- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
217
Profit Trade:
88 (40.55%)
Loss Trade:
129 (59.45%)
Best Trade:
752.62 USD
Worst Trade:
-345.95 USD
Profitto lordo:
4 920.22 USD (25 904 pips)
Perdita lorda:
-3 996.39 USD (27 443 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (174.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
811.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
57.19%
Massimo carico di deposito:
32.14%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
1.26
Long Trade:
106 (48.85%)
Short Trade:
111 (51.15%)
Fattore di profitto:
1.23
Profitto previsto:
4.26 USD
Profitto medio:
55.91 USD
Perdita media:
-30.98 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-586.77 USD)
Massima perdita consecutiva:
-586.77 USD (16)
Crescita mensile:
0.00%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
707.19 USD
Massimale:
731.08 USD (36.20%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
35.96% (731.08 USD)
Per equità:
49.96% (836.18 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|217
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|924
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|-1.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +752.62 USD
Worst Trade: -346 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +174.55 USD
Massima perdita consecutiva: -586.77 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
InstaForex-Cent.com
|0.00 × 9
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 13
|
TMGM.TradeMaxAU-Demo
|0.00 × 1
|
Axi-US07-Live
|0.00 × 3
|
LQD1-Live01
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 2
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 9
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 6
|
MEXIntGroup-Demo
|0.00 × 5
|
AKDFX-Real
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 7
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 1
|
InfinoxCapital-Live03
|0.00 × 3
|
FBS-Real-2
|0.00 × 3
|
Activtrades-5
|0.00 × 2
|
SFM-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 5
|
Axiory-Live
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real2
|0.11 × 46
|
RoboForexEU-ProCent
|0.14 × 7
|
ICMarkets-Live12
|0.20 × 46
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
283 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Виртуальная рыбалка: Как поймать фунтика (GBPUSD)! Порыбачим?
Virtual fishing: How to catch a poundfish (GBPUSD)! Shall we fish?
Риски: 1-5% от депозита.
Торговая стратегия: Пифнутиус
Non ci sono recensioni
