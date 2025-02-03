- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 840
Profit Trade:
1 381 (75.05%)
Loss Trade:
459 (24.95%)
Best Trade:
55 840.00 JPY
Worst Trade:
-64 524.00 JPY
Profitto lordo:
1 370 821.00 JPY (262 026 pips)
Perdita lorda:
-1 046 274.00 JPY (276 939 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (10 756.00 JPY)
Massimo profitto consecutivo:
60 016.00 JPY (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
98.30%
Massimo carico di deposito:
35.69%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.99
Long Trade:
770 (41.85%)
Short Trade:
1 070 (58.15%)
Fattore di profitto:
1.31
Profitto previsto:
176.38 JPY
Profitto medio:
992.63 JPY
Perdita media:
-2 279.46 JPY
Massime perdite consecutive:
8 (-44 592.00 JPY)
Massima perdita consecutiva:
-79 070.00 JPY (7)
Crescita mensile:
4.03%
Previsione annuale:
51.79%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83 449.00 JPY
Massimale:
108 570.00 JPY (18.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.60% (108 075.00 JPY)
Per equità:
68.86% (214 208.00 JPY)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD.raw
|835
|GBPUSD.raw
|421
|EURUSD.raw
|273
|EURGBP.raw
|157
|USDJPY.raw
|105
|EURCAD.raw
|49
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD.raw
|2.2K
|GBPUSD.raw
|-307
|EURUSD.raw
|599
|EURGBP.raw
|945
|USDJPY.raw
|-651
|EURCAD.raw
|61
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD.raw
|22K
|GBPUSD.raw
|-13K
|EURUSD.raw
|12K
|EURGBP.raw
|8.1K
|USDJPY.raw
|-32K
|EURCAD.raw
|-12K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThreeTraderLimited-Live02" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni
