SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
Evgeniy Bespalov

Mansigor Virtual fishing Catch poundcake

Evgeniy Bespalov
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
88 (40.55%)
Loss Trade:
129 (59.45%)
Best Trade:
752.62 USD
Worst Trade:
-345.95 USD
Profitto lordo:
4 920.22 USD (25 904 pips)
Perdita lorda:
-3 996.39 USD (27 443 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (174.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
57.19%
Massimo carico di deposito:
32.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
106 (48.85%)
Short Trade:
111 (51.15%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
55.91 USD
Perdita media:
-30.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-586.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.77 USD (16)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.19 USD
Massimale:
731.08 USD (36.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.96% (731.08 USD)
Per equità:
49.96% (836.18 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 924
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +752.62 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +174.55 USD
Massima perdita consecutiva: -586.77 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati


Виртуальная рыбалка: Как поймать фунтика (GBPUSD)! Порыбачим?

Virtual fishing: How to catch a poundfish (GBPUSD)! Shall we fish?


Риски: 1-5% от депозита.

Торговая стратегия: Пифнутиус


Non ci sono recensioni
2025.09.30 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 00:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
30USD al mese
46%
0
0
USD
1.8K
USD
26
0%
217
40%
57%
1.23
4.26
USD
50%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.