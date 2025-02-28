Cette stratégie de copy trading se concentre sur les dynamiques entre l'Europe, le Royaume-Uni et les États-Unis, en profitant des fluctuations du sentiment du marché mondial. Les positions sont ouvertes sur les paires principales (EURUSD, EURGBP, GBPUSD), ainsi que sur BTCUSD et XAUUSD, lors de retracements anticipés. Elle utilise un lot fixe, sans Take Profit ni Stop Loss, avec une entrée basée sur des retournements probables. De plus, l'intelligence artificielle est parfois intégrée dans la phase d'analyse pour aider à la prévision.

Avertissement sur les Risques :

Le trading comporte des risques élevés et ne convient pas à tous les investisseurs. Cette stratégie n'utilise pas de Take Profit ni de Stop Loss, et les positions peuvent rester ouvertes durant de longues phases de marché. Il est fortement recommandé d’utiliser un capital minimum de 1000 $ pour chaque 0.01 lot afin d’éviter un appel de marge. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.



