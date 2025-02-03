SegnaliSezioni
Hao Tomoyasu

Portfolio Stacking Signal

Hao Tomoyasu
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 147%
ThreeTraderLimited-Live02
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 840
Profit Trade:
1 381 (75.05%)
Loss Trade:
459 (24.95%)
Best Trade:
55 840.00 JPY
Worst Trade:
-64 524.00 JPY
Profitto lordo:
1 370 821.00 JPY (262 026 pips)
Perdita lorda:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (10 756.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
60 016.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.30%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
770 (41.85%)
Short Trade:
1 070 (58.15%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
176.38 JPY
Profitto medio:
992.63 JPY
Perdita media:
-2 279.46 JPY
Massime perdite consecutive:
8 (-44 592.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-79 070.00 JPY (7)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
51.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83 449.00 JPY
Massimale:
108 570.00 JPY (18.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (108 075.00 JPY)
Per equità:
68.86% (214 208.00 JPY)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD.raw 835
GBPUSD.raw 421
EURUSD.raw 273
EURGBP.raw 157
USDJPY.raw 105
EURCAD.raw 49
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD.raw 2.2K
GBPUSD.raw -307
EURUSD.raw 599
EURGBP.raw 945
USDJPY.raw -651
EURCAD.raw 61
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD.raw 22K
GBPUSD.raw -13K
EURUSD.raw 12K
EURGBP.raw 8.1K
USDJPY.raw -32K
EURCAD.raw -12K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +55 840.00 JPY
Worst Trade: -64 524 JPY
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +10 756.00 JPY
Massima perdita consecutiva: -44 592.00 JPY

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThreeTraderLimited-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.04.09 16:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 12:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 07:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 03:22
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 02:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 17:16
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 02:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 01:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 20:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 11:08
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 21:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 18:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.13 17:17
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 16:36
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.12 15:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
