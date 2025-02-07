SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
Evgeniy Bespalov

Mansigor Virtual fishing Catch poundcake

Evgeniy Bespalov
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 46%
RoboForex-ECN
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
217
Bénéfice trades:
88 (40.55%)
Perte trades:
129 (59.45%)
Meilleure transaction:
752.62 USD
Pire transaction:
-345.95 USD
Bénéfice brut:
4 920.22 USD (25 904 pips)
Perte brute:
-3 996.39 USD (27 443 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (174.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
811.47 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
57.19%
Charge de dépôt maximale:
32.14%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
1
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
1.26
Longs trades:
106 (48.85%)
Courts trades:
111 (51.15%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
4.26 USD
Bénéfice moyen:
55.91 USD
Perte moyenne:
-30.98 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-586.77 USD)
Perte consécutive maximale:
-586.77 USD (16)
Croissance mensuelle:
0.00%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
707.19 USD
Maximal:
731.08 USD (36.20%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
35.96% (731.08 USD)
Par fonds propres:
49.96% (836.18 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 217
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 924
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD -1.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +752.62 USD
Pire transaction: -346 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +174.55 USD
Perte consécutive maximale: -586.77 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

InstaForex-Cent.com
0.00 × 9
VantageInternational-Live 16
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 13
TMGM.TradeMaxAU-Demo
0.00 × 1
Axi-US07-Live
0.00 × 3
LQD1-Live01
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
Darwinex-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 9
ICMarkets-Live20
0.00 × 6
MEXIntGroup-Demo
0.00 × 5
AKDFX-Real
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 7
Just2Trade-Real2
0.00 × 1
InfinoxCapital-Live03
0.00 × 3
FBS-Real-2
0.00 × 3
Activtrades-5
0.00 × 2
SFM-Live
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 5
Axiory-Live
0.00 × 3
EightcapLtd-Real2
0.11 × 46
RoboForexEU-ProCent
0.14 × 7
ICMarkets-Live12
0.20 × 46
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
283 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire


Виртуальная рыбалка: Как поймать фунтика (GBPUSD)! Порыбачим?

Virtual fishing: How to catch a poundfish (GBPUSD)! Shall we fish?


Риски: 1-5% от депозита.

Торговая стратегия: Пифнутиус


Aucun avis
2025.09.30 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 08:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 08:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.23 07:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 163 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.20 21:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.18 20:57
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 19:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 17:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 14:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.17 00:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.16 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 18:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.14 15:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.59% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.03 18:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.03 12:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.25 09:16
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.02.12 14:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.12 13:32
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Mansigor Virtual fishing Catch poundcake
30 USD par mois
46%
0
0
USD
1.8K
USD
26
0%
217
40%
57%
1.23
4.26
USD
50%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.