Cette stratégie de copy trading se concentre sur les dynamiques entre l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis, en profitant des fluctuations du sentiment du marché mondial. Les positions sont ouvertes sur les paires principales (EURUSD, EURGBP, GBPUSD), ainsi que sur BTCUSD et XAUUSD, lors de retracements anticipés. Elle utilise un lot fixe, sans Take Profit ni Stop Loss, avec une entrée basée sur des retournements probables. De plus, l'intelligence artificielle est parfois intégrée dans la phase d'analyse pour aider à la prévision.

Avertissement sur les Risques :
Le trading comporte des risques élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Cette stratégie n'utilise pas de Take Profit ni de Stop Loss, et les positions peuvent rester ouvertes durant de longues phases de marché. Il est fortement recommandé d’utiliser un capital minimum de 1000 $ pour chaque 0.01 lot afin d’éviter un appel de marge. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


Aucun avis
2025.09.09 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.08.31 11:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 05:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 03:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.28 00:49
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.57% of days out of 176 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 17:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 00:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 14:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.15 17:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.15 16:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 06:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 05:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 16:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 06:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
MyPersonal
45 USD par mois
-31%
0
0
USD
1.2K
EUR
30
86%
2 347
70%
92%
0.97
-0.06
EUR
65%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.